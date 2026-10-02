Frankie, agătață de Marian Grozavu?! Ispita a spus tot: „Mi-a scris și în privat”

Frankie l-a lovit pe Marian Grozavu exact unde îl doare! După ce fostul concurent de la „Insula Iubirii” a spus într-un podcast că ispita nu este deloc genul lui de femeie, aceasta a venit cu o variantă care răstoarnă complet povestea. Frankie susține că Marian vorbește urât despre ea acum tocmai pentru că, în trecut, i-a făcut avansuri și s-a ales cu un refuz.

Practic, Frankie a spus că totul ar fi pornit de la un refuz, iar declarația lui Marian despre cât de puțin o place ar fi apărut abia după ce ea l-ar fi ignorat.

Marian Grozavu a ajuns într-un podcast și a făcut o afirmație tranșantă despre Frankie: nu este genul lui de femeie. Declarația ar fi putut rămâne acolo, dacă ispita n-ar fi venit cu propria versiune despre ceea ce s-ar fi întâmplat înainte.

Frankie n-are milă de Marian Grozavu!

Frankie a spus că Marian a încercat să-i atragă atenția atât în privat, cât și în timpul unor transmisiuni live. Numai că mesajele lui au rămas fără răspuns. În loc să lase lucrurile să treacă, ispita a scos la înaintare povestea despre mesaje și despre momentul în care Marian și-ar fi retras mesajele după ce a văzut că nu primește atenție.

Ispita a spus că se bucură că Bianca Dan a scăpat de fostul concurent și că bruneta merită mult mai mult de la viață. Mai mult, aceasta consideră nu are curajul să-și asume propriile gesturi și că preferă să schimbe povestea după cum îi convine.

„Am o nelămurire: bărbații care îți trimit în DM doar un emoji… la ce vă așteptați? Sau ăștia care dau mesaje gen… ca și cum sunteți la agățat, dar nici măcar nu urmăriți persoana respectivă… Scuzați-mă, dar n-o să răspund niciodată. Ce probleme mai am? Mai am o problemă cu bărbații cărora nu le răspunzi la mesaje și care dau unsend la mesaje.

So… so… fucked up. Foarte penibil! Un exemplu de bărbat din ăsta este unul care mi-a scris și pe live-uri, inclusiv pe live-ul de la „Fierți pe insulă”, mă rog, când era premiera emisiunii. Îmi scria pe chat, sunt sigură că au mai văzut și alte persoane, nu sunt doar eu care pot confirma asta. Mi-a scris și în privat, iar apoi și-a dat unsend la mesaje pentru că a văzut că nu-i răspund și nu-l bag în seamă. Iar ulterior a mers la podcast ca să spună că nu sunt genul lui. Păi te cred, că probabil genul tău este o femeie care te și bagă în seamă, bro! Okay, domnule Marian Grozavu… Grozav de lame. P.S. Mă bucur că te-a lăsat Bianca! She can do so much better!”, a spus Frankie.

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Cine este ispita Frankie de la Insula Iubirii 2026 și cu ce se ocupă. Are două fetițe minunate!