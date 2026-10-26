Tenorul milionar Alessandro Safina, între escapade în Dubai și acuzațiile mamei copilului din România. Laura Calafeteanu: „Sper ca justiția să își facă treaba”

Scandalul dintre Laura Maria Calafeteanu și marele tenor Alessandro Safina continuă, iar spectacolul din viața personală a artistului pare departe de ultimul act! În timp ce italianul culege aplauze pe marile scene, fosta parteneră îl acuză că nu și-a mai văzut fiul de un an și că refuză în continuare să plătească pensia alimentară. Șatena a declarat pentru CANCAN.RO că speră ca justiția să își facă treaba, astfel încât ea și băiatul să aibă parte, în sfârșit, de liniște.

Laura Maria Calafeteanu și Alessandro Safina au fost împreună șapte ani, din 2012 până în 2020, iar din relația lor s-a născut Cristi. Fosta parteneră a spus că, înainte ca băiatul să fie diagnosticat cu autism, artistul era un tată implicat. După diagnostic, însă, lucrurile s-au schimbat radical.

Laura a pus punct și speculațiilor despre infidelitate și a transmis clar că nu ea a călcat strâmb, așa cum s-a vehiculat. Nu vrea să spele rufele relației în public, dar are ceva mult mai important de spus: în toată povestea asta, copilul nu ar trebui să fie cel care pierde.

„De-a lungul timpului s-au scris multe despre despărțirea noastră: că l-aș fi înșelat și diverse alte explicații care nu au legătură cu realitatea. Nu l-am înșelat, dar nici nu vreau să transform această discuție într-un proces public al relației noastre. Indiferent ce greșeli ar fi făcut doi adulți, copiii nu trebuie să suporte consecințele. Cristi s-a născut dintr-o relație de iubire, nu dintr-o aventură. Am fost împreună șapte ani, el și-a recunoscut copilul și, înainte de diagnostic, a fost un tată prezent și implicat. Nu șterg acea perioadă doar pentru că ceea ce a urmat a fost dureros. Lucrurile au început să se deterioreze după diagnosticul de tulburare de spectru autist, pe care, din perspectiva mea, Alessandro nu a reușit să îl accepte. Atmosfera de acasă devenise tensionată, iar eu am plecat cu Cristi pentru a-i oferi liniște și pentru a mă concentra asupra nevoilor lui. Acesta a fost motivul despărțirii.

Din păcate, el a ales ulterior să se retragă complet din viața copilului. Pot să înțeleg că unui părinte îi este greu să accepte un diagnostic. Dar îmi este imposibil să găsesc o justificare pentru absența din viața propriului copil. Consider această atitudine incalificabilă”, a spus Laura pentru CANCAN.RO.

Refuză să își vadă fiul

Și aici începe adevărata problemă. Pentru că, dincolo de ce s-a întâmplat între doi adulți, rămâne un băiețel care are nevoie de tatăl său, nu doar de numele lui.

Șatena a dezvăluit un detaliu greu de digerat: Alessandro Safina a venit de două ori în România anul acesta, însă pentru propriul fiu tot nu și-a făcut timp. Iar partea care doare cel mai tare? Micuțul îl caută zilnic pe YouTube.

„Anul acesta a venit de două ori în România, fără să își dorească să își vadă fiul. În ultimii șase ani, au petrecut împreună doar câteva ore. Cristi, în schimb, îl caută zilnic pe YouTube. Există ceva profund dureros în această distanță: copilul găsește în fiecare zi o cale spre tatăl lui, chiar și printr-un ecran. Mi-aș dori ca și tatăl să găsească o cale spre el”, a declarat Laura pentru CANCAN.RO.

Scandalul dintre Laura Calafeteanu și Alessandro Safina nu se oprește aici! După reproșurile legate de relația cu fiul său, a venit rândul pensiei alimentare să țină prima pagină. Procesul continuă în instanță, după ce tenorul a contestat hotărârile prin care a fost stabilită contribuția financiară pentru băiețel. Următorul termen în apelul împotriva hotărârii de fond este programat în februarie 2027.

„Dacă aș ști că nu are cu adevărat posibilități, aș înțelege limitele și nu aș cere imposibilul. Din ceea ce cunosc despre situația lui, consider însă că poate contribui. Între timp, eu, familia mea și oameni binevoitori găsim soluții, fiecare după puterile sale. Este greu de acceptat că persoane fără nicio obligație față de Cristi își asumă, de bunăvoie, o parte din efortul de care tatăl lui se eschivează. Acești bani privesc creșterea copilului, nu întreținerea mea”, a mai spus Laura.

Tenorul, acuzat că se distrează prin Dubai cu iubitele tinerele

Nici avocata Laurei, Dalina Terzi, nu l-a menajat pe tenor. Ea a declarat, pentru CANCAN.RO, că Safina a făcut tot tot posibilul ca veniturile sale să rămână un mister în instanță.

„Procesul privind situatia juridică a lui Cristi Safina este – în esență – unul tipic: un tată dezinteresat, un copil în nevoie si o mamă care face eforturi să îl crească și îngrijească în cele mai bune condiții. Ceea ce diferențiază acest caz de altele de același fel este tiparul procesual adoptat de celebrul artist: nu și-a ascuns nici o clipă lipsa totală de interes în a participa la vreo decizie privind sănătatea sau educația copilului, nu și-a exercitat nici măcar la nivel declarativ dreptul de a avea legături personale cu băiatul lui (și nici nu a încercat sau acceptat să aibă astfel de legături cu Cristi cel puțin din 2023) și nu a precupețit nici un efort în a își ascunde activitatea artistică și veniturile pentru a se sustrage de la susținerea financiară a copilului. Din păcate, nu este ceva neaparat neobisnuit ca un tată (ei sunt mai des în situația de a plăti pensie de întreținere copiilor) să încerce să plătească o sumă lunară cât mai mică copiilor, însă Alessandro Safina a trecut la alt nivel, folosind tot felul de tertipuri (unele la limita legalității) pentru a nu se afla cât câștigă, inclusiv a refuzat să pună la dispoziția judecătorului ceea ce i s-a cerut în mod rezonabil. Mai mult decât atât, și-a folosit consultanții juridici pentru a determina amânarea dosarului pentru mai mult de 12 luni calendaristice”, a mai spus avocata Laurei.

Avocata a mai venit cu o serie de declarații care îl pun pe Alessandro Safina într-o situație delicată. Potrivit acesteia, tenorul se lăfăie în lux în Dubai și își plimbă iubitele tinerele în vacanțe costisitoare, însă când vine vorba despre pensia alimentară pentru propriul copil, totul ajunge în instanță.

„Vorbim despre un artist cu notorietate internațională care trăiește preponderent în Dubai, care se plimbă în jurul lumii în vacanțe luxoase, care își răsfață iubitele tinerele cu sesiuni de shopping de lux si vacanțe exotice, dar care susține că nu poate suporta o parte din costurile necesare propriului lui copil, mai ales când aceste este un copil neurodivergent ale cărui terapii costă mii de euro pe lună”, a mai declarat avocata Laurei.

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