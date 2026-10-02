Cauza morții fiicei de 13 ani a lui Chad Lowe a fost stabilită. Ce a anunțat medicul legist

Cauza morții fiicei de 13 ani a lui Chad Lowe a fost stabilită. Ce a anunțat medicul legist
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Chad Lowe și fiica sa, Fiona. Sursa: Profimedia/Instagram
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Cauza morții Fionei Lowe, fiica în vârstă de 13 ani a actorului Chad Lowe și a producătoarei Kim Painter, a fost stabilită. Adolescenta a murit pe 29 septembrie, iar familia anunțase vestea în aceeași zi.

Potrivit informațiilor transmise de medicul legist și publicate de PEOPLE, Fiona Lowe a fost declarată decedată pe 29 septembrie, la ora 1:14, într-un spital. Pe 1 octombrie, biroul medicului legist a stabilit că adolescenta a murit prin sinucidere.

Familia anunțase moartea Fionei într-o declarație transmisă anterior.

„Suntem profund îndurerați de pierderea iubitei noastre Fiona”, au transmis Chad Lowe și Kim Painter.

Fiona, fiica actorului Chad Lowe/ sursă foto: Instagram

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Familia a cerut să îi fie respectată intimitatea

În declarația oferită după moartea adolescentei, părinții au descris-o pe Fiona drept o fată iubitoare, inteligentă și creativă, care iubea dansul.

„Era adorată de surorile ei și profund iubită de părinții ei. De fapt, era lumina vieților noastre”, a transmis familia.

Chad Lowe și Kim Painter au cerut, totodată, să le fie respectată intimitatea în această perioadă.

Fiona era cea de-a doua dintre cele trei fiice ale cuplului. Actorul și producătoarea mai au două fete, Mabel, în vârstă de 17 ani, și Nixie Barbara, de 10 ani.

O sursă apropiată comunității din care făcea parte adolescenta a declarat pentru PEOPLE că Fiona era o persoană liniștită și amabilă, iar dansul reprezenta cea mai mare pasiune a ei.

Chad Lowe și familia sa își pierduseră casa în incendiile din California

Familia Lowe a trecut printr-un alt moment dificil cu aproximativ un an și jumătate înainte. Casa în care crescuseră cele trei fete a fost distrusă în incendiile care au afectat Pacific Palisades la începutul anului 2025.

Sursa foto: Profimedia

În februarie 2025, Chad Lowe povestea că fiicele sale reveniseră pentru prima dată la locul unde se aflase casa familiei, la aproape o lună după evacuare. Actorul spunea atunci că este impresionat de modul în care cele trei fete au făcut față experienței și că principala sa preocupare era să le ajute să treacă prin acea perioadă.

Chad Lowe, în vârstă de 58 de ani, este fratele mai mic al actorului Rob Lowe. El și Kim Painter sunt căsătoriți din 2010.

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