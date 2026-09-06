Țările din UE în care cei mai mulți oameni plătesc pentru Netflix și alte servicii de streaming. Unde se situează România

Serviciile de streaming au devenit o parte obișnuită a divertismentului pentru milioane de europeni, însă diferențele dintre state sunt considerabile. În România, aproximativ unul din cinci utilizatori de internet plătește pentru acces la filme, seriale sau transmisiuni sportive online, un procent semnificativ mai mic decât media Uniunii Europene.

În 2025, 21,4% dintre utilizatorii de internet din România au plătit pentru un abonament la un serviciu online de filme, seriale sau transmisiuni sportive.

Procentul este cu peste 11 puncte mai mic decât media Uniunii Europene, de 32,7%, potrivit datelor Eurostat analizate de Euronews.

Datele se referă la persoanele care au utilizat internetul în ultimele trei luni și au cumpărat un abonament pentru astfel de servicii în perioada analizată. Categoria include platformele care oferă filme și seriale, precum Netflix, dar și servicii pentru vizionarea online a competițiilor sportive.

Țările în care cei mai mulți oameni plătesc pentru streaming

Diferențele dintre statele europene sunt foarte mari. Irlanda ocupă primul loc în Uniunea Europeană, cu 63,9% dintre utilizatorii de internet care plătesc pentru streaming de filme, seriale sau sport.

Pe următoarele poziții se află Danemarca, cu 61,1%, și Țările de Jos, cu 59,2%. Suedia este și ea mult peste media europeană, cu aproximativ 54%.

La polul opus se află Bulgaria, unde numai 9,3% dintre utilizatorii de internet plătesc pentru asemenea servicii. Slovenia înregistrează 13,7%, Letonia 16,7%, iar Lituania 17,4%. România, cu 21,4%, se află astfel în partea inferioară a clasamentului european.

În afara Uniunii Europene, dar incluse în datele Eurostat, Norvegia și Elveția înregistrează procente de aproximativ 58% și, respectiv, 41%.

Pentru ce alte servicii online plătesc europenii

Filmele, serialele și transmisiunile sportive reprezintă cea mai răspândită categorie de abonamente digitale analizată de Eurostat.

La nivelul UE, 23% dintre utilizatorii de internet au plătit în 2025 pentru servicii audio, care includ muzică, podcasturi și cărți audio. Aproximativ 11% au cumpărat abonamente pentru aplicații de fitness, sănătate sau alte servicii legate de stilul de viață.

Disponibilitatea de a plăti pentru informație este considerabil mai redusă. Numai 7,2% dintre utilizatorii de internet din UE au cumpărat abonamente la site-uri sau aplicații de știri, ziare și reviste online.

Abonamentele pentru jocuri în cloud sunt și mai puțin răspândite, fiind plătite de 6,1% dintre utilizatorii de internet. Pentru servicii de învățare online au plătit 5,7%, iar pentru aplicații care permit comunicarea sau interacțiunea cu alte persoane, 2,6%.

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