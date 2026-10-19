Ultimele cuvinte ale lui Pablito. Ce a spus nepotul interlopului Adrian Mogoș înainte să moară este cutremurător

Ultimele cuvinte ale lui Pablito. Ce a spus nepotul interlopului Adrian Mogoș înainte să moară este cutremurător
Galerie Foto 7
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Angelina Mogoș, fiica interlopului Adrian Mogoș, a dezvăluit, pentru CANCAN.RO, ultimele cuvinte ale lui Pablito înainte să moară. Mama băiețelului a povestit că micuțul și-a prevestit sfârșitul și că a simțit că urmează să se întâmple ceva cumplit. La numai 6 ani, le-a spus celor dragi lucruri pe care nimeni nu are cum să le uite vreodată.

Nepotul fostului interlop din Pantelimon, Adrian Mogoș, a murit la doar 6 ani. Pablito a suferit un accident vascular cerebral și a ajuns în stare gravă la spital. Familia s-a agățat de orice speranță, iar medicii au luptat pentru el, însă nenorocirea s-a produs.

Mama lui, Angelina Mogoș, a povestit că băiețelul ar fi știut că va muri și că și-a luat rămas-bun de la cei apropiați. Acum, când își amintește ce le-a spus micuțul înainte de tragedie, femeia nu-și poate stăpâni emoțiile. Sunt cuvinte care îi dau fiori și pe care nu le va putea uita niciodată.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
7 poze

„Știm doar ce a spus înainte să plece în parc, ca și cum ar fi știut că se va întâmpla ceva.
Nouă, părinților, ne-a spus că ne iubește. Surorii mele i-a spus că el este un supererou și că are superputeri, iar unor femei cu care vorbea mereu pe stradă le-a spus că a venit să-și ia «la revedere», pentru că el pleacă într-o călătorie și nu se mai întoarce. Apoi a mers în parc cu bunica mea și a spus pur și simplu: «Mă doare capul, nu m-am lovit.» Și atât a fost…

A fost un AVC la un copil perfect sănătos, care nu fusese niciodată internat și care fusese mereu ținut sub observație și controlat medical. Apoi am ajuns la Spitalul «Grigore Alexandrescu», unde a rezistat două luni și trei săptămâni fără complicații, evoluția lui fiind chiar spre bine. Tot spitalul credea că ceea ce se întâmpla cu el era o minune. Apoi, pe 8 septembrie, s-a întâmplat inevitabilul, în doar trei ore”, a spus mama lui Pablito pentru CANCAN.RO.

Angelina Mogoș, Pablito și soțul

Angelina Mogoș, Pablito și soțul. Sursa foto Social media

„A vărsat patru lacrimi când am ridicat capacul sicriului”

Iar povestea Angelinei nu se oprește aici. Mama lui Pablito a spus că, după tragedie, au început să apară pene în diferite locuri, de la camera copilului până în alte încăperi ale casei. Fiica lui Adrian Mogoș a spus că nu are o explicație pentru toate aceste întâmplări, dar simte că fiul ei îi dă semne.

„La priveghi, la Mănăstirea Cernica, a vărsat patru lacrimi când am ridicat capacul sicriului. Era foarte multă lume. Apoi a început să apară și prima pană în camera lui, după care au apărut pene la noi în bucătărie, apoi în living. După aceea, penele au început să apară peste tot, la toată lumea: cunoscuți și necunoscuți, în țară și în afara țării, celor care s-au rugat pentru el. Și povestea continuă până în ziua de azi”, a mai povestit Angelina.

Adrian Mogoș a mers în genunchi un kilometru pentru nepotul său

Angelina Mogoș a dezvăluit și cât de departe a mers tatăl ei, Adrian Mogoș, în lupta disperată pentru salvarea lui Pablito. Fostul interlop nu s-a dat bătut până în ultima clipă: a căutat medici în toată lumea și a făcut un gest cutremurător, mergând în genunchi un kilometru, la Tinos, până la Icoana Maicii Domnului, cu speranța că o minune îi va salva nepotul. Nici rugăciunile, nici eforturile uriașe nu au putut schimba însă deznodământul.

„Despre tatăl meu nu am cuvinte! A luptat cot la cot, pe toate căile. A mers în genunchi 1 km la Tinos, la Icoana Maicii Domnului, a sunat în toată lumea, la toți medicii, a luptat până în ultima secundă. S-a urcat singur în avion de Adormirea Maicii Domnului și a plecat în Kefalonia să își strige durerea, când băiatul era internat… PABLO A FOST PENTRU EL BĂIATUL LUI. Toți am încercat tot ce se putea.

Tatăl lui Pablo, Likas, a mers la Athos. Am încercat să ne strigăm durerea cum am putut, ca să ne fie auzită. Dar nu ne-am pierdut credința și mergem în continuare la biserică, ținem post și Îl rugăm pe Dumnezeu să aibă grijă de băiatul nostru acolo”, a mai declarat ea.

