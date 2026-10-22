Declarată moartă de autorități, deși trăia. O pensionară a rămas blocată în Cipru după ce i-a fost oprită pensia

O britanică în vârstă de 84 de ani riscă să fie acționată în instanță pentru neplata taxelor locale, în timp ce este blocată în Cipru și nu își poate permite să se întoarcă în țară. Marie Collins, din Narborough, comitatul Norfolk, se confruntă cu probleme financiare după ce Departamentul pentru Muncă și Pensii din Marea Britanie (DWP) a înregistrat-o din greșeală ca fiind decedată, fapt care a dus la suspendarea plăților pensiei sale.

Femeia a plecat în Cipru în septembrie pentru o vacanță de două săptămâni, însă a fost nevoită să rămână pe insulă după ce a suferit o infecție severă la nivelul toracelui. Medicii au stabilit că nu era aptă să călătorească cu avionul, iar întoarcerea în Marea Britanie a fost amânată.

Declarată moartă de autorități, deși trăia

Problemele au început la începutul lunii noiembrie, când pensia nu i-a mai fost virată. Ulterior, reprezentanții DWP i-au explicat că plata a fost oprită deoarece instituția o declarase în mod eronat decedată.

Situația s-a complicat după ce Consiliul Districtual Breckland a început procedurile pentru recuperarea sumei de 875 de lire sterline, reprezentând taxe locale despre care susține că nu au fost achitate. Collins contestă această datorie și afirmă că vârsta și dizabilitatea de care suferă ar trebui să o scutească de la plata acestor taxe.

Femeia trebuia să se prezinte miercuri în fața Tribunalului pentru Cauze Minore din Norwich, însă spune că nu poate reveni în Marea Britanie din cauza problemelor financiare.

„Dacă nu sunt obligată să plătesc, de ce îmi cere Consiliul Districtual Breckland să achit aceste taxe locale?”, a întrebat ea.

Un purtător de cuvânt al autorității locale a declarat că instituția nu poate comenta cazuri individuale, dar a precizat că orice schimbare a situației unui rezident poate duce la reevaluarea taxelor locale și a eligibilității pentru diverse reduceri sau ajutoare.

„Avem responsabilitatea de a colecta taxele locale de la toți rezidenții și de a recupera eventualele restanțe în numele contribuabililor. Cu toate acestea, abordăm întotdeauna situațiile în mod colaborativ și încercăm să înțelegem circumstanțele fiecărei persoane”, a transmis reprezentantul instituției.

Collins locuiește în prezent la niște prieteni și încă așteaptă ca situația pensiei sale să fie clarificată. După ce și-a revenit în urma infecției toracice, femeia a suferit o căzătură și a urmat ședințe de fizioterapie. Ea susține că încă nu își poate folosi mâna în mod normal și că nu mai are suficientă forță în degete pentru a scrie corect.

O pensionară a rămas blocată în Cipru după ce i-a fost oprită pensia

Potrivit acesteia, medicii i-au eliberat documente care confirmă că nu era aptă să călătorească, iar documentele medicale au fost trimise către DWP. De asemenea, nepoata sa, parlamentarul Terry Jermy, care reprezintă circumscripția South West Norfolk, și Consulatul Britanic din Cipru au contactat în repetate rânduri instituția pentru a încerca să rezolve situația. Cu toate acestea, plata pensiei rămâne suspendată.

Terry Jermy a declarat că încearcă să o ajute pe Collins și că soluționarea cazului reprezintă o prioritate.

„Eu și echipa mea îi oferim sprijin activ lui Marie și facem tot ce ne stă în putință pentru a găsi o soluție cât mai repede”, a spus parlamentarul.

Femeia susține că nu a mai primit niciun ban de luni de zile.

„Nu mi-au dat niciun ban în cinci luni. Totul se învârte în cerc. DWP găsește mereu scuze. Au presupus că sunt moartă”, a declarat ea.

Collins afirmă că situația i-a afectat atât sănătatea fizică, cât și pe cea mintală.

„Nu știu cât timp mai pot trăi așa”, a mărturisit femeia.

Ea a povestit că a petrecut „săptămâni întregi” încercând să contacteze telefonic birourile DWP, însă de multe ori a fost nevoită să aștepte ore în șir înainte ca apelurile să fie întrerupte. În cele din urmă, i-a cerut nepoatei sale să intervină în numele ei, însă aceasta a fost informată că nu poate discuta cazul fără o procură care să îi permită reprezentarea.

Collins a trimis documentele necesare la începutul lunii ianuarie, printr-un serviciu poștal cu confirmare de livrare. Deși sistemul de urmărire a arătat că plicul a ajuns la destinație, nepoatei sale i s-a comunicat ulterior că instituția nu deține nicio evidență a documentelor și că nu poate discuta cazul.

La un moment dat, femeia a rămas și fără posibilitatea de a efectua apeluri internaționale după ce i s-a terminat creditul telefonic. În aceste condiții, WhatsApp a rămas singura modalitate prin care a reușit să comunice.

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