O nouă lovitură pentru fotbalul românesc! Eugeniu Goicea, fostul președinte de la Petrolul, a murit

O nouă lovitură pentru fotbalul românesc! Eugeniu Goicea, fostul președinte de la Petrolul, a murit
Eugeniu Goicea
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Fotbalul românesc este din nou în doliu. Eugeniu Goicea, fost președinte al Petrolului Ploiești și unul dintre oamenii care au contribuit la dezvoltarea clubului în anii ’90 și începutul anilor 2000, s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani. Dispariția sa a fost anunțată de reprezentanții formației ploieștene, care au transmis un mesaj de condoleanțe familiei.

Eugeniu Goicea a condus Petrolul Ploiești din 1996 până la mijlocul anilor 2000, perioadă în care la echipă au ajuns mai mulți jucători care aveau să devină nume cunoscute în fotbalul românesc. Pentru mulți dintre cei care au trecut pe la club în acea perioadă, fostul conducător a fost una dintre figurile importante din culisele formației prahovene.

Petrolul a anunțat decesul fostului președinte

Reprezentanții Petrolului au făcut publică vestea decesului prin intermediul unui mesaj transmis pe rețelele sociale.

„Eugeniu Goicea (80 ani), fostul președinte al Petrolului Ploiești în cea de-a doua jumătate a anilor ’90 – începutul anilor 2000 s-a stins, astăzi, din viață.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! Sincere condoleanțe familiei îndoliate!”, au transmis oficialii clubului.

Cum descoperea jucători pentru Petrolul

Înainte ca scoutingul modern și bazele de date să devină instrumente obișnuite în fotbal, Eugeniu Goicea căuta personal jucători pentru Petrolul. Acesta mergea la meciuri din ligile inferioare și urmărea tineri fotbaliști pe care îi considera potriviți pentru echipa ploieșteană.

Unul dintre cei mai cunoscuți jucători descoperiți de el a fost Dinu Todoran, pe atunci legitimat la Tractorul Brașov. În aceeași perioadă au ajuns la Petrolul și Liviu Negoiță, fundaș stânga dorit ulterior de Victor Pițurcă la Steaua, precum și Florin Manea.

Cei trei fotbaliști au fost aduși personal de Eugeniu Goicea de la Brașov la Ploiești. De asemenea, Nana Falemi se numără printre jucătorii remarcați și sprijiniți de fostul conducător al Petrolului la începutul carierei sale.

O zi de doliu pentru fotbalul românesc

Moartea lui Eugeniu Goicea vine în aceeași zi în care fotbalul românesc a primit și vestea dispariției lui Viorel Păunescu, fostul președinte al Stelei București, care s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani.

Printre cei care au reacționat după decesul fostului oficial al roș-albaștrilor s-a numărat și Ciprian Marica, acesta publicând pe Instagram un mesaj emoționant în memoria lui Viorel Păunescu.

Viorel Păunescu şi Ciprian Marica. Foto: Instagram

„Mi-e greu să găsesc cuvintele. Ați fost ca un tată pentru mine și cel mai bun om pe care l-am cunoscut.

Mă uit la fotografia aceasta și îmi este greu să accept că nu ne vom mai revedea. Mi-aș fi dorit să mai avem timp.

Vă mulțumesc pentru tot. Așa vă voi ține minte, cu zâmbetul acesta și cu bunătatea pentru care v-am admirat atât de mult. Vă voi purta mereu în suflet, cu dragoste și respect.

Dumnezeu să vă odihnească în pace!” a scris Ciprian Marica.

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