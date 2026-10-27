Monica Hill, dezvăluiri exclusive de la petrecerea lui Drake! Românca a ajuns direct de la aeroport la aniversarea de lux. Cine au fost greii hip-hop-ului prezenți la eveniment

Monica Hill, dezvăluiri exclusive de la petrecerea lui Drake! Românca a ajuns direct de la aeroport la aniversarea de lux. Cine au fost greii hip-hop-ului prezenți la eveniment
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Petrecere de cinci stele, nume grele din industria muzicală internațională și o româncă în mijlocul acțiunii! Monica Hill a bifat unul dintre cele mai exclusiviste evenimente ale momentului, și anume, aniversarea lui Drake, unde luxul și distracția au fost la ele acasă. După ce a atras atenția cu imaginile publicate pe rețelele de socializare, influencerița a oferit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, detalii despre experiența de peste Ocean. Și nu, pentru ea nu a fost vorba despre o simplă petrecere la care a ajuns din întâmplare! Monica ne-a dezvăluit că are o relație de prietenie de lungă durată cu artistul și cu oamenii din cercul său, alături de care a participat inclusiv la turnee.

Monica Hill a fost prezentă la petrecerea lui Drake

Monica Hill, direct de la aeroport la petrecerea lui Drake!

Dacă pentru unii invitați pregătirile pentru o asemenea seară încep cu mult timp înainte, Monica Hill a avut parte de un program ceva mai comprimat. Abia aterizată, românca nu a mai pierdut vremea și s-a pregătit rapid pentru evenimentul care a adunat nume importante din industria muzicală americană. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Monica ne-a povestit cum a ajuns la  aniversare și cum a decurs întâlnirea cu sărbătoritul.

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„Sunt prietenă cu ei de super mult timp. Tot timpul mă duc la petreceri cu ei. Am fost cu ei și în turneu. Mă înțeleg foarte bine cu ei. Am ajuns exact înainte, am aterizat înainte de ziua lui și m-am dus direct. Mi-am făcut un duș, m-am machiat un pic și am ieșit din casă. Am stat cu prietenul meu, cu Sfera, care este cel mai mare rapper italian, și cu restul. I-am zis lui Drake „La mulți ani!” și am mâncat ceva.

Nu am nicio poză de acolo. Mi-am făcut câteva fotografii singură, am story-uri. M-am simțit foarte obosită. Acum am și jetlag. Îmi ia o săptămână și ceva să mă obișnuiesc”, a declarat Monica Hill, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Iar lista invitaților a fost pe măsura evenimentului. Printre numele asociate petrecerii s-au numărat Sexyy Red, Loe Shimmy, Dennis Graham, tatăl lui Drake, Travis Scott, Future și Jack Harlow.

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