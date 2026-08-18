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Dr. Cezar, sfat pentru românii care renunță la vicii. Ce trebuie să faci atunci când apare sevrajul

De: Paul Hangerli 18/08/2026 | 05:40
Dr. Cezar, sfat pentru românii care renunță la vicii. Ce trebuie să faci atunci când apare sevrajul
Sportul, arma împotriva sevrajului, sursa-colaj CANCAN.RO
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Renunțarea la un viciu poate fi doar începutul unei perioade dificile, pentru că organismul și creierul trebuie să se adapteze la dispariția unei surse de recompensă cu care s-au obișnuit. Dr. Cezar atrage atenția că tocmai această etapă îi poate determina pe mulți oameni să revină la vechile obiceiuri și explică de ce este important ca plăcerea pierdută să fie înlocuită cu alte surse de satisfacție. Sportul, dușurile reci și respirația conștientă se numără printre variantele pe care medicul le recomandă, însă toate presupun acceptarea unui anumit grad de efort și disconfort înainte de apariția recompensei.

De ce este atât de dificilă perioada de după renunțarea la un viciu

Decizia de a renunța la un obicei nociv poate necesita multă voință, însă adevărata provocare începe uneori abia după ce decizia a fost luată. Creierul s-a obișnuit cu recompensa asociată comportamentului respectiv, iar dispariția ei poate fi însoțită de neliniște, disconfort și dorința puternică de a reveni la vechiul obicei.

Dr. Cezar explică faptul că această reacție trebuie înțeleasă și gestionată, iar una dintre soluții este găsirea altor activități care să ofere organismului o stare de bine.

„Uneori, cel mai greu lucru nu este să renunți, ci să treci prin perioada de după. Când corpul și creierul s-au obișnuit cu o anumită sursă de recompensă, lipsa ei poate veni cu neliniște, disconfort și momente în care simți că ai nevoie din nou de acel lucru”, explică Dr. Cezar.

Ce pui în locul vechiului obicei poate face diferența

În astfel de momente, simpla interdicție poate să nu fie suficientă. Potrivit medicului, este important ca omul să găsească alte surse de satisfacție, chiar dacă acestea presupun inițial mai mult efort decât recompensa imediată oferită de vechiul obicei.

„În astfel de momente, contează foarte mult ce alegi să pui în loc. Uneori trebuie să faci un efort, unul mare, trebuie să treci printr-un mic disconfort, dar, pas cu pas, începi să descoperi că și lucrurile care îți fac bine pot deveni surse reale de plăcere.”

În același timp, Dr. Cezar subliniază că dificultățile apărute în această perioadă nu ar trebui să devină un motiv de autocritică. Înțelegerea mecanismelor prin care trece organismul poate ajuta la gestionarea lor.

„Nu trebuie să treci singur printr-o perioadă dificilă și nici să te judeci pentru că îți este greu. Important este să înțelegi ce se întâmplă în corpul tău și să găsești, pas cu pas, alternative care te ajută.”

Dr. Cezar: „Sevrajul este greu de dus, dar când nu faci nimic”

Una dintre ideile centrale ale medicului este că perioada de sevraj poate deveni și mai greu de suportat atunci când persoana care renunță la un viciu nu încearcă să găsească alte activități capabile să îi ofere satisfacție.

Dr. Cezar indică sportul drept una dintre cele mai accesibile variante, asociind activitatea fizică cu eliberarea naturală de endorfine.

„Sevrajul este greu de dus, dar când nu faci nimic. În schimb, dacă cauți celelalte surse de fericire, printre care cea mai la îndemână este sportul, pentru că îți oferă endorfina naturală, dușul cu apă rece îți oferă dopamină naturală.”

Medicul susține că efectul unui duș rece asupra dopaminei poate persista o perioadă după expunere.

„Deci dușul cu apă rece îți oferă dopamină, o oră jumate crește nivelul de dopamină, da? Avem la îndemână și respirația conștientă.”

„Trebuie să alegem întâi disconfortul, și după el va veni și răsplata”

Există însă un element comun acestor alternative: presupun efort. Spre deosebire de obiceiurile care oferă o recompensă rapidă, sportul sau alte activități benefice cer mai întâi acceptarea unui anumit nivel de disconfort.

„Dar toate astea implică muncă, implicit disconfort. Deci, trebuie să alegem întâi disconfortul, și după el va veni și răsplata. Deci cumva lucrurile sunt exact pe dos.”

Dr. Cezar propune astfel inversarea mecanismului prin care este căutată recompensa. În locul unei plăceri imediate urmate de consecințe neplăcute, acesta recomandă asumarea deliberată a unui efort controlat, urmat ulterior de starea de bine.

„În loc să te repezi la plăcere prima dată și apoi să guști din durere, mai bine îți asumi o durere controlată, o muncă, da? Pe care o înțelegi și ajunge să-ți placă.”

De ce consideră Dr. Cezar sportul una dintre cele mai sănătoase surse de fericire

Pentru medic, sportul reprezintă chiar exemplul personal al modului în care un efort care presupune inițial disconfort poate ajunge să fie asociat cu plăcerea. Pe măsură ce omul înțelege beneficiile activității fizice și se obișnuiește cu efortul, relația cu aceasta se poate schimba.

„Atât de tare îmi place sportul, pentru că știu ce-mi oferă. Bine, am și un anumit grad de antrenament peste medie, să zic așa, dar înțelegând mecanismul, mai tare fac.”

În viziunea sa, mișcarea este una dintre cele mai accesibile modalități prin care oamenii pot căuta o stare de bine fără să revină la obiceiurile de care încearcă să se desprindă.

„Pentru că știu că el e, de fapt, sursa de fericire cea mai la îndemână și cea mai sănătoasă, bineînțeles, cu limitele sale”, concluzionează Dr. Cezar.

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