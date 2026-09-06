Afecțiunea medicală care îi dă bătăi de cap lui Maurice Munteanu la Asia Express: „M-a luat salvarea de șase ori”

Așteptarea a luat sfârșit pentru fanii celui mai dur show de la Antena 1. Noul sezon Asia Express a avut premiera în această seară, 6 septembrie, iar încă din primul episod concurenții s-au confruntat cu probe grele. Maurice Munteanu chiar a abandonat-o pe una dintre ele, punând decizia sa pe seama unei afecțiuni medicale. Cu ce probleme se confruntă acesta?

În noul sezon Asia Express, echipele de curajoși au pornit pe Drumul Mătăsii, ce îi va purta prin Uzbekistan și China. Concurenții vor avea de parcurs un traseu greu și de trecut probe dificile, iar pentru unii greutățile s-au arătat încă din primul episod. Maurice Munteanu a fost la un pas de a ceda.

Maurice Munteanu, probleme la Asia Express

Asia Express – Drumul Mătăsii a început direct în deșert, iar echipele de curajoși au fost puse față în față cu numeroase provocări. Au trebuit să repare căruțe, să adune oile și, pe deasupra, să își care valizele grele.

Misiunea către prima destinație a fost una dificilă, ce le-a pus probleme multora, dar în special lui Maurice Munteanu. Atunci când a trebuit să urce pe un deal cu bagajele, acesta a refuzat și a spus că este la un pas să i se facă rău. Concurentul a pus refuzul său pe seama unei tulburări care i-a creat probleme și în trecut și care l-a făcut să fie luat cu salvarea de șase ori.

„Și-am văzut dealul. Am zis din start că nu urc. Nu urc și am și explicat de ce. Eu am o tulburare de panică generalizată (…). M-a luat salvarea de șase ori. Mi-o ia inima razna și nu mai pot să judec. Dacă se instalează tunelul și panica, nu mai pot să judec. Deja eram cu pulsul și mă vedeam cu SMURD-ul venind în deșert”, a mărturisit Maurice Munteanu, la Asia Express.

Noul sezon Asia Express pune în fața unor provocări grele nouă echipe de curajoși. În acest an, cei care au acceptat provocarea sunt: Loredana Chivu și Ana Mocanu, Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Cheloo și Mihai Ban, Mirela Retegan și Maya, Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu, What’s Up și Miky, Radu Isac și Eduard Hordilă, Maurice Munteanu și Connie Preda.

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