VEZI ȘI: Mesajul sfâșietor transmis de Angelina Mogoș, după ce și-a pierdut fiul la doar 6 ani: ”Te-a vrut Maica Domnului pentru ea”

Nepotul fostului interlop Adrian Mogoș a murit la doar 6 ani! Familia a sperat la o minune până în ultima clipă

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Cătălin Grozavu, în mijlocul unui nou scandal! „El voia să vină în Monaco pentru a se întâlni cu mine. A insistat să vină atât în Mexic, cât și în Monaco”
Cătălin Grozavu, în mijlocul unui nou scandal! „El voia să vină în Monaco pentru a se întâlni cu mine. A insistat să vină atât în Mexic, cât și în Monaco”
Anisia Gafton, declarații savuroase după ce a devenit mamă: „Eu și tatăl învățăm, practic, o altă limbă sau un alt job!”
Anisia Gafton, declarații savuroase după ce a devenit mamă: „Eu și tatăl învățăm, practic, o altă limbă sau un alt job!”
Tomiță, prima ispită de la Insula Iubirii, o desființează pe soția lui Marcel: „Armina a făcut un circ ieftin. Există multă frustrare în ea”
Tomiță, prima ispită de la Insula Iubirii, o desființează pe soția lui Marcel: „Armina a făcut un circ ieftin. Există multă frustrare în ea”
Ea e iubita omului care-l apără pe Călin Georgescu. Cei doi formează un cuplu din 2023
Ea e iubita omului care-l apără pe Călin Georgescu. Cei doi formează un cuplu din 2023
Louis Florea, ținta mesajelor răutăcioase din cauza aspectului și a feminizării: „Am primit hate în toți acești ani”
Louis Florea, ținta mesajelor răutăcioase din cauza aspectului și a feminizării: „Am primit hate în toți acești ani”
Pielea are sex? Cum se vindecă rănile la femele și bărbați
Mediafax
Pielea are sex? Cum se vindecă rănile la femele și bărbați
O rețea de orfelinate din România, în centrul unui scandal uriaș peste Ocean. Americanii, acuzați că ar fi ascuns abuzurile unui pastor ca să nu piardă donațiile
Gandul.ro
O rețea de orfelinate din România, în centrul unui scandal uriaș peste Ocean. Americanii, acuzați că ar fi ascuns abuzurile unui pastor ca să nu piardă donațiile
FOTO. Paige Spiranac, look de Halloween care a furat toate privirile: în ce s-a deghizat influencerița din golf
Prosport.ro
FOTO. Paige Spiranac, look de Halloween care a furat toate privirile: în ce s-a deghizat influencerița din golf
Zodiile norocoase ale zilei de 18 octombrie: cine are parte de o schimbare majoră
Adevarul
Zodiile norocoase ale zilei de 18 octombrie: cine are parte de o schimbare majoră
Volodimir Zelenski a numit principala armă a Ucrainei care reușește să doboare dronele cu reacție. Este și în dotarea Armatei Române
Digi24
Volodimir Zelenski a numit principala armă a Ucrainei care reușește să doboare dronele cu reacție. Este și în dotarea Armatei Române
Haaland i-a amuzat pe fani cu această fotografie. Ce bea starul lui Manchester City
Mediafax
Haaland i-a amuzat pe fani cu această fotografie. Ce bea starul lui Manchester City
Cum arată acum Gabriela Firea după ce și-a făcut mai multe intervenții estetice! E de nerecunoscut
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Gabriela Firea după ce și-a făcut mai multe intervenții estetice! E de nerecunoscut
„De la obraz”: Corina Caragea, surprinsă neplăcut în America! Prezentatoarea de la PRO TV a dezvăluit ce a nemulțumit-o la New York
Prosport.ro
„De la obraz”: Corina Caragea, surprinsă neplăcut în America! Prezentatoarea de la PRO TV a dezvăluit ce a nemulțumit-o la New York
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Laura Cosoi, deplasare spontană alături de soț și fiica lor. „Nu suntem în vacanță, suntem în prospecție!”
Click.ro
Laura Cosoi, deplasare spontană alături de soț și fiica lor. „Nu suntem în vacanță, suntem în prospecție!”
Planul pentru încheierea războiului din Ucraina. Disputa dintre Trump și Zelenski ascunde o inițiativă de pace mult mai importantă
Digi 24
Planul pentru încheierea războiului din Ucraina. Disputa dintre Trump și Zelenski ascunde o inițiativă de pace mult mai importantă
VIDEO Un culegător de ciuperci polonez a găsit „Viagra din Himalaya”, o trufă rară care poate ajunge la 100.000 de dolari pe kilogram
Digi24
VIDEO Un culegător de ciuperci polonez a găsit „Viagra din Himalaya”, o trufă rară care poate ajunge la 100.000 de dolari pe kilogram
Fernando Alonso conduce o Dacia? Cum a fost surprins dublul campion de Formula 1
Promotor.ro
Fernando Alonso conduce o Dacia? Cum a fost surprins dublul campion de Formula 1
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Din păcate, România este pe primul loc în Uniunea Europeană
go4it.ro
Din păcate, România este pe primul loc în Uniunea Europeană
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Actorul din The Walking Dead a realizat un film Resident Evil
Go4Games
Actorul din The Walking Dead a realizat un film Resident Evil
O rețea de orfelinate din România, în centrul unui scandal uriaș peste Ocean. Americanii, acuzați că ar fi ascuns abuzurile unui pastor ca să nu piardă donațiile
Gandul.ro
O rețea de orfelinate din România, în centrul unui scandal uriaș peste Ocean. Americanii, acuzați că ar fi ascuns abuzurile unui pastor ca să nu piardă donațiile
FABULOS! I-au prins cu 100.000 de euro cash, în Rolls Royce
Mediafax Italia
FABULOS! I-au prins cu 100.000 de euro cash, în Rolls Royce
ATENȚIE dacă îți cumperi haine de la ZARA și MANGO! Semnalul de alarmă tras de Protecția Consumatorilor
Mediafax Spania
ATENȚIE dacă îți cumperi haine de la ZARA și MANGO! Semnalul de alarmă tras de Protecția Consumatorilor
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.