De ce a dispărut Bogdan Vlădău din lumina reflectoarelor. Abia acum s-a aflat adevărul

De ce a dispărut Bogdan Vlădău din lumina reflectoarelor. Abia acum s-a aflat adevărul
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Bogdan Vlădău a dezvăluit, pentru CANCAN.RO, de ce a dispărut din lumina reflectoarelor. Fostul model, după care suspinau multe femei, și-a schimbat radical macazul după divorțul de Gina Chirilă. S-a reorientat profesional, și-a schimbat prioritățile și pare că nu mai vânează aparițiile televizate ca odinioară.

Cine și-l amintește pe Bogdan Vlădău din perioada „Burlacul” știe că fostul model era obișnuit cu atenția publicului. Numai că anii au trecut, iar bărbatul care făcea furori pe micul ecran nu mai pare interesat să fie prezent cu orice preț în lumea televiziunii.

Bogdan Vlădău a recunoscut că viața lui s-a schimbat radical de când a devenit tată și că, în prezent, are alte priorități. Fostul „Burlac” a spus că nu exclude o revenire în televiziune, dar că nu mai acceptă orice proiect doar de dragul apariției pe micul ecran. Cât despre perioada în care făcea furori la „Burlacul”, el a mărturisit că nu regretă nimic, chiar dacă astăzi se consideră un om diferit.

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„Mi s-au schimbat prioritățile. Acord mai multă atenție sănătății, relației cu fiica mea și lucrurilor pe care vreau să le construiesc cu sens. Un pas important pentru mine a fost înființarea Asociației Circle of Light, prin care îmi doresc să sprijin copiii cu autism și ADHD, dar și părinții lor. Ca tată, mă simt aproape de familiile acestea și știu cât contează să ai sprijin, să fii ascultat și să nu te simți singur.

Vreau să construim o comunitate și proiecte care să răspundă unor nevoi reale. Suntem la început și avem multe de făcut, dar este o direcție în care vreau să pun suflet, timp și energie. Încă învăț și fac greșeli, însă mă preocupă tot mai mult ce pot să ofer și ce pot construi alături de ceilalți. Sunt deschis în continuare proiectelor și aparițiilor care mă reprezintă. Doar că acum aleg mai atent unde îmi pun timpul și energia.

Bogdan Vlădău și fiica lui

Bogdan Vlădău și fiica lui. Sursa foto Social Media

Mă uit cu drag la perioada în care eram la „Burlacul”. A fost o experiență intensă, cu multă expunere, și face parte din povestea mea. Pot să simt nostalgie pentru anumite momente, pentru energia de atunci. Astăzi însă am alte preocupări și îmi doresc alte lucruri. M-aș bucura să păstrez spontaneitatea de atunci și să o combin cu ce am învățat între timp”, a declarat Bogdan pentru CANCAN.RO.

Fiica lui l-a schimbat radical

Dincolo de schimbările profesionale, cel mai important rol al lui Bogdan Vlădău este cel de tată. Fostul model a recunoscut că fiica lui i-a dat lecții serioase de răbdare și l-a făcut să-și țină mai bine în frâu reacțiile.

„Katia mă învață răbdarea și mă face să-mi observ mai atent reacțiile. Ca sa nu mai spun ca acea dimensiune a iubirii, cea neconditionata, nu cred ca o poti accesa decat prin proprii copii. Ca părinte, ai impresia că tu îl înveți pe copil, dar înveți și tu foarte mult de la el. Îmi doresc să simtă că este iubită și că poate avea încredere în mine.

Cât despre reguli, pentru mine contează să existe limite care o protejează, o rutină care îi face bine și respect pentru cei din jur. Încerc să țin cont de ritmul și de nevoile ei. Și eu am o responsabilitate: să fiu prezent și să dau un exemplu prin ceea ce fac”, a spus fostul model.

Cum arată femeia ideală pentru Bogdan Vlădău

În 2024, Bogdan Vlădău și Gina Chirilă au divorțat, iar de atunci fostul model nu s-a mai afișat public cu o altă parteneră. Chiar dacă nu a apărut încă o nouă cucerire în peisaj, știe foarte bine ce îl atrage la o femeie și, mai ales, ce nu este dispus să accepte într-o relație.

„Mă atrag cel mai mult feminitatea, umorul și inteligența. Apreciez sinceritatea, caldura, tandretea si faptul că putem vorbi deschis, inclusiv când avem ceva dificil de spus. Îmi place o femeie cu caracter puternic, pasionala si musai sa faca sport.

Îmi sunt greu de acceptat minciuna, manipularea și lipsa de respect, lucruri pe care încerc și eu să nu le aduc într-o relație. Am înțeles că ai nevoie de reciprocitate și că trebuie să fii sincer cu ceea ce simți și cu ceea ce poți să oferi”, a spus el.

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Bogdan Vlădău și Gina Chirilă, din nou împreună de dragul fiicei: „Cel mai important este ca ea să simtă iubire”

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