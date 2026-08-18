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Dieta Roxanei Vancea! La ce alimente a renunțat pentru a ține celulita departe

De: Alina Drăgan 18/08/2026 | 06:20
Dieta Roxanei Vancea! La ce alimente a renunțat pentru a ține celulita departe
Dieta Roxanei Vancea /Foto: Instagram
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Atunci când vine vorba de silueta perfectă, Roxana Vancea se încadrează perfect. La cei 35 de ani, fosta asistentă TV este într-o formă de zile mari. Nu este un secret pentru nimeni că aceasta își petrece majoritatea timpului în sala de antrenamente, însă spune că alimentația este mult mai importantă. La ce alimente a renunțat pentru a scăpa de celulită.

Cum se menține slabă Roxana Vancea

Roxana Vancea lucrează ca antrenor personal și promovează un stil de viață sănătos. Aceasta este specialistă în domeniu, iar kilogramele în plus nu au fost niciodată o problemă pentru ea. Însă, asemenea multor alte femei, vedeta s-a confruntat cu celulita, iar recent a spus la ce alimente a renunțat pentru a scăpa de ea.

Deși iubește dulciurile, Roxana Vancea se ține departe de ele mai ales în timpul verii. Aceste preparate, deși sunt delicioase, favorizează apariția celulitei, așa că nu mai au loc în meniul vedetei.

„Eu mănânc la fel în orice anotimp: carne cu salate, omlete, ovăz, salate, pepene, înghețată. Încerc să nu mănânc multe dulciuri pentru că e vară și să nu se vadă celulita”, a mărturisit Roxana Vancea.

Roxana Vancea /Foto: Instagram

Dieta Roxanei Vancea

Deși este zilnic în sala de antrenamente, Roxana Vancea știe că dieta este cea care contează de fapt, așa că mereu are grijă la ce mănâncă. Atât pentru ea, cât și pentru clientele sale, aceasta propune o dietă formată din trei mese principale și două gustări. Meniul include preparate sănătoase, precum piept de pui la grătar, ouă sau pește cu salată.

„Dieta este 70% în orice proces de slăbire. Dieta mea și cea pe care o recomand și clientelor e formată din 3 mese și 2 gustări. E o dietă low carb, dar unde slăbești cumva mâncând, nu te înfometezi. Hidratarea e foarte importantă și pentru digestie și pentru celulită și calitatea pielii.

Ca și exemplu de meniu, dimineață aleg o omletă din patru albușuri și un gălbenuș, cu un avocado lângă ea. Gustarea poate să fie un măr. La prânz, piept de pui la grătar cu salată de varză, iar ca gustare: 6/7 caju și/sau 2/3 nuci. Cină este formată dintr-o salată iceberg cu o conservă de ton, roșii cherry, măsline și ce legume îmi mai plac în ea. Sau un pește la cuptor cu sparanghel sau cu cartof dulce”, a spus Roxana Vancea.

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Foto: Instagram

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