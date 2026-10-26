Adio CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei? Cât va crește suma încasată de pensionari

Pensionarii care în prezent plătesc contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) din pensie ar putea beneficia de venituri nete mai mari odată cu expirarea măsurii fiscale aflate acum în vigoare. Creșterea sumelor încasate va depinde de nivelul pensiei brute și de modul în care este calculat impozitul pe venit.

Potrivit cadrului legislativ actual, obligația de plată a CASS pentru anumite venituri din pensii este aplicabilă până la 31 decembrie 2027. Dacă nu vor apărea modificări legislative, începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2028 această contribuție nu va mai fi reținută, ceea ce ar urma să se reflecte automat în cuantumul pensiilor nete încasate de beneficiari.

Cum se va vedea eliminarea CASS în pensiile încasate

În prezent, pentru pensiile din sistemul public, atât contribuția la sănătate, cât și impozitul pe venit sunt calculate și reținute direct de instituțiile care efectuează plata pensiilor. Astfel, pensionarii primesc lunar suma rămasă după aplicarea obligațiilor fiscale.

În situația în care reținerea CASS va înceta conform calendarului stabilit în lege, beneficiarii nu vor trebui să depună cereri sau solicitări suplimentare la Casa Națională de Pensii. Diferența ar urma să fie inclusă automat în plata lunară, indiferent dacă pensia este încasată prin cont bancar sau prin mandat poștal.

Specialiștii atrag atenția că eliminarea contribuției la sănătate nu înseamnă o recalculare a pensiei. Numărul de puncte și valoarea pensiei brute rămân neschimbate, singura diferență fiind generată de reducerea obligațiilor fiscale aplicate asupra venitului.

Ce se întâmplă acum cu pensiile care depășesc 3.000 de lei

În actualul sistem fiscal, contribuția la sănătate este calculată în cotă de 10% pentru partea din pensie care depășește pragul de 3.000 de lei. Totodată, impozitul pe venit este aplicat asupra sumei rămase după scăderea plafonului neimpozabil și a contribuției CASS.

Prin eliminarea acestei contribuții, baza de calcul a impozitului se modifică, iar pensionarii vor păstra o sumă mai mare din venitul brut. Cu toate acestea, câștigul final diferă de la un caz la altul, în funcție de nivelul pensiei.

Pentru o pensie brută de 3.500 de lei, pensia netă ar putea crește de la 3.405 lei la 3.450 lei, ceea ce înseamnă un plus de 45 de lei pe lună.

În cazul unei pensii brute de 4.000 de lei, suma netă ar putea urca de la 3.810 lei la 3.900 de lei, rezultând un câștig lunar de 90 de lei.

Pentru un pensionar cu o pensie brută de 4.500 de lei, venitul net ar putea crește de la 4.215 lei la 4.350 de lei, ceea ce înseamnă un plus de 135 de lei în fiecare lună.

La o pensie brută de 8.000 de lei, diferența este semnificativ mai mare. În acest caz, venitul net ar putea urca de la 7.050 de lei la 7.500 de lei, ceea ce reprezintă un câștig de 450 de lei lunar.

Cine nu va beneficia de majorarea veniturilor

Nu toți pensionarii vor vedea o creștere a sumelor încasate. Persoanele care au pensii de până la 3.000 de lei inclusiv nu plătesc în prezent contribuția la sănătate pentru aceste venituri, astfel că eliminarea CASS nu va produce niciun efect asupra pensiei nete.

În schimb, pensionarii cu venituri care depășesc acest prag și pentru care se reține în prezent contribuția de sănătate vor fi principalii beneficiari ai măsurii. În lipsa unor modificări legislative viitoare, creșterea pensiei nete ar urma să fie aplicată automat odată cu încetarea obligației fiscale, fără formalități suplimentare din partea beneficiarilor.

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