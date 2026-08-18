Viața unui monarh ar putea presupune mese sofisticate și preparate luxoase la fiecare pas, însă alimentația regelui Charles este mult mai simplă decât ar putea crede cei mai mulți. Monarhul britanic are o rutină alimentară bine stabilită, pune accent pe produse proaspete și de sezon și, în mod neobișnuit, sare de obicei peste masa de prânz.

Nutriționistul Rob Hobson a evaluat cât de echilibrată este dieta acestuia. Charles își bazează mesele în mare parte pe alimente proaspete, produse de sezon și ingrediente provenite inclusiv din proprietățile regale, potrivit MSN.

Ce mănâncă Regele Charles la micul dejun

Micul dejun este una dintre cele mai importante mese pentru rege, mai ales pentru că Charles nu obișnuiește să ia prânzul.

La Highgrove, una dintre reședințele sale, micul dejun poate include pâine proaspătă, cereale, muesli, fructe de sezon, legume, ouă și sparanghel. O parte dintre produsele consumate provin chiar din grădinile domeniului.

Unul dintre preparatele preferate ale regelui este reprezentat de ouă cu sparanghel, iar în loc de cafea Charles preferă ceaiul Darjeeling, pe care îl bea cu lapte și miere.

Potrivit nutriționistului Rob Hobson, combinația este una destul de bună din punct de vedere nutrițional. Ouăle furnizează proteine și mai multe vitamine, în timp ce sparanghelul aduce fibre, vitamine și minerale. Atunci când călătorește, regele își ia cu el o cutie cu alimentele preferate pentru prima masă a zilei.

Regele Charles nu mănâncă prânz

Unul dintre cele mai neobișnuite aspecte ale rutinei alimentare a lui Charles este faptul că nu obișnuiește să ia masa de prânz.

Obiceiul este cunoscut de mai mulți ani. În schimb, regele își continuă programul oficial, iar mesele sunt concentrate în principal dimineața și seara. Relatările despre rutina sa spun că Charles are uneori o pauză pentru ceai în jurul orei 17:00, înainte de cină.

Nutriționistul consideră că acest obicei face ca micul dejun și cina să fie cu atât mai importante, deoarece acestea trebuie să asigure cea mai mare parte a aportului nutritiv de peste zi.

Ce mănâncă regele la cină

Cina este, în general, masa principală a zilei pentru Charles. Meniul poate include carne sau pește alături de legume, dar regele are și zile în care renunță complet la carne și pește. Charles a spus încă din 2021 că, două zile pe săptămână, nu consumă carne sau pește, iar într-o altă zi evită produsele lactate. Decizia a fost legată și de preocupările sale pentru protejarea mediului.

Printre alimentele pe care le apreciază se numără și ciupercile sălbatice, inclusiv cele culese de el, precum și preparate precum risotto cu ciuperci. În meniul său apar și carne de miel și alte produse provenite din ferme.

Regele Charles pune accent pe produse de sezon, iar legumele cultivate pe proprietățile regale pot ajunge direct în farfuria sa.

De ce evită anumite alimente

Regele britanic este cunoscut și pentru faptul că evită anumite produse. Printre acestea se numără fructele de mare, din cauza riscului de intoxicații alimentare care i-ar putea afecta programul oficial.

De asemenea, Charles a renunțat de mult timp la foie gras în reședințele regale. În ceea ce privește carnea, consumul este mai moderat decât în cazul unei diete britanice tradiționale, iar zilele fără carne fac parte de ani buni din rutina sa alimentară.

La capitolul băuturi, Charles preferă ceaiul. Potrivit relatărilor despre dieta sa, consumă aproximativ patru cești de ceai pe zi, iar atunci când bea cafea preferă cafeaua instant îndulcită cu miere.

Ce spune nutriționistul despre dieta lui Charles

Verdictul lui Rob Hobson este, în linii mari, unul favorabil. Dieta regelui este considerată destul de echilibrată, datorită cantității importante de alimente integrale, fructe și legume și a preferinței pentru produse proaspete și de sezon.

Un avantaj este și faptul că alimentația lui Charles include relativ puține produse ultraprocesate și se bazează în mare parte pe ingrediente simple.

Totuși, faptul că sare peste prânz și că uneori ia cina târziu nu reprezintă neapărat obiceiurile ideale pentru toată lumea. Potrivit evaluării nutriționistului, calitatea generală a alimentației și stilul de viață contează mai mult decât respectarea unei reguli universale privind numărul meselor.

În cazul regelui Charles, rutina pare să fie la fel de importantă precum ceea ce pune în farfurie: alimente proaspete, produse de sezon, ingrediente locale și un consum redus de carne.

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