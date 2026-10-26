Fostul concurent de la Asia Express a bifat o întâlnire în Capitală. Cine i-a luat locul iubitei lui Victor Slav?

Victor Slav nu e doar om de televiziune, ci și om de afaceri. Iată-l surprins de CANCAN.RO la o plimbare „de business” împreună cu un amic, în zona de nord a Capitalei. Victor este elegant ca întotdeauna și pare procupat de o posibilă afacere pe care o discută cu partenerul de plimbare. Preocuparea sa principală pare să fie însă alta, mai ales că Selina nu e prin peisaj. Cel mai probabil e cu gândul la ea și e de înțeles.

Victor Slav, 46 de ani, este prezentator TV, actor, fost model și mai nou iubitul Selinei, frumoasa lui parteneră, cu care formează un cuplu splendid. Numele real al iubitei lui Victor Slav este Elena Lupu, însă preferă acest „nom de guerre” mai incitant, și dorința ei trebuie respectată. Mai tânără cu șapte ani decât Victor, ea pare să-l adore pe fostul soț al Biancăi Drăgușanu.

Victor Slav și-a lăsat iubita acasă

Selina, iubita lui Victor, are puțin peste 30k de followeri pe Instagram, e practic o începătoare în acest business, are mult de recuperat față de Victor, dar e și mai tânără (cu șapte ani). Potențial are din plin, însă! Cei doi au o chimie bună și reușesc să producă și colaborări bune, așa cum se vede pe conturile lor de Instagram. Fiecare este pe propriile picioare, probabil acesta e secretul unei relații echilibrate. Să nu depindă niciunul prea mult de celălalt.

Victor și amicul său înaintează prin peisajul de toamnă schimbând puține cuvinte, activitate tipic masculină. Victor este cel în ton cu anotimpul, poartă un sacou adecvat, o pereche de jeanși care-i vin la fix (și-a păstrat silueta de model din tinerețe). Cât despre amicul său, ține cu greu pasul cu Victor, care nu e doar înalt, ci și atletic, că nu degeaba a fost atâția ani o ispită masculină, și la propriu și la figurat.

Ultima „ispravă” de televiziune a lui Victor Slav a fost participarea la emisiunea Asia Express, sezonul 7, numit Drumul Zeilor. Victor încă are bronzul de la emisune. Cât despre tunsoare și barbă, sunt exact cum trebuie. După cum merge, se vede că Victor Slav se simte bine în propria piele. Această siguranță de sine este și motivul pentru care e atât de îndrăgit de reprezentantele sexului opus, deci Selina are o misiune grea, să se lupte cu toate pretendentele ce stau cu ochii pe Victor al ei! Și nu sunt puține! Victor Slav are peste 464k de followeri pe Instagram și nu se sfiește cu pozele și selfiurile în care apare elegant și cuceritor. Iar like-urile… sunt cu miile, pentru că foarte multe românce îl apreciază pe Victor.

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