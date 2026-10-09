Cât de departe merge luxul? Bogații plătesc mii de euro pentru o alternativă la taxi într-o stațiune montană

Munții Dolomiți din Italia, renumiți pentru peisajele lor impresionante și pentru stațiunile de lux, se confruntă cu o nouă problemă provocată de turismul exclusivist. Tot mai mulți vizitatori cu posibilități financiare ridicate aleg să se deplaseze cu elicopterul până la hoteluri de cinci stele, restaurante montane sau puncte de belvedere, unde își fac fotografii pentru rețelele sociale. Tendința, promovată inclusiv de influencerii de călătorii, stârnește nemulțumirea localnicilor și readuce în discuție impactul turismului asupra mediului.

Ceea ce pentru unii turiști reprezintă o experiență de lux, menită să le ofere confort și imagini spectaculoase, a devenit un motiv de îngrijorare pentru comunitățile din regiune. Zborurile tot mai frecvente generează zgomot, afectează liniștea zonelor montane și ridică întrebări cu privire la protejarea peisajelor naturale.

Potrivit informațiilor publicate de presa internațională, elicopterele sunt utilizate din ce în ce mai mult pentru deplasări care, în mod obișnuit, ar putea fi realizate cu mașina sau prin alte mijloace de transport. În unele cazuri, vizitatorii aleg această variantă inclusiv pentru a ajunge la o masă într-un restaurant aflat într-o zonă montană spectaculoasă.

Cât plătesc turiștii pentru experiențele exclusiviste din Dolomiți

Prețurile acestor servicii variază în funcție de durata zborului, traseu și facilitățile incluse. Unele companii oferă excursii aeriene de câteva zeci de minute, în timp ce altele pun la dispoziție pachete complexe, care combină transportul cu elicopterul și experiențele gastronomice sau cazarea în unități de lux.

De exemplu, Flyments oferă zboruri de aproximativ 35 de minute la prețul de 589 de euro. În cazul companiei Kronair, costurile anumitor pachete pot ajunge la 3.200 de euro, în funcție de serviciile alese. Pentru clienții care își doresc mai mult decât un tur panoramic, există și transferuri directe către hoteluri exclusiviste.

Astfel, elicopterul devine nu doar o modalitate de a admira munții de la înălțime, ci și un mijloc de transport destinat turiștilor care vor să reducă timpul petrecut pe drum și să beneficieze de servicii premium.

Există inclusiv oferte care transformă o simplă ieșire la restaurant într-o experiență costisitoare. Pachetul Dolomites Deluxe, propus de Heliunion, costă 2.200 de euro și include un zbor de aproximativ o oră, urmat de un prânz la un restaurant sau într-o cabană alpină. O altă variantă este oferită de SennAir Helicopter, care organizează o experiență gastronomică asociată unui zbor și unei mese la restaurantul montan Mondschein, pentru 2.699 de euro.

Popularitatea acestor servicii este alimentată și de rețelele sociale. Fotografiile realizate din elicopter, imaginile cu aterizări în apropierea hotelurilor de lux și videoclipurile filmate deasupra crestelor montane contribuie la promovarea unei forme de turism în care exclusivismul și spectacolul vizual ocupă un loc central.

De ce sunt nemulțumiți localnicii

În timp ce turiștii se bucură de priveliști și de transportul rapid, oamenii care locuiesc în regiune se confruntă cu efectele repetării acestor zboruri. Zgomotul motoarelor și al rotoarelor poate perturba liniștea unor zone apreciate tocmai pentru atmosfera lor naturală, departe de aglomerația orașelor.

Nemulțumirile sunt împărtășite de organizații de mediu și de reprezentanți ai unor formațiuni politice locale, care consideră că dezvoltarea turismului aerian trebuie să fie însoțită de reguli mai stricte. În centrul dezbaterii se află posibilitatea limitării zborurilor turistice, în special în apropierea ariilor naturale protejate.

În Tirolul de Sud, problema a ajuns și în atenția politicienilor locali. Reprezentanți ai partidului Team K au susținut necesitatea unor măsuri care să limiteze impactul acestei activități. Una dintre dificultățile invocate în dezbaterea publică privește atribuțiile autorităților regionale în raport cu reglementările care guvernează spațiul aerian.

Administrația regională consideră că nu poate decide singură interzicerea sau restricționarea utilizării spațiului aerian, domeniu supus normelor europene și supravegherii autorității italiene pentru aviație civilă. Această situație complică adoptarea unor reguli locale care să răspundă nemulțumirilor comunităților.

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