De: Anca Chihaie 18/08/2025 | 19:22
Monica Hill, revenire spectaculoasă în lumea showbizului. ”Puștoaica lui Bote”, apariție incendiară: toți și-au dat coate!
După o perioadă de liniște totală, în care părea că a dispărut din lumina reflectoarelor, Monica Hill, frumoasa originară din Cluj, își face din nou apariția pe scena mondenă și, evident, nu o face deloc timid. Tânăra care a cucerit podiumurile de modă încă de la 12 ani și care a reprezentat România la prestigiosul concurs Miss Intercontinental din Egipt, la Hurghada, pare să fi revenit mai hotărâtă și mai spectaculoasă ca oricând. 

Monica Hill, poreclită la începuturile sale „puștoaica lui Bote”, a crescut practic în universul fashion-ului. A colaborat cu nume sonore din industria românească, precum Romanița Iovan și George Hojbotă, iar ulterior și-a făcut simțită prezența și pe scene internaționale, în Italia și Grecia. La momentul respectiv, părea că viitorul îi va aduce un parcurs fulminant, însă, la fel ca în cazul multor povești de scenă, cariera a intrat pe pauză pentru câțiva ani.

De cealaltă parte, partea „romanțată” a poveștii Monicăi Hill a fost cel puțin la fel de intensă ca aparițiile ei de pe podium. Relația cu celebrul designer Cătălin Botezatu, începută în vara lui 2018, a ținut primele pagini ale tabloidelor. Însă, așa cum se întâmplă de multe ori în universul fashion și al showbiz-ului, idila a avut un final neașteptat. Totuși, după patru ani de discreție și o retragere completă din atenția media, zvonurile că legătura lor ar fi renăscut au reaprins curiozitatea publicului.

Ceea ce a surprins și mai mult este că Monica Hill a revenit recent în atenția fotografilor în ipostaze incendiare, în costum de baie. Imaginile o arată pe fosta miss într-o formă fizică impecabilă, cu aceeași siguranță de sine și farmec care o caracterizau și în perioada de glorie.

Cert este că Monica Hill știe cum să reapară exact la momentul potrivit și cum să aprindă scânteia curiozității publicului. Într-o lume unde notorietatea e greu de obținut și ușor de pierdut, revenirea ei spectaculoasă demonstrează că frumusețea, eleganța și atitudinea sunt atuuri care nu se demodează niciodată.

