Tragedie în lumea culturismului! Mateusz Chmura a murit la doar 33 de ani, după ce s-a prăbușit pe scenă în timp ce concura

Tragedie în lumea culturismului! Mateusz Chmura a murit la doar 33 de ani, după ce s-a prăbușit pe scenă în timp ce concura
Mateusz Chmura a murit în timpul unei competiții sportive
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Lumea culturismului este în doliu după moartea lui Mateusz Chmura, un sportiv britanic care s-a stins din viață la numai 33 de ani. Tragedia s-a petrecut în Telford, Anglia, unde acesta participa la o competiție de profil.

În timpul evenimentului, culturistului i s-a făcut brusc rău și s-a prăbușit în fața publicului. Echipajele medicale au intervenit imediat și l-au transportat de urgență la spital, însă, în ciuda eforturilor depuse de medici, viața sportivului nu a mai putut fi salvată.

Mateusz Chmura a murit în timpul competiției

Potrivit publicației Marca, culturistul concura la categoria Classic, în cadrul diviziei de greutate mijlocie, când a avut loc incidentul care a șocat participanții și spectatorii.

Situația a impus oprirea pentru scurt timp a evenimentului, în timp ce personalul medical îi acorda sportivului primul ajutor. Cei prezenți au urmărit cu îngrijorare intervenția salvatorilor, în speranța că starea acestuia se va îmbunătăți.

Ulterior, competiția a continuat, după ce organizatorii au purtat discuții cu ceilalți concurenți, relatează postul NTD. Reluarea evenimentului a avut loc înainte ca organizatorii să fie informați oficial despre decesul lui Mateusz Chmura.

Culturistul a murit pe scena finalei naționale organizate de PCA/ Sursa foto: Social media

Sportivul britanic se afla pe scena finalei naționale organizate de Physical Culture Association (PCA), o asociație cu notorietate în lumea culturismului. Vestea dispariției sale a fost făcută publică ulterior, după ce reprezentanții organizației au confirmat decesul prin intermediul platformelor oficiale.

Performanța lui Mateusz Chmura de la competițiile recente arăta că acesta continua să participe activ la evenimentele dedicate acestui sport. Cu aproximativ 14 zile înainte de tragedie, culturistul concurase la un alt turneu, încheiat de el pe poziția a doua.

Dincolo de cariera sportivă, moartea sa lasă în urmă și o dramă personală, întrucât bărbatul își unise de curând destinul cu partenera sa de viață. Cei doi ajunseseră recent în fața altarului.

Între timp, autoritățile au demarat cercetări pentru a clarifica împrejurările în care s-a produs tragedia și pentru a determina cauza exactă a morții sportivului.

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A murit agentul-șef adjunct Mihai Țăran. Avea doar 41 de ani

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