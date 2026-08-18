Cum arată apartamentul lui Maurice Munteanu din București. Locuința l-a costat peste 115.000 de euro

Maurice Munteanu se numără printre concurenții sezonului 9 „Asia Express”. Înainte de plecarea pe „Drumul mătăsii”, juratul emisiunii „Bravo, ai stil” a ținut să le prezinte fanilor imagini din interiorul apartamentului său din București. Locuința vedetei a costat în jur de 115.000 de euro. Are 60 de metri pătrați și este amenajată cu piese vintage și obiecte atent alese.

Cum arată apartamentul lui Maurice Munteanu

Fashion editorul se numără printre vedetele care pornesc în aventura sezonului 9 „Asia Express”. Criticul de modă va face echipă cu prietena sa, Connie Preda. Cei doi se află printre cele nouă perechi care au acceptat provocarea de a străbate „Drumul Mătăsii”, în Uzbekistan și China.

Departe de agitația competiției, Maurice Munteanu și-a lăsat în repetate rânduri urmăritorii să descopere câte puțin din universul său personal. Apartamentul pe care îl deține în București are în jur de 60 de metri pătrați și reflectă foarte bine gusturile sale.

Spațiul este decorat într-o manieră boemă, fiind completat de mobilier cu aer vintage, numeroase cărți și obiecte de decor inspirate din lumea artei, designului și modei.

Recent, vedeta a mai publicat în mediul online o fotografie realizată în propria locuință. Imaginea le oferă admiratorilor o nouă perspectivă asupra apartamentului și asupra stilului ales de Maurice Munteanu pentru spațiul în care trăiește.

Maurice Munteanu a mai vorbit și în trecut despre importanța pe care o acordă locului în care trăiește. Pentru el, valoarea apartamentului nu ține doar de preț, ci mai ales de felul în care acesta îl reprezintă pe proprietar.

„Mie ăsta mi se pare prețul corect pentru un apartament de 60 și un pic de metri pătrați, într-o zonă decentă. Prețurile sunt mai puțin importante. Ce-i mai important, de fapt, e că spațiul în care locuiești să te definească. Mi se pare vital ca în spațiul în care locuiești să te simți foarte bine”, mărturisea Maurice Munteanu.

Cât a scos Maurice Munteanu din buzunar pentru locuința sa

Vedeta a povestit că locuința sa din București l-a costat în jur de 115.000 de euro. Apartamentul este situat într-o clădire cu un design arhitectural deosebit, care nu i-a fost indiferent vedetei. După cum a mărturisit fashion editorul, imobilul i-a atras atenția încă din perioada copilăriei.

„Astea sunt niște blocuri care mă obsedează din copilărie. Sunt blocurile rusești, construite pentru armată prin anii ’50. Sunt foarte solide. Mă simt, cumva, ca la Berlin, deși suntem în București”, explica el.

În interior, Maurice Munteanu a optat pentru obiecte și piese de mobilier specifice stilului său. Printre acestea se regăsesc o canapea vintage din piele naturală, pentru care a plătit nu mai puțin de 5.000 de euro, dar și o masă din marmură, cu o valoare asemănătoare. În completarea apartamentului vine și o bibliotecă generoasă, parfumuri de nișă și obiecte de artă.

CITEȘTE ȘI: Cum arată casa cu etaj a Valeriei Lungu. Influencerița a ales o canapea cu totul atipică pentru living

Cum arată casa cu 12 dormitoare a lui Jennifer Lopez? Locuința în care a stat cu Ben Affleck se vinde cu 50 de milioane de dolari