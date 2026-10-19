A murit agentul-șef adjunct Mihai Țăran. Avea doar 41 de ani

A murit agentul-șef adjunct Mihai Țăran. Avea doar 41 de ani
Mihai Țăran a murit /Foto: Facebook
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Comunitatea din Harghita este în doliu după ce Mihai, un polițist în vârstă de doar 41 de ani, s-a stins din viață. Bărbatul era agent-șef adjunct în cadrul Poliției Municipiului Gheorgheni. De ceva timp, Mihai Țăran ducea o luptă grea cu o boală gravă. Din păcate, în cele din urmă, corpul acestuia a cedat.

Mihai Țăran, agent-șef adjunct de poliție la Poliția Municipiului Gheorgheni din județul Harghita, s-a stins din viață la vârsta de 41 de ani, după o luptă îndelungată cu o boală gravă. Colegii acestuia sunt acum în doliu și spun că boal îi dăduse viața peste cap polițistului.

Mihai Țăran, răpus de o boală grea

Mihai Țăran a murit la vârsta de doar 41 de ani. Deși avea multe planuri de viitor, totul a fost schimbat atunci când a fost diagnosticat cu o boală gravă. Deși afecțiunea de care suferea acesta nu a fost făcută publică, apropiații spun că boala ce îl chinuia i-a adus multă suferință.

A murit agentul-șef adjunct Mihai Țăran /Foto: Facebook

Polițistul și-a desfășurat activitatea în cadrul Biroului Criminalistic al Poliției Municipiului Gheorgheni, iar vestea tristă a decesului a fost făcută chiar de către colegii săi. Aceștia au transmis în mediul online un mesaj emoționant în memoria lui Mihai Țăran.

Colegii au vorbit despre durerea provocată de decesul prematur al acestuia și au transmis că, în aceste momente grele, sunt alături de familia îndoliată.

„IN MEMORIAM – ȚĂRAN MIHAI. Cu profundă tristețe, ne luăm rămas-bun de la colegul nostru, agent-șef adjunct de poliție ȚĂRAN MIHAI, din cadrul Poliției Municipiului Gheorgheni – Biroul Criminalistic, care s-a stins din viață la doar 41 de ani, după o îndelungată suferință.

Plecarea sa lasă un gol în sufletele celor care l-au cunoscut și alături de care a împărțit ani de muncă și momente din viață. În aceste clipe dureroase, suntem cu gândul alături de familia îndoliată și de toți cei care l-au prețuit. Le transmitem sincere condoleanțe și puterea de a trece peste această pierdere. Vei rămâne mereu în amintirea noastră, Mihai. Dumnezeu să te odihnească în pace!”, se arată în mesajul polițiștilor din Harghita.

 

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