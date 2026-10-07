Aflată în străinătate, o româncă și-a închiriat apartamentul din Cluj-Napoca unui cuplu de tineri: ea studentă la Drept, el medic. Întoarsă acasă după 3 ani, proprietara a trăit sperietura vieții. Cum arăta locuința

Aflată în străinătate, o româncă și-a închiriat apartamentul din Cluj-Napoca unui cuplu de tineri: ea studentă la Drept, el medic. Întoarsă acasă după 3 ani, proprietara a trăit sperietura vieții. Cum arăta locuința
Apartamentul care a ajuns ca o groapă de gunoi / Sursa foto: Știri de Cluj
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Timp de trei ani, locuința închiriată din Florești a ajuns de nerecunoscut, fără ca proprietarii să suspecteze măcar ce se petrece în interior. Imobilul fusese dat în chirie unui cuplu aparent fără probleme. Tânăra era studentă la Facultatea de Drept, iar partenerul ei profesa ca medic. Mai mult, proprietara susține că, în urma conversațiilor avute cu cei doi, nu a avut niciun motiv să creadă că situația din apartament ar fi una neobișnuită.

Când proprietara a intrat din nou în locuință, a avut parte de o priveliște greu de imaginat. Apartamentul era într-o stare deplorabilă, cu deșeuri împrăștiate peste tot, lucruri lăsate în urmă, piese de mobilier deteriorate și un aer irespirabil.

Nici măcar alimentarea cu energie electrică nu mai era funcțională. Dezordinea și condițiile găsite în interior au fost atât de grave, încât femeia a mărturisit că, pentru câteva clipe, s-a gândit la posibilitatea ca în apartament să existe chiar persoane decedate.

Costurile pentru renovarea locuinței s-ar ridica la 8.000 de euro

O proprietară stabilită în străinătate a avut parte de o surpriză neplăcută după ce a redeschis ușa apartamentului din Florești, închiriat timp de trei ani unui cuplu tânăr. Locuința fusese lăsată fără energie electrică și într-o stare extrem de degradată. Costurile necesare pentru a o readuce la condiții normale s-ar ridica, potrivit estimării femeii, la aproximativ 8.000 de euro.

Cei doi chiriași păreau, la început, o alegere potrivită. Ea era studentă la Drept, iar el absolvise Medicina. Înțelegerea fusese semnată pentru doi ani și ulterior prelungită cu încă unul. În tot acest interval, proprietara, aflată în afara țării, nu a ajuns să verifice personal locuința. Acum, femeia îi sfătuiește pe ceilalți proprietari să fie mai atenți la persoanele cărora le încredințează imobilele și să facă verificări periodice.

„Sinceră să fiu, din punctul lor de vedere, toate erau superbune. […] Am crezut că e din frustrare, sau eu știu, vecinii mai spuneau de ce se întâmplă și cum se întâmplă pe acolo. Deci, din punctul lor de vedere, erau toate în ordine, erau bine”, a declarat femeia pentru ȘTIRI DE CLUJ.

Situația din imobil ar fi devenit atât de deranjantă pentru cei din jur, încât vecinii ar fi solicitat intervenția poliției, susține proprietara. Între timp, chiriașii au părăsit locuința fără să o informeze. Femeia a aflat despre plecarea lor abia după circa șase săptămâni. Cum plata chiriei a continuat să fie făcută în mod normal, nu a considerat necesar să se deplaseze imediat pentru a vedea în ce stare se afla apartamentul.

Proprietara a suspectat că în imobil s-ar fi aflat cadavre

În luna aprilie, proprietara s-a întors la locuință alături de soțul său pentru a vedea starea apartamentului. La sosire, au constatat că alimentarea cu energie electrică fusese întreruptă, femeia bănuind că motivul ar fi fost neachitarea facturilor.

