Concedieri masive la Netflix! Aproximativ 1.000 de angajați își vor pierde locurile de muncă

Netflix se pregătește să reducă semnificativ numărul angajaților, într-o nouă etapă de reorganizare care ar putea afecta aproximativ 1.000 de persoane din mai multe țări. Măsura reprezintă una dintre cele mai importante restructurări din ultimii ani pentru gigantul american de streaming și vine într-o perioadă în care industria divertismentului online se confruntă cu o concurență tot mai puternică.

Disponibilizările ar urma să vizeze aproximativ 6% din personalul companiei, potrivit informațiilor apărute miercuri, 14 octombrie. Decizia afectează mai multe departamente, inclusiv echipele responsabile de dezvoltarea produselor, tehnologie, activități juridice și resurse umane. Prin această reorganizare, compania urmărește să își ajusteze structura internă și să își concentreze investițiile asupra domeniilor considerate prioritare pentru dezvoltarea afacerii.

Anunțul vine după o perioadă în care Netflix a încercat să își consolideze poziția pe o piață în continuă schimbare. Deși platforma rămâne unul dintre cei mai importanți furnizori de filme și seriale online, modelul său de business este pus sub presiune de apariția unor noi forme de divertisment și de schimbarea obiceiurilor publicului.

Netflix reduce personalul, în ciuda evoluției pozitive a afacerii

Reorganizarea a fost comunicată angajaților printr-un mesaj intern transmis de directorii executivi Ted Sarandos și Greg Peters. Conducerea companiei a explicat că decizia are la bază necesitatea unei administrări mai eficiente a resurselor și a unei prioritizări mai stricte a investițiilor.

Potrivit informațiilor transmise personalului, compania consideră că activitatea sa continuă să evolueze favorabil, iar obiectivele financiare stabilite pentru întregul an rămân neschimbate. Astfel, reducerile de personal nu au fost prezentate drept o consecință directă a unei deteriorări a rezultatelor financiare, ci ca parte a unui proces de reorganizare menit să adapteze compania la următoarea etapă de dezvoltare.

La finalul anului 2025, Netflix avea aproximativ 16.000 de angajați la nivel mondial. Dacă estimările privind cele 1.000 de posturi eliminate se confirmă, restructurarea va reprezenta o schimbare importantă în organizarea companiei și în distribuirea personalului între departamente.

O reducere de asemenea amploare amintește de măsurile adoptate în 2022, când Netflix a eliminat aproximativ 450 de locuri de muncă în două etape. La momentul respectiv, platforma traversa o perioadă dificilă, după ce raportase prima scădere a numărului de abonați din ultimii peste zece ani. Situația actuală este diferită, însă decizia demonstrează că eficientizarea costurilor și adaptarea la condițiile pieței rămân importante pentru strategia companiei.

YouTube și TikTok pun presiune pe Netflix

Una dintre principalele provocări pentru Netflix este concurența pentru timpul utilizatorilor. Dacă în trecut lupta se desfășura în special între serviciile de streaming cu abonament, în prezent platforma trebuie să concureze și cu rețelele sociale și serviciile care oferă conținut gratuit.

YouTube și TikTok au devenit alternative importante pentru publicul care caută divertisment rapid, clipuri scurte, transmisiuni în direct sau materiale realizate de alți utilizatori. Aceste platforme atrag milioane de persoane printr-un model diferit de cel al Netflix, unde o mare parte din conținut presupune investiții consistente în producții profesionale.

În acest context, păstrarea abonaților și atragerea unor categorii noi de public reprezintă obiective esențiale pentru companie. Utilizatorii au la dispoziție tot mai multe opțiuni pentru a-și petrece timpul online, iar Netflix trebuie să își adapteze oferta pentru a rămâne relevant într-o industrie în care atenția publicului a devenit o resursă extrem de disputată.

Pentru a-și diversifica veniturile, compania a început să dezvolte și alte direcții de business. Printre acestea se numără abonamentele care includ publicitate, transmisiunile în direct, evenimentele sportive și jocurile video. Prin aceste inițiative, Netflix încearcă să atragă noi utilizatori și să obțină venituri suplimentare, fără să se bazeze exclusiv pe abonamentele tradiționale.

Țările din UE în care cei mai mulți oameni plătesc pentru Netflix și alte servicii de streaming. Unde se situează România

Viața lui Matthew Perry, dezvăluită într-un nou documentar. Netflix va publica imagini nemaivăzute cu starul din „Friends”