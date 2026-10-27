„Cei care-l înjurați pe Viorel Păunescu faceți o mare greșeală!”. Amintiri din „epoca de aur” cu omul care conducea faimosul bar „Melody”

După ce vechea lume bună a Capitalei a intrat în doliu în urma morții lui Viorel Păunescu, mai multe detalii savuroase din tinerețea acestuia au ieșit la iveală. La Dan Capatos Show, Serghei Mizil a dezvăluit că a trăit clipe de neuitat alături de fostul președinte al Stelei București! Se pare că Păunescu ar fi fost prieten și cu Nicu Ceaușescu, cu care ar fi petrecut mai multe zile, pe vremea când nebuniile se țineau lanț prin consacratele localuri frecventate de băieții și fetele de bani gata ale vremurilor. Vezi totul pe CANCAN.RO!

După moartea lui Viorel Păunescu, Serghei Mizil a ținut să lămurească un detaliu important invocat de mai multe persoane. A fost sau nu securist fostul șef al Stelei București? Vezi emisiunea integrală aici!

„Faceți o mare greșeală cei care îl injurați, nu e el securist. Nu e vorba despre el. Documentați-vă înainte să jigniți, mai ales că e vorba despre o persoană care nu mai e. Și nici fratele lui nu era securist. Securist e ăla care toarnă pe stradă.”

Serghei Mizil: „Am stat înfășurat trei zile într-o față de masă”

Se pare că între Serghei Mizil și Viorel Păunescu a existat o prietenie ferită de ochii publicului. Mizil a declarat că în vremea comunismului, când legătura dintre el și Nicu Ceaușescu era extrem de apropiată, cei doi, alături de alte nume din viața politică a vremii, ar fi petrecut zile în șir într-un grup în care se afla și Păunescu.

„Am plecat de la mare. M-a chemat Viorel la prânz. Mergeam cu `burghezia roșie`, Viorel era foarte bun prieten cu Nicu Ceaușescu. Avea prietenie cu mine, cu Nicu. Mergeam acolo în fiecare seară aproape. Ne-am dus la prânz că ne mai făcea mâncare, să mai bem un șpriț. Viorel nu prea bea, bea puțin. El a fost handbalist, a fost sportiv. Eu am venit în slipi de pe plajă. A venit seara. Ce crezi că am făcut? Am stat înfășurat 3 zile într-o față de masă. Trei zile n-am plecat. Râdea și Viorel că nu mă duc de acolo.”

Serghei Mizil, nostalgic după „perioada de aur”

În dialog cu Capatos, Serghei Mizil și-a adus aminte cu nostalgie de boemia de mult apusă a vremurilor trecute. Acesta a povestit cu drag despre garda veche a cântăreților de muzică ușoară, care urcau noapte de noapte pe scenele celor mai cunoscute localuri.

„Acolo la restaurant cânta toată crema muzicii ușoare românești. Mirabela Dauer, Dan Spătaru, Gil Dobrică, Aurel Andreescu, Aura Urziceanu, toți cei care erau șmecheri. Eu sunt nostalgic după barurile alea. Eu nu am pierdut multe zile în care să nu merg acolo. Era altă atmosferă. Acum te duci la discotecă, ce e asta? Dar ce corp de balet era înainte! Era Ciucă cu ursul pe scenă. Aici era toată crema. Plus ăia de la circ foarte tari. Acolo am copilărit.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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