„Nu am știut ce s-a întâmplat în apartament până anul ăsta, când am mers în aprilie, în care era șoc și groază. Am crezut că avem cadavre, că nu era nici lumină, a fost deconectat curentul”, a povestit proprietara, pentru aceeași sursă.

„Nu mi-era clar, pentru că aveam impresia că au fugit de acolo, că au rămas și papuci și haine și toate erau așa intacte. Și am crezut că el a fugit cumva pentru că s-a întâmplat ceva, o crimă, ceva”, a spus femeia.

Frigiderul era într-o stare deplorabilă, fiind plin de PET-uri și resturi / Sursa foto: Știri de Cluj

După ce s-a confruntat cu o astfel de situație, chiriașul s-a angajat să rezolve problema și să trimită o echipă specializată pentru igienizarea locuinței, având la dispoziție șapte zile. La expirarea acestui interval, proprietara a revenit la apartament însoțită de frații săi. Cu această ocazie, a surprins în imagini starea în care se afla imobilul, materiale pe care ulterior le-a făcut publice.

Proprietara susține că dialogurile cu fostul chiriaș i s-au părut neobișnuit de calme, în ciuda situației din apartament, motiv pentru care a insistat să își recupereze o parte din bani. Ea a contractat o firmă de curățenie, iar bărbatul a achitat costurile după ce i-au fost prezentate documentele.

De asemenea, acesta ar fi plătit chiria până în luna iunie și ar fi contribuit parțial la înlocuirea obiectelor deteriorate. Potrivit proprietarei, însă, suma recuperată nu a acoperit reparațiile necesare, renovarea completă ajungând la aproximativ 8.000 de euro.

CITEȘTE ȘI: Un proprietar și-a închiriat apartamentul pentru 3 nopți. Ce a descoperit, după plecarea turiștilor

Ce a pățit Ancuța din București, după ce a închiriat apartamentul unui cuplu. Cum au lăsat chiriașii locuința, după doar câteva luni

