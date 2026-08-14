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Trucul pentru vasele foarte murdare. Cum le înmoi corect înainte de spălare

De: Daniel Matei 14/08/2026 | 06:10
Trucul pentru vasele foarte murdare. Cum le înmoi corect înainte de spălare
Sursa foto: Shutterstock
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Vasele cu mâncare uscată, arsă sau lipită pot transforma spălatul într-o adevărată corvoadă. În loc să le freci minute în șir, există o soluție simplă: înmuierea înainte de spălare. Important este însă să o faci corect și să nu lași vasele în apă cu detergent peste noapte.

O înmuiere scurtