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Ce au în comun corpul tău și o mașină plină de praf? Explicația surprinzătoare a Dr. Cezar

De: Paul Hangerli 14/08/2026 | 05:40
Ce au în comun corpul tău și o mașină plină de praf? Explicația surprinzătoare a Dr. Cezar
Dr Cezar explică teoria mașinii prăfuite, sursa-colaj CANCAN.RO
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Nu trebuie să mâncăm perfect la fiecare masă pentru a avea grijă de organism, susține Dr. Cezar. Mult mai important este echilibrul și modul în care compensăm alegerile mai puțin inspirate. Medicul folosește o comparație pe placul românilor, mari iubitori de mașini: un organism echilibrat este asemenea unei mașini curate, pe care observi imediat cea mai mică zgârietură. Dacă mașina este însă acoperită de praf și deja lovită, micile defecte devin aproape imposibil de sesizat. La fel, spune el, se întâmplă și cu efectele alimentelor asupra corpului nostru.

Dr. Cezar: Nu trebuie să mâncăm perfect, ci să găsim echilibrul

O porție de cartofi prăjiți, un burger sau puțină maioneză nu înseamnă că întreaga alimentație a unei persoane a fost compromisă. Dr. Cezar explică faptul că important este să nu transformăm fiecare alegere alimentară într-o regulă rigidă, ci să învățăm să compensăm.

Dacă într-o farfurie există un aliment mai puțin sănătos, acesta poate fi consumat într-o cantitate mai mică și echilibrat cu alte alimente. Medicul dă exemplul cartofilor prăjiți, pe care îi poate înlocui cu cei dulci sau îi poate consuma într-o porție mai mică, alături de mai multă salată.

„Dacă văd eu cartofii prăjiți, care sunt foarte răi așa, ori cer din meniu cartofi dulci, ori compensez cu mai multă salată și mai mănânc mai puțin din ei, ori nu mai iau așa mult din maioneza aia, doar gust puțin dacă e. Deci cumva păstrez un echilibru”, explică Dr. Cezar.

Nici pâinea nu trebuie neapărat eliminată

Același principiu poate fi aplicat și în cazul pâinii. În locul unei abordări de tipul „totul sau nimic”, cantitatea poate fi pur și simplu redusă.

Dr. Cezar explică faptul că el ar putea alege să mănânce doar jumătate din porția de pâine, iar ulterior să compenseze inclusiv printr-o perioadă în care nu mănâncă.

„Văd și pâinea aia cum e făcută, poate mănânc jumătate din ea și nu pe toată și fac un fasting a doua zi, nu mănânc nimic, beau o apă și s-a reglat”, spune acesta.

Ce legătură are o mașină plină de praf cu organismul nostru

Pentru a explica mai simplu ce înseamnă un organism aflat în echilibru, Dr. Cezar recurge la comparația cu o mașină. Atunci când automobilul este perfect curat, chiar și cea mai mică zgârietură sare imediat în ochi. Pe o mașină murdară, acoperită cu un strat gros de praf și care are deja numeroase defecte, o nouă zgârietură poate trece neobservată.

„Pentru că e foarte ușor să vezi dacă mașina e zgâriată sau nu când e curată. Pe mașina curată, orice zgârietură se vede. În schimb, dacă mașina e plină de praf, poate fi foarte bușită, zgâriată, nu mai vezi”, explică Dr. Cezar.

Comparația este folosită pentru a descrie modul în care ajungem să percepem reacțiile propriului organism. Atunci când corpul se află deja într-o stare de dezechilibru, efectul unei alte alegeri alimentare nepotrivite poate fi mai greu de identificat.

„Cu un corp care e mult dezechilibrat, nu prea se simte”

Potrivit explicației sale, odată ce organismul ajunge mai aproape de o stare de echilibru, omul poate deveni mai atent la felul în care reacționează după anumite alimente sau băuturi.

Un burger, o porție de cartofi prăjiți sau chiar o bere în plus pot fi astfel mai ușor asociate cu schimbările pe care persoana le resimte.

„Deci, cu un corp care e mult dezechilibrat, nu prea se simte când vii cu niște cartofi prăjiți, cu niște burger, dar când corpul e cât de cât acolo, într-o zonă de echilibru, poți mai ușor să fii atent, să simți ce efect are o bere în plus”, spune Dr. Cezar.

Echilibrul, nu perfecțiunea, este obiectivul

Mesajul transmis de Dr. Cezar este că alimentația nu trebuie privită exclusiv prin prisma interdicțiilor. Oamenii pot face alegeri mai bune fără să urmărească perfecțiunea la fiecare masă: pot schimba garnitura, pot mări cantitatea de salată, pot reduce sosurile sau pot mânca o porție mai mică.

Important este, în viziunea sa, ca organismul să ajungă într-o stare în care reacțiile sale să poată fi observate și înțelese mai ușor.

„Da, de asta trebuie să ajungi la acel echilibru”, concluzionează Dr. Cezar.

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Dr. Cezar are o recomandare care îi pune pe gânduri pe români: „După asta, nu vei mai privi sănătatea la fel”

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