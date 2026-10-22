Concedieri masive la una dintre marile companii din Cluj. Ce se întâmplă cu aproape 300 de angajați

Aproape 300 de angajați ai Betfair Romania Development din Cluj-Napoca ar putea părăsi compania în urma unei reorganizări anunțate pe 20 octombrie 2026. Decizia face parte dintr-un plan de reducere a cheltuielilor, care vizează activitățile diviziei Flutter UK & Ireland, pe fondul modificărilor fiscale din industria jocurilor de noroc din Marea Britanie.

Restructurarea va afecta echipele din Cluj care lucrează pentru operațiunile din Regatul Unit și Irlanda. Persoanele vizate sunt informate direct, iar procesul urmează să se desfășoare în conformitate cu prevederile legale.

Reprezentanții Betfair au precizat că măsura nu este determinată de rezultatele profesionale ale angajaților, ci de necesitatea reorganizării activității și a reducerii costurilor fixe.

Ce se întâmplă în companie

Decizia din România este legată de planul anunțat de grupul Flutter Entertainment, care intenționează să își restructureze operațiunile din Marea Britanie și Irlanda. La nivelul acestei divizii, schimbările ar putea duce la eliminarea a până la 1.400 de locuri de muncă.

Compania invocă majorarea taxelor aplicate pariurilor și jocurilor de noroc pe piața britanică, măsură care pune presiune asupra cheltuielilor sale. Kevin Harrington, directorul executiv al Flutter UK & Ireland, a explicat că grupul nu poate acoperi integral costurile suplimentare fără să își reducă cheltuielile operaționale. Acesta a subliniat că sprijinirea angajaților afectați reprezintă o prioritate în perioada următoare. Restructurarea nu se limitează la România, fiind vizate și activități din Leeds, Dublin și Porto.

„Prioritatea mea imediată este să oferim sprijinul necesar tuturor colegilor afectați și să ne ghidăm echipele prin ceea ce știm că va fi o perioadă dificilă și complicată pentru toți cei implicați”, a declarat Kevin Harrington.

La sfârșitul lunii septembrie 2026, Betfair Romania Development avea aproximativ 2.400 de angajați și colaboratori. Compania susține că sediul din Cluj-Napoca își păstrează importanța strategică în cadrul grupului Flutter, contribuind în continuare la dezvoltarea tehnologiei și a produselor.

Deocamdată, reprezentanții Betfair nu au dezvăluit ce funcții vor fi eliminate, precizând că reorganizarea este încă în desfășurare și că detaliile vor fi comunicate persoanelor vizate în cadrul discuțiilor interne.

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