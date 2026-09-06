Natalie Portman a născut în secret al treilea copil! Primele imagini cu bebelușul actriței și al muzicianului Tanguy Destable

Natalie Portman a născut în secret al treilea copil! Primele imagini cu bebelușul actriței și al muzicianului Tanguy Destable
Natalie Portman, mamă pentru a treia oară! Sursa foto: Profimedia
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Natalie Portman, în vârstă de 45 de ani, ar fi născut al treilea copil luna trecută, potrivit People. Actrița din „Black Swan” a fost fotografiată în timp ce se plimba prin Paris alături de iubitul ei, care purta nou-născutul într-un marsupiu. Află detalii!

Natalie Portman a născut al treilea copil

Natalie a devenit mamă pentru a treia oară. Este primul copil al actriței cu iubitul ei, muzicianul francez Tanguy Destable. Cei doi au o relație din martie 2025 și locuiesc împreună în Franța.

În imaginile publicate de Page Six – vezi aici, Natalie Portman apare zâmbind în timpul unei plimbări prin Paris, în timp ce Destable își poartă copilul într-un marsupiu, la piept.

Natalie Portman mai are doi copii cu fostul soț, coregraful și regizorul Benjamin Millepied, de care a divorțat în iulie 2023. Cei doi au împreună un fiu pe nume Aleph, în vârstă de 15 ani, și o fiică pe nume Amalia, în vârstă de nouă ani.

Actrița a anunțat sarcina în luna aprilie

În aprilie 2026, Natalie Portman a mărturisit în cadrul unui interviu pentru revista Harper’s Bazaar că va deveni mamă din nou. A descris experiența drept „un privilegiu și un miracol”.

Ea a adăugat că are „atât de mulți oameni pe care îi iubesc și care au trecut prin momente atât de dificile” încât își dorește să trateze acest subiect „cu respect”. Actrița, al cărei tată este specialist în fertilitate, spune că a crescut „auzind cât de greu este să rămâi însărcinată”.

„Tanguy și cu mine suntem foarte încântați. Și există o liniște și o cunoaștere de sine: știu cu cine vreau să-mi petrec timpul, ce fel de energie vreau în jurul meu, iar asta face ca experiența să fie atât de frumoasă în fiecare zi. Și știind că probabil este ultima dată, prețuiesc fiecare moment”, a mărturisit Portman pentru sursa citată.

Natalie Portman, activă în timpul sarcinii

Potrivit unui interviu acordat publicației Elle, actrița s-a menținut destul de activă în timpul celor nouă luni de sarcină. În primele luni a înotat și a practicat gyrotonic pentru a-și menține forța, petrecând mult timp alături de copiii săi.

„Încerc să fac un fel de activitate fizică în fiecare zi. Fie înot, fie merg pe jos și fac gyrotonic. Sunt în continuare vegană. Iau multe vitamine. Încerc să dorm cât mai mult posibil”, a declarat recent actrița pentru Elle.

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