Cele mai ieftine târguri de Crăciun din Europa. Trei dintre ele sunt în România

România se află în centrul atenției în clasamentul celor mai accesibile târguri de Crăciun din Europa. Potrivit unei analize realizate de specialiștii eurochange și preluate de presa britanică, trei dintre cele mai ieftine destinații unde turiștii pot savura vin fiert în perioada sărbătorilor sunt chiar în țara noastră.

În timp ce multe dintre marile târguri de Crăciun din Europa Occidentală vin la pachet cu prețuri ridicate pentru produsele tradiționale, există și destinații unde vizitatorii pot intra rapid în atmosfera sărbătorilor fără să cheltuiască sume importante. Un clasament recent plasează România pe primele poziții atunci când vine vorba despre cel mai ieftin vin fiert disponibil la târgurile de Crăciun.

România domină clasamentul celor mai accesibile târguri de Crăciun

Potrivit analizei Mulled Wine Index, realizată de eurochange, opt târguri de Crăciun din Europa oferă vin fiert la prețuri de aproximativ 2,30 euro sau chiar mai puțin. Printre acestea se regăsesc și trei destinații din România, care ocupă primele locuri în clasament, notează Libertatea.

Cel mai avantajos preț ar putea fi găsit la Târgul de Crăciun din Sibiu, unde o porție de vin fiert costă doar 5 lei, echivalentul a aproximativ un euro. Evenimentul, organizat în Piața Mare, este recunoscut pentru atmosfera festivă creată de căsuțele decorate, iluminatul spectaculos și numeroasele atracții dedicate sezonului rece.

„Vinul fiert este o parte specială a Crăciunului, chiar și mirosul său ne face instantaneu să ne simțim festivi”, explică Rachael Ryder, expert în turism la eurochange.

Pe locurile următoare se află târgurile de Crăciun din Craiova și Brașov, unde aceeași băutură tradițională poate fi cumpărată cu aproximativ 10 lei. Târgul din Craiova este cunoscut pentru decorurile inspirate din povești și pentru instalațiile luminoase de mari dimensiuni, în timp ce Brașovul atrage vizitatorii prin atmosfera din Piața Sfatului, bradul impunător și oferta de produse tradiționale.

Alte destinații europene unde vinul fiert rămâne accesibil

Clasamentul include și câteva orașe din Europa Centrală și de Est. În Sofia, capitala Bulgariei, o cană de vin fiert costă aproximativ 2,05 euro. Târgul este organizat în apropierea Teatrului Național Ivan Vazov și este apreciat pentru influențele bavareze și preparatele inspirate din gastronomia germană.

Cehia este reprezentată de trei târguri aflate în topul celor mai accesibile. La Olomouc, vizitatorii sunt atrași de celebrul „oraș al punciului”, unde pot degusta diferite variante de băuturi calde specifice sezonului. În Brno, prețul unui vin fiert este de aproximativ 2,05 euro, în timp ce la Plzeň acesta ajunge la circa 2,45 euro.

Aceste destinații continuă să atragă turiști prin combinația dintre tradițiile locale, decorurile festive și costurile mai reduse comparativ cu piețele de Crăciun din marile capitale europene.

Franța și Suedia rămân printre favoritele turiștilor

Chiar dacă nu se numără printre cele mai ieftine destinații din clasament, târgurile de Crăciun din Franța și Suedia continuă să fie extrem de populare în sezonul sărbătorilor.

La Strasbourg, oraș considerat gazda unuia dintre cele mai vechi târguri de Crăciun din Franța, vinul fiert alsacian este comercializat cu aproximativ 3 euro. Atmosfera specifică regiunii și decorurile amplasate în piețele istorice transformă evenimentul într-un punct de atracție pentru turiștii din întreaga lume.

În Suedia, târgul organizat în parcul de distracții Liseberg din Gothenburg oferă tradiționalul glögg suedez pentru aproximativ 2,20 euro. În perioada sărbătorilor, parcul este transformat într-un adevărat decor de iarnă, cu lumini festive, activități pentru familii și numeroase standuri tematice.

Clasamentul realizat de eurochange confirmă că România rămâne una dintre cele mai avantajoase destinații europene pentru cei care își doresc experiența autentică a unui târg de Crăciun fără costuri ridicate, Sibiu, Craiova și Brașov fiind evidențiate drept unele dintre cele mai accesibile opțiuni de pe continent.

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