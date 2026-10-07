Aflată în străinătate, o româncă și-a închiriat apartamentul din Cluj-Napoca unui cuplu de tineri: ea studentă la Drept, el medic. Întoarsă acasă după 3 ani, proprietara a trăit sperietura vieții. Cum arăta locuința

Timp de trei ani, locuința închiriată din Florești a ajuns de nerecunoscut, fără ca proprietarii să suspecteze măcar ce se petrece în interior. Imobilul fusese dat în chirie unui cuplu aparent fără probleme. Tânăra era studentă la Facultatea de Drept, iar partenerul ei profesa ca medic. Mai mult, proprietara susține că, în urma conversațiilor avute cu cei doi, nu a avut niciun motiv să creadă că situația din apartament ar fi una neobișnuită.

Când proprietara a intrat din nou în locuință, a avut parte de o priveliște greu de imaginat. Apartamentul era într-o stare deplorabilă, cu deșeuri împrăștiate peste tot, lucruri lăsate în urmă, piese de mobilier deteriorate și un aer irespirabil.

Nici măcar alimentarea cu energie electrică nu mai era funcțională. Dezordinea și condițiile găsite în interior au fost atât de grave, încât femeia a mărturisit că, pentru câteva clipe, s-a gândit la posibilitatea ca în apartament să existe chiar persoane decedate.

Costurile pentru renovarea locuinței s-ar ridica la 8.000 de euro

O proprietară stabilită în străinătate a avut parte de o surpriză neplăcută după ce a redeschis ușa apartamentului din Florești, închiriat timp de trei ani unui cuplu tânăr. Locuința fusese lăsată fără energie electrică și într-o stare extrem de degradată. Costurile necesare pentru a o readuce la condiții normale s-ar ridica, potrivit estimării femeii, la aproximativ 8.000 de euro.

Cei doi chiriași păreau, la început, o alegere potrivită. Ea era studentă la Drept, iar el absolvise Medicina. Înțelegerea fusese semnată pentru doi ani și ulterior prelungită cu încă unul. În tot acest interval, proprietara, aflată în afara țării, nu a ajuns să verifice personal locuința. Acum, femeia îi sfătuiește pe ceilalți proprietari să fie mai atenți la persoanele cărora le încredințează imobilele și să facă verificări periodice.

„Sinceră să fiu, din punctul lor de vedere, toate erau superbune. […] Am crezut că e din frustrare, sau eu știu, vecinii mai spuneau de ce se întâmplă și cum se întâmplă pe acolo. Deci, din punctul lor de vedere, erau toate în ordine, erau bine”, a declarat femeia pentru ȘTIRI DE CLUJ.

Situația din imobil ar fi devenit atât de deranjantă pentru cei din jur, încât vecinii ar fi solicitat intervenția poliției, susține proprietara. Între timp, chiriașii au părăsit locuința fără să o informeze. Femeia a aflat despre plecarea lor abia după circa șase săptămâni. Cum plata chiriei a continuat să fie făcută în mod normal, nu a considerat necesar să se deplaseze imediat pentru a vedea în ce stare se afla apartamentul.

Proprietara a suspectat că în imobil s-ar fi aflat cadavre

În luna aprilie, proprietara s-a întors la locuință alături de soțul său pentru a vedea starea apartamentului. La sosire, au constatat că alimentarea cu energie electrică fusese întreruptă, femeia bănuind că motivul ar fi fost neachitarea facturilor.

„Nu am știut ce s-a întâmplat în apartament până anul ăsta, când am mers în aprilie, în care era șoc și groază. Am crezut că avem cadavre, că nu era nici lumină, a fost deconectat curentul”, a povestit proprietara, pentru aceeași sursă. „Nu mi-era clar, pentru că aveam impresia că au fugit de acolo, că au rămas și papuci și haine și toate erau așa intacte. Și am crezut că el a fugit cumva pentru că s-a întâmplat ceva, o crimă, ceva”, a spus femeia.

După ce s-a confruntat cu o astfel de situație, chiriașul s-a angajat să rezolve problema și să trimită o echipă specializată pentru igienizarea locuinței, având la dispoziție șapte zile. La expirarea acestui interval, proprietara a revenit la apartament însoțită de frații săi. Cu această ocazie, a surprins în imagini starea în care se afla imobilul, materiale pe care ulterior le-a făcut publice.

Proprietara susține că dialogurile cu fostul chiriaș i s-au părut neobișnuit de calme, în ciuda situației din apartament, motiv pentru care a insistat să își recupereze o parte din bani. Ea a contractat o firmă de curățenie, iar bărbatul a achitat costurile după ce i-au fost prezentate documentele.

De asemenea, acesta ar fi plătit chiria până în luna iunie și ar fi contribuit parțial la înlocuirea obiectelor deteriorate. Potrivit proprietarei, însă, suma recuperată nu a acoperit reparațiile necesare, renovarea completă ajungând la aproximativ 8.000 de euro.

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