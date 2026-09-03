Și-a dorit familie mare și viața a luat-o în serios! A născut trei băieți deodată și acum are cinci copii acasă

O familie din Los Angeles a avut parte de o surpriză uriașă după ce o sarcină obținută pe cale naturală s-a dovedit a fi una cu tripleți. Nylah Craft i-a adus pe lume pe Elio, Elias și Enzo, trei băieței sănătoși care i-au impresionat chiar și pe medicii de la Kaiser Permanente South Bay Medical Center. Sarcina este considerată foarte rară din mai multe motive: tripleții au fost concepuți natural, doi dintre copii sunt gemeni identici, iar cel de-al treilea este fratele lor fratern. În plus, bebelușii au avut împreună o greutate de aproximativ 8,75 kilograme, apropiindu-se spectaculos de recordul mondial Guinness pentru cei mai grei tripleți la naștere.

Tatăl a trebuit să se așeze pe podea când a aflat că vor avea tripleți

Când Marco Bernal a aflat că soția lui este însărcinată cu trei copii, vestea l-a copleșit. Bărbatul s-a așezat pe podeaua sufrageriei și a rămas privind imaginile de la ecografie.

„Plângi?”, l-a întrebat Nylah Craft.

Soțul ei i-a răspuns:

„Cum o să facem asta?”

Nylah a încercat să-l liniștească:

„La fel cum fac toți oamenii. O să fim bine.”

Câteva luni mai târziu, temerile aveau să fie înlocuite de bucurie. Elio, Elias și Enzo s-au născut pe 18 august, la Kaiser Permanente South Bay Medical Center.

Medicii: „Este o sarcină foarte rară și un rezultat rar”

Cazul i-a impresionat pe medicii spitalului, mai ales pentru că atât cei trei bebeluși, cât și mama lor sunt bine.

Dr. Rohit Passi, șeful secției de neonatologie, a descris situația drept una ieșită din comun.

„Este o sarcină foarte rară și un rezultat rar.”

Unul dintre elementele care fac cazul special este faptul că tripleții au fost concepuți pe cale naturală.

Potrivit medicului, o asemenea situație apare în aproximativ una din 10.000 de sarcini.

Bebelușii s-au născut după 36 de săptămâni

Un alt motiv de bucurie pentru echipa medicală a fost durata sarcinii. Nylah Craft a ajuns la 36 de săptămâni de gestație, o perioadă foarte bună pentru o sarcină cu tripleți.

Toți cei trei băieți s-au născut cu greutăți bune și sănătoși.

Împreună, Elio, Elias și Enzo au cântărit aproximativ 19,3 livre, adică în jur de 8,75 kilograme.

Greutatea lor totală i-a apropiat chiar de un record mondial.

La numai aproximativ 1,4 kilograme de recordul Guinness

Potrivit Guinness World Records, recordul pentru cea mai mare greutate totală a unor tripleți născuți vii este cu aproximativ trei livre, adică circa 1,36 kilograme, peste greutatea cumulată a celor trei copii.

Cu alte cuvinte, Elio, Elias și Enzo au venit surprinzător de aproape de performanța înscrisă în Cartea Recordurilor.

Dar greutatea nu este singurul lucru neobișnuit în cazul lor.

Doi sunt gemeni identici, al treilea este fratele lor fratern

Dr. Rohit Passi a explicat că tipul de sarcină avut de Nylah Craft este și mai rar.

Doi dintre cei trei băieți sunt gemeni identici, în timp ce al treilea este un geamăn fratern.

Această combinație face ca sarcina să fie una cu totul neobișnuită chiar și în categoria deja rară a sarcinilor cu tripleți concepuți natural.

Aproape 15 cadre medicale au fost pregătite pentru naștere

Având în vedere riscurile asociate unei sarcini multiple, spitalul a pregătit o echipă numeroasă pentru momentul nașterii.

Aproape 15 membri ai personalului medical au fost prezenți la operația de cezariană pentru a se asigura că atât mama, cât și fiecare dintre cei trei copii primesc imediat îngrijirile necesare.

Familia a avut și o dorință specială: operația să fie programată chiar de ziua de naștere a tatălui.

Astfel, Marco Bernal și-a primit probabil cel mai greu de egalat cadou aniversar: trei băieți deodată.

La numai trei zile după naștere, familia a plecat acasă

Evoluția mamei și a copiilor a fost atât de bună încât familia a putut pleca acasă la aproximativ trei zile după naștere.

Acolo îi așteptau însă alți doi copii. Nylah Craft și Marco Bernal aveau deja o fiică și un băiat.

Apariția bruscă a trei frați mai mici nu l-a încântat imediat pe băiețelul lor de doi ani.

Mama povestește că acesta a fost supărat pe ea pentru că a venit acasă cu și mai mulți copii. Între timp, micuțul a început să se obișnuiască cu noii membri ai familiei și să-i accepte.

Cinci copii în casă și ajutor de la bunică

Viața de familie s-a schimbat radical peste noapte. Nylah recunoaște că îngrijirea a cinci copii este dificilă, însă mama ei îi ajută să facă față noii situații.

Înainte să-i dea vestea soțului, Nylah fusese îngrijorată mai ales de reacția acestuia la aflarea faptului că vor avea nu unul, ci trei copii.

Pentru ea însă, surpriza a fost foarte aproape de ceea ce își dorise dintotdeauna.

„Mi-am dorit mereu o familie numeroasă. Așa că eu cred că este, într-un fel, perfect.”

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