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Fratele lui Gheorghe Moldovan reacționează după declarațiile Irinei Vasilcan: „L-a dat la poliție”
Fratele lui Gheorghe Moldovan reacționează după declarațiile Irinei Vasilcan: „L-a dat la poliție”
Vești bune pentru motocicliști! Ce schimbări îi așteaptă pe șoferii de motoare după noua lege
Vești bune pentru motocicliști! Ce schimbări îi așteaptă pe șoferii de motoare după noua lege
Ana a murit la doar 22 de ani după ce a fost lovită de fulger. Fosta regină a frumuseții se afla în curte cu nepoata ei
Ana a murit la doar 22 de ani după ce a fost lovită de fulger. Fosta regină a frumuseții se afla în curte cu nepoata ei
Tragedie cumplită în Italia! Un român de 64 de ani a murit după ce motocicleta sa s-a izbit de un camion
Tragedie cumplită în Italia! Un român de 64 de ani a murit după ce motocicleta sa s-a izbit de un camion
Doliu în România! Medicul Sorin Manu a murit
Doliu în România! Medicul Sorin Manu a murit
Fostă regină a frumuseții, moartă la doar 22 de ani. Tragedia s-a petrecut sub ochii familiei
Mediafax
Fostă regină a frumuseții, moartă la doar 22 de ani. Tragedia s-a petrecut sub ochii familiei
Paradoxul matematic al președintelui. Alegerile anticipate ar putea duce la suspendarea lui Nicușor Dan, dar tot ele l-ar putea salva. Politolog: „Nimeni nu mai așteaptă nimic de la el”
Gandul.ro
Paradoxul matematic al președintelui. Alegerile anticipate ar putea duce la suspendarea lui Nicușor Dan, dar tot ele l-ar putea salva. Politolog: „Nimeni nu mai așteaptă nimic de la el”
FOTO. I-a trimis fostei soții discuții de pe grupul de Whatsapp al MasterChef în care controversata vedetă era vorbită de rău
Prosport.ro
FOTO. I-a trimis fostei soții discuții de pe grupul de Whatsapp al MasterChef în care controversata vedetă era vorbită de rău
„Mașinile de sex” ale istoriei. Bărbații care au avut sute de copii și au lăsat urme în ADN-ul lumii
Adevarul
„Mașinile de sex” ale istoriei. Bărbații care au avut sute de copii și au lăsat urme în ADN-ul lumii
Bilanțul Armatei ucrainene după primele două luni cu un nou comandant. Cu ce cuvânt descriu subordonații strategia generalului Drapatîi
Digi24
Bilanțul Armatei ucrainene după primele două luni cu un nou comandant. Cu ce cuvânt descriu subordonații strategia generalului Drapatîi
Cosmopolis deschide a treia cale de acces spre București și devine prima comunitate cu ieșire în A3 și viitoarea A0
Mediafax
Cosmopolis deschide a treia cale de acces spre București și devine prima comunitate cu ieșire în A3 și viitoarea A0
Vedeta a împlinit 60 de ani și a sărbătorit într-un mod neașteptat: s-a scăldat goală în ocean. „60 și recunoscătoare”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedeta a împlinit 60 de ani și a sărbătorit într-un mod neașteptat: s-a scăldat goală în ocean. „60 și recunoscătoare”
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
O doctoriță care ar fi lucrat pentru Familia Regală britanică a fost găsită decedată în casă. Soțul victimei, acuzat de crimă
Click.ro
O doctoriță care ar fi lucrat pentru Familia Regală britanică a fost găsită decedată în casă. Soțul victimei, acuzat de crimă
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
„Părăsiți imediat Rusia”. SUA cer cetățenilor săi să fugă din țara lui Putin din cauza ciumei din Siberia
Digi24
„Părăsiți imediat Rusia”. SUA cer cetățenilor săi să fugă din țara lui Putin din cauza ciumei din Siberia
Salonul Auto București 2026 și-a deschis porțile. Standul care va luat ochii vizitatorilor
Promotor.ro
Salonul Auto București 2026 și-a deschis porțile. Standul care va luat ochii vizitatorilor
BANCUL ZILEI. Alinuţa: – Îmi plac bărbații puternici, dar sensibili!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuţa: – Îmi plac bărbații puternici, dar sensibili!
Lidl pregătește oferta pentru toamnă. Două aparate PARKSIDE care merită atenție sezonul acesta
go4it.ro
Lidl pregătește oferta pentru toamnă. Două aparate PARKSIDE care merită atenție sezonul acesta
Cine a inventat termenii „UFO” și „extraterestru”? Povestea cuvintelor folosite pentru misterele cerului
Descopera.ro
Cine a inventat termenii „UFO” și „extraterestru”? Povestea cuvintelor folosite pentru misterele cerului
NBA: Miami Heat devine Vice City, cu o zi înainte de lansarea jocului GTA VI
Go4Games
NBA: Miami Heat devine Vice City, cu o zi înainte de lansarea jocului GTA VI
Paradoxul matematic al președintelui. Alegerile anticipate ar putea duce la suspendarea lui Nicușor Dan, dar tot ele l-ar putea salva. Politolog: „Nimeni nu mai așteaptă nimic de la el”
Gandul.ro
Paradoxul matematic al președintelui. Alegerile anticipate ar putea duce la suspendarea lui Nicușor Dan, dar tot ele l-ar putea salva. Politolog: „Nimeni nu mai așteaptă nimic de la el”
Cer SĂ ELIMINE SOMONUL din meniul restaurantelor! Care este motivul?!
Mediafax Italia
Cer SĂ ELIMINE SOMONUL din meniul restaurantelor! Care este motivul?!
NOUĂ REGULĂ în codul rutier! Situația în care ESTE INTERZISĂ depășirea
Mediafax Spania
NOUĂ REGULĂ în codul rutier! Situația în care ESTE INTERZISĂ depășirea
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.