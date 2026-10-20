Și-a anunțat demisia! Celebra prezentatoare părăsește postul TV care a consacrat-o după o carieră de 43 de ani

Și-a anunțat demisia! Celebra prezentatoare părăsește postul TV care a consacrat-o după o carieră de 43 de ani
Christiane Amanpour/ Profimedia
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Christiane Amanpour, una dintre cele mai cunoscute figuri ale jurnalismului internațional, se pregătește să încheie colaborarea cu CNN, după mai bine de patru decenii petrecute în cadrul rețelei americane de televiziune. Jurnalista în vârstă de 68 de ani urmează să plece la sfârșitul lunii iunie a anului 2027, într-un moment important pentru cariera sa, dar și pentru postul de știri care a consacrat-o la nivel mondial.

Decizia vine după o perioadă îndelungată în care Christiane Amanpour a relatat de la fața locului despre războaie, crize politice și evenimente care au schimbat cursul istoriei recente. De-a lungul anilor, aceasta a devenit unul dintre cei mai recognoscibili corespondenți internaționali ai CNN, fiind apreciată pentru reportajele realizate în zone periculoase și pentru interviurile cu lideri politici de prim rang.

Christiane Amanpour pleacă de la CNN

Plecarea jurnalistei a fost confirmată de Mark Thompson, directorul executiv al CNN, care a informat angajații cu privire la decizia acesteia. Hotărârea a fost discutată timp de mai multe luni, după ce Amanpour a analizat posibilitatea de a face o schimbare majoră în viața profesională.

Retragerea sa marchează sfârșitul unei colaborări de peste 43 de ani cu postul american, perioadă în care jurnalista a devenit una dintre vocile importante ale relatărilor despre evenimentele internaționale. Experiența sa în teren și capacitatea de a aborda subiecte complexe au contribuit la consolidarea reputației sale în presa mondială.

„Îmi pare foarte rău să o văd plecând, dar am ajuns să accept că acesta este momentul potrivit pentru ea, atât personal, cât și profesional”, a afirmat șeful CNN.

Schimbările anunțate vizează și programul de televiziune asociat cu numele său. Inițial, conducerea CNN intenționa să reducă frecvența emisiunii internaționale prezentate de Amanpour, începând cu anul 2027, până la o singură ediție pe săptămână. Ulterior, programul urma să fie încheiat în luna mai, înainte de plecarea oficială a jurnalistei din companie.

A relatat despre unele dintre cele mai importante evenimente

Cariera lui Christiane Amanpour s-a desfășurat într-o perioadă marcată de transformări politice majore, conflicte armate și schimbări geopolitice. Printre evenimentele pe care le-a urmărit se numără căderea Zidului Berlinului, Războiul din Golf și conflictul din Bosnia, unde relatările sale au contribuit la informarea publicului internațional despre consecințele războiului asupra populației civile.

Jurnalista a continuat să transmită din zone afectate de conflicte și în anii următori, inclusiv în timpul războaielor din Irak și Afganistan, declanșate în contextul intervențiilor militare americane de după atentatele teroriste din 11 septembrie 2001.

Ulterior, Amanpour a urmărit evoluțiile Primăverii Arabe, mișcare care a provocat schimbări politice majore în mai multe state din Orientul Mijlociu și Africa de Nord. În ultimii ani, activitatea sa jurnalistică a inclus relatări despre invazia rusă în Ucraina și războiul din Gaza.

Pe lângă reportajele din zone de conflict, Christiane Amanpour a realizat interviuri cu numeroase personalități politice care au influențat evoluțiile internaționale. Printre interlocutorii săi s-au numărat fostul președinte american Bill Clinton, fostul premier britanic Tony Blair și fostul lider libian Muammar Gaddafi.

De asemenea, jurnalista a discutat cu foști președinți ai Iranului, printre care Mahmoud Ahmadinejad și Hassan Rouhani. Aceste interviuri au făcut parte din activitatea sa de documentare a relațiilor internaționale și a deciziilor politice cu impact asupra securității globale.

Jurnalista pleacă și de la PBS

Schimbarea profesională nu se limitează doar la CNN. Christiane Amanpour a confirmat și încheierea colaborării cu PBS, unde prezintă emisiunea „Amanpour & Company”, un program axat pe interviuri și analize ale principalelor subiecte internaționale.

Plecarea de la cele două posturi marchează încheierea unei etape importante din activitatea sa de televiziune. De-a lungul timpului, emisiunile prezentate de Amanpour au adus în atenția publicului subiecte legate de politică, diplomație, războaie și drepturile omului, oferind o perspectivă internațională asupra evenimentelor curente.

În mesajul prin care și-a anunțat plecarea, jurnalista a evidențiat contribuția colegilor și a echipelor care au sprijinit realizarea reportajelor și a emisiunilor sale. Activitatea desfășurată în teren a presupus colaborarea cu numeroși jurnaliști, producători și operatori, inclusiv în regiuni în care condițiile de lucru au fost dificile sau periculoase.

„Împreună am luptat pentru a căuta faptele, dovezile și umanitatea, astfel încât CNN să poată transmite întotdeauna adevărul despre lume și către lume, fără teamă și fără părtinire”, a transmis Christiane Amanpour.

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