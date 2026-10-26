Cele mai ieftine târguri de Crăciun din Europa. Trei dintre ele sunt în România

Cele mai ieftine târguri de Crăciun din Europa. Trei dintre ele sunt în România
Târguri de Crăciun
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

România se află în centrul atenției în clasamentul celor mai accesibile târguri de Crăciun din Europa. Potrivit unei analize realizate de specialiștii eurochange și preluate de presa britanică, trei dintre cele mai ieftine destinații unde turiștii pot savura vin fiert în perioada sărbătorilor sunt chiar în țara noastră.

În timp ce multe dintre marile târguri de Crăciun din Europa Occidentală vin la pachet cu prețuri ridicate pentru produsele tradiționale, există și destinații unde vizitatorii pot intra rapid în atmosfera sărbătorilor fără să cheltuiască sume importante. Un clasament recent plasează România pe primele poziții atunci când vine vorba despre cel mai ieftin vin fiert disponibil la târgurile de Crăciun.

România domină clasamentul celor mai accesibile târguri de Crăciun

Potrivit analizei Mulled Wine Index, realizată de eurochange, opt târguri de Crăciun din Europa oferă vin fiert la prețuri de aproximativ 2,30 euro sau chiar mai puțin. Printre acestea se regăsesc și trei destinații din România, care ocupă primele locuri în clasament, notează Libertatea.

Cel mai avantajos preț ar putea fi găsit la Târgul de Crăciun din Sibiu, unde o porție de vin fiert costă doar 5 lei, echivalentul a aproximativ un euro. Evenimentul, organizat în Piața Mare, este recunoscut pentru atmosfera festivă creată de căsuțele decorate, iluminatul spectaculos și numeroasele atracții dedicate sezonului rece.

„Vinul fiert este o parte specială a Crăciunului, chiar și mirosul său ne face instantaneu să ne simțim festivi”, explică Rachael Ryder, expert în turism la eurochange.

Pe locurile următoare se află târgurile de Crăciun din Craiova și Brașov, unde aceeași băutură tradițională poate fi cumpărată cu aproximativ 10 lei. Târgul din Craiova este cunoscut pentru decorurile inspirate din povești și pentru instalațiile luminoase de mari dimensiuni, în timp ce Brașovul atrage vizitatorii prin atmosfera din Piața Sfatului, bradul impunător și oferta de produse tradiționale.

Alte destinații europene unde vinul fiert rămâne accesibil

Clasamentul include și câteva orașe din Europa Centrală și de Est. În Sofia, capitala Bulgariei, o cană de vin fiert costă aproximativ 2,05 euro. Târgul este organizat în apropierea Teatrului Național Ivan Vazov și este apreciat pentru influențele bavareze și preparatele inspirate din gastronomia germană.

Cehia este reprezentată de trei târguri aflate în topul celor mai accesibile. La Olomouc, vizitatorii sunt atrași de celebrul „oraș al punciului”, unde pot degusta diferite variante de băuturi calde specifice sezonului. În Brno, prețul unui vin fiert este de aproximativ 2,05 euro, în timp ce la Plzeň acesta ajunge la circa 2,45 euro.

Aceste destinații continuă să atragă turiști prin combinația dintre tradițiile locale, decorurile festive și costurile mai reduse comparativ cu piețele de Crăciun din marile capitale europene.

Franța și Suedia rămân printre favoritele turiștilor

Chiar dacă nu se numără printre cele mai ieftine destinații din clasament, târgurile de Crăciun din Franța și Suedia continuă să fie extrem de populare în sezonul sărbătorilor.

La Strasbourg, oraș considerat gazda unuia dintre cele mai vechi târguri de Crăciun din Franța, vinul fiert alsacian este comercializat cu aproximativ 3 euro. Atmosfera specifică regiunii și decorurile amplasate în piețele istorice transformă evenimentul într-un punct de atracție pentru turiștii din întreaga lume.

În Suedia, târgul organizat în parcul de distracții Liseberg din Gothenburg oferă tradiționalul glögg suedez pentru aproximativ 2,20 euro. În perioada sărbătorilor, parcul este transformat într-un adevărat decor de iarnă, cu lumini festive, activități pentru familii și numeroase standuri tematice.

Clasamentul realizat de eurochange confirmă că România rămâne una dintre cele mai avantajoase destinații europene pentru cei care își doresc experiența autentică a unui târg de Crăciun fără costuri ridicate, Sibiu, Craiova și Brașov fiind evidențiate drept unele dintre cele mai accesibile opțiuni de pe continent.

CITEŞTE ŞI: România produce jumătate din cantitatea UE. Fructul care a ajuns la 60 de lei kilogramul

Locul unde îți poți cumpăra o casă cu doar 12.000 de lei. Satul care atrage tot mai mulți români

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Schimbări majore în Germania! Regulile de muncă pentru străini devin mai stricte
Schimbări majore în Germania! Regulile de muncă pentru străini devin mai stricte
România produce jumătate din cantitatea UE. Fructul care a ajuns la 60 de lei kilogramul
România produce jumătate din cantitatea UE. Fructul care a ajuns la 60 de lei kilogramul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 27 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Rareș Bogdan
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 27 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Rareș Bogdan
Schimbare majoră pe piața media. Grupul care deține Prima TV cumpără Kanal D
Schimbare majoră pe piața media. Grupul care deține Prima TV cumpără Kanal D
Adio CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei? Cât va crește suma încasată de pensionari
Adio CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei? Cât va crește suma încasată de pensionari
Cum erau examinați ofițerii Securității în timpul lui Ceaușescu. Ce trebuiau să știe pentru a trece testele
Mediafax
Cum erau examinați ofițerii Securității în timpul lui Ceaușescu. Ce trebuiau să știe pentru a trece testele
Cine ar putea să preia conducerea Serbiei după înfrângerea lui Vucic. Cardiologul Ilija Srdanović, inima mișcării Lista Studenților, nu susține aderarea Serbiei la UE și se opune sancțiunilor împotriva Rusiei
Gandul.ro
Cine ar putea să preia conducerea Serbiei după înfrângerea lui Vucic. Cardiologul Ilija Srdanović, inima mișcării Lista Studenților, nu susține aderarea Serbiei la UE și se opune sancțiunilor împotriva Rusiei
Loredana, o nouă apariție îndrăzneață la 56 de ani! Prietena Simonei Halep și a Nadiei Comăneci, fără inhibiții
Prosport.ro
Loredana, o nouă apariție îndrăzneață la 56 de ani! Prietena Simonei Halep și a Nadiei Comăneci, fără inhibiții
Tudorel Toader nu va mai ține cursuri la UAIC. Fiul său, Alexandru Toader, nu va mai preda, chiar dacă scapă de arestul preventiv
Adevarul
Tudorel Toader nu va mai ține cursuri la UAIC. Fiul său, Alexandru Toader, nu va mai preda, chiar dacă scapă de arestul preventiv
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante funcții din lume. Rusia și China au susținut ideea
Digi24
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante funcții din lume. Rusia și China au susținut ideea
Român întors acasă din Spania explică primul lucru care l-a lăsat MUT DE UIMIRE
Mediafax
Român întors acasă din Spania explică primul lucru care l-a lăsat MUT DE UIMIRE
Îl mai recunoști pe actorul cuceritor de la Hollywood? „Zici că-i tataie”, au reacționat fanii după transformarea radicală de look
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îl mai recunoști pe actorul cuceritor de la Hollywood? „Zici că-i tataie”, au reacționat fanii după transformarea radicală de look
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
Prosport.ro
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Parada modei! Care e mai elegantă, Angela Similea sau Corina Chiriac? Verdictul stilistului Florin Burescu: „Știu să capteze atenția”
Click.ro
Parada modei! Care e mai elegantă, Angela Similea sau Corina Chiriac? Verdictul stilistului Florin Burescu: „Știu să capteze atenția”
Prima reacție a Rusiei după înfrângerea aliatului său, Aleksandar Vucic, în alegerile din Serbia
Digi 24
Prima reacție a Rusiei după înfrângerea aliatului său, Aleksandar Vucic, în alegerile din Serbia
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante funcții din lume. Rusia și China au susținut ideea
Digi24
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante funcții din lume. Rusia și China au susținut ideea
Un Volkswagen Touareg cu motor V6 de 245 CP costă cât o mașină de oraș
Promotor.ro
Un Volkswagen Touareg cu motor V6 de 245 CP costă cât o mașină de oraș
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Patru produse pentru cafea ajung la Lidl de joi. Cel mai ieftin costă doar 40 lei
go4it.ro
Patru produse pentru cafea ajung la Lidl de joi. Cel mai ieftin costă doar 40 lei
Unde mergeau oamenii la toaletă în Roma antică?
Descopera.ro
Unde mergeau oamenii la toaletă în Roma antică?
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Go4Games
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Cine ar putea să preia conducerea Serbiei după înfrângerea lui Vucic. Cardiologul Ilija Srdanović, inima mișcării Lista Studenților, nu susține aderarea Serbiei la UE și se opune sancțiunilor împotriva Rusiei
Gandul.ro
Cine ar putea să preia conducerea Serbiei după înfrângerea lui Vucic. Cardiologul Ilija Srdanović, inima mișcării Lista Studenților, nu susține aderarea Serbiei la UE și se opune sancțiunilor împotriva Rusiei
Se apropie VORTEXTUL POLAR! Ce regiuni vor fi afectate
Mediafax Italia
Se apropie VORTEXTUL POLAR! Ce regiuni vor fi afectate
TRUC | De ce să pui folie de aluminiu în mașina de spălat?! Ce efect are și de ce e util
Mediafax Spania
TRUC | De ce să pui folie de aluminiu în mașina de spălat?! Ce efect are și de ce e util
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.