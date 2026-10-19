Ultimele cuvinte ale lui Pablito. Ce a spus nepotul interlopului Adrian Mogoș înainte să moară este cutremurător

Angelina Mogoș, fiica interlopului Adrian Mogoș, a dezvăluit, pentru CANCAN.RO, ultimele cuvinte ale lui Pablito înainte să moară. Mama băiețelului a povestit că micuțul și-a prevestit sfârșitul și că a simțit că urmează să se întâmple ceva cumplit. La numai 6 ani, le-a spus celor dragi lucruri pe care nimeni nu are cum să le uite vreodată.

Nepotul fostului interlop din Pantelimon, Adrian Mogoș, a murit la doar 6 ani. Pablito a suferit un accident vascular cerebral și a ajuns în stare gravă la spital. Familia s-a agățat de orice speranță, iar medicii au luptat pentru el, însă nenorocirea s-a produs.

Mama lui, Angelina Mogoș, a povestit că băiețelul ar fi știut că va muri și că și-a luat rămas-bun de la cei apropiați. Acum, când își amintește ce le-a spus micuțul înainte de tragedie, femeia nu-și poate stăpâni emoțiile. Sunt cuvinte care îi dau fiori și pe care nu le va putea uita niciodată.

„Știm doar ce a spus înainte să plece în parc, ca și cum ar fi știut că se va întâmpla ceva.

Nouă, părinților, ne-a spus că ne iubește. Surorii mele i-a spus că el este un supererou și că are superputeri, iar unor femei cu care vorbea mereu pe stradă le-a spus că a venit să-și ia «la revedere», pentru că el pleacă într-o călătorie și nu se mai întoarce. Apoi a mers în parc cu bunica mea și a spus pur și simplu: «Mă doare capul, nu m-am lovit.» Și atât a fost… A fost un AVC la un copil perfect sănătos, care nu fusese niciodată internat și care fusese mereu ținut sub observație și controlat medical. Apoi am ajuns la Spitalul «Grigore Alexandrescu», unde a rezistat două luni și trei săptămâni fără complicații, evoluția lui fiind chiar spre bine. Tot spitalul credea că ceea ce se întâmpla cu el era o minune. Apoi, pe 8 septembrie, s-a întâmplat inevitabilul, în doar trei ore”, a spus mama lui Pablito pentru CANCAN.RO.

„A vărsat patru lacrimi când am ridicat capacul sicriului”

Iar povestea Angelinei nu se oprește aici. Mama lui Pablito a spus că, după tragedie, au început să apară pene în diferite locuri, de la camera copilului până în alte încăperi ale casei. Fiica lui Adrian Mogoș a spus că nu are o explicație pentru toate aceste întâmplări, dar simte că fiul ei îi dă semne.

„La priveghi, la Mănăstirea Cernica, a vărsat patru lacrimi când am ridicat capacul sicriului. Era foarte multă lume. Apoi a început să apară și prima pană în camera lui, după care au apărut pene la noi în bucătărie, apoi în living. După aceea, penele au început să apară peste tot, la toată lumea: cunoscuți și necunoscuți, în țară și în afara țării, celor care s-au rugat pentru el. Și povestea continuă până în ziua de azi”, a mai povestit Angelina.

Adrian Mogoș a mers în genunchi un kilometru pentru nepotul său

Angelina Mogoș a dezvăluit și cât de departe a mers tatăl ei, Adrian Mogoș, în lupta disperată pentru salvarea lui Pablito. Fostul interlop nu s-a dat bătut până în ultima clipă: a căutat medici în toată lumea și a făcut un gest cutremurător, mergând în genunchi un kilometru, la Tinos, până la Icoana Maicii Domnului, cu speranța că o minune îi va salva nepotul. Nici rugăciunile, nici eforturile uriașe nu au putut schimba însă deznodământul.

„Despre tatăl meu nu am cuvinte! A luptat cot la cot, pe toate căile. A mers în genunchi 1 km la Tinos, la Icoana Maicii Domnului, a sunat în toată lumea, la toți medicii, a luptat până în ultima secundă. S-a urcat singur în avion de Adormirea Maicii Domnului și a plecat în Kefalonia să își strige durerea, când băiatul era internat… PABLO A FOST PENTRU EL BĂIATUL LUI. Toți am încercat tot ce se putea. Tatăl lui Pablo, Likas, a mers la Athos. Am încercat să ne strigăm durerea cum am putut, ca să ne fie auzită. Dar nu ne-am pierdut credința și mergem în continuare la biserică, ținem post și Îl rugăm pe Dumnezeu să aibă grijă de băiatul nostru acolo”, a mai declarat ea.

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Nepotul fostului interlop Adrian Mogoș a murit la doar 6 ani! Familia a sperat la o minune până în ultima clipă