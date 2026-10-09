Ce a pățit o româncă după 11 ani de muncă în Italia. Absența de câteva zile a dus la concediere

O româncă în vârstă de 55 de ani a rămas fără loc de muncă după 11 ani petrecuți în cadrul unei companii din Italia. Femeia a fost concediată după ce și-a prelungit cu șase zile șederea în România, pentru a avea grijă de mama sa, diagnosticată cu cancer. Decizia angajatorului a stârnit nemulțumirea reprezentanților sindicali, care cer reanalizarea situației și reluarea negocierilor cu firma.

Cazul Lilianei a ajuns în atenția sindicatelor FIOM și CGIL, care încearcă să obțină clarificări privind motivele concedierii. Potrivit informațiilor publicate de presa italiană, conducerea companiei a considerat că angajata a lipsit nemotivat de la serviciu, deși aceasta susține că și-a anunțat superiorul că trebuie să rămână în țară mai mult decât era prevăzut inițial, conform corriereadriatico.it.

Cazul româncei este analizat de sindicaliști

Liliana afirmă că a discutat verbal cu șeful său de echipă și i-a solicitat permisiunea de a amâna întoarcerea la muncă. Reprezentanții FIOM susțin că astfel de solicitări verbale ar fi o practică obișnuită în cadrul companiei, motiv pentru care consideră necesară verificarea atentă a circumstanțelor în care a avut loc discuția.

Cu toate acestea, la revenirea în Italia, femeia a fost informată că absența sa din intervalul 24 august – 1 septembrie este considerată nejustificată. Situația a dus la aplicarea unei sancțiuni disciplinare care s-a încheiat cu încetarea contractului de muncă.

Sindicaliștii consideră că, înainte de a fi analizate celelalte aspecte ale cazului, trebuie stabilit exact ce i-a transmis Liliana superiorului și ce răspuns a primit din partea acestuia. Clarificarea conversației ar putea avea un rol decisiv în soluționarea disputei dintre angajată și companie.

Stefano Bona, secretarul general al filialei FIOM din Belluno, insistă asupra necesității de a lămuri toate detaliile comunicării dintre cei doi. Reprezentanții sindicali solicită redeschiderea dialogului cu angajatorul și reevaluarea deciziei de concediere.

Ca semn de solidaritate, sindicatul a organizat o grevă de două ore la care au participat și colegii femeii. Se intenționează să ducă situația în atenția conducerii naționale a organizației și să reia discuțiile cu directorul general al companiei, Nocivelli, pentru a obține explicații și a găsi o posibilă soluție.

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