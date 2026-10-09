Ce a pățit o româncă după 11 ani de muncă în Italia. Absența de câteva zile a dus la concediere

Ce a pățit o româncă după 11 ani de muncă în Italia. Absența de câteva zile a dus la concediere
O româncă a fost concediată după ce și-a prelungit concediul / Sursa foto: Shutterstock
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O româncă în vârstă de 55 de ani a rămas fără loc de muncă după 11 ani petrecuți în cadrul unei companii din Italia. Femeia a fost concediată după ce și-a prelungit cu șase zile șederea în România, pentru a avea grijă de mama sa, diagnosticată cu cancer. Decizia angajatorului a stârnit nemulțumirea reprezentanților sindicali, care cer reanalizarea situației și reluarea negocierilor cu firma.

Cazul Lilianei a ajuns în atenția sindicatelor FIOM și CGIL, care încearcă să obțină clarificări privind motivele concedierii. Potrivit informațiilor publicate de presa italiană, conducerea companiei a considerat că angajata a lipsit nemotivat de la serviciu, deși aceasta susține că și-a anunțat superiorul că trebuie să rămână în țară mai mult decât era prevăzut inițial, conform corriereadriatico.it.

Cazul româncei este analizat de sindicaliști

Liliana afirmă că a discutat verbal cu șeful său de echipă și i-a solicitat permisiunea de a amâna întoarcerea la muncă. Reprezentanții FIOM susțin că astfel de solicitări verbale ar fi o practică obișnuită în cadrul companiei, motiv pentru care consideră necesară verificarea atentă a circumstanțelor în care a avut loc discuția.

Cu toate acestea, la revenirea în Italia, femeia a fost informată că absența sa din intervalul 24 august – 1 septembrie este considerată nejustificată. Situația a dus la aplicarea unei sancțiuni disciplinare care s-a încheiat cu încetarea contractului de muncă.

Sindicaliștii consideră că, înainte de a fi analizate celelalte aspecte ale cazului, trebuie stabilit exact ce i-a transmis Liliana superiorului și ce răspuns a primit din partea acestuia. Clarificarea conversației ar putea avea un rol decisiv în soluționarea disputei dintre angajată și companie.

Sursa foto: Pexels

Stefano Bona, secretarul general al filialei FIOM din Belluno, insistă asupra necesității de a lămuri toate detaliile comunicării dintre cei doi. Reprezentanții sindicali solicită redeschiderea dialogului cu angajatorul și reevaluarea deciziei de concediere.

Ca semn de solidaritate, sindicatul a organizat o grevă de două ore la care au participat și colegii femeii. Se intenționează să ducă situația în atenția conducerii naționale a organizației și să reia discuțiile cu directorul general al companiei, Nocivelli, pentru a obține explicații și a găsi o posibilă soluție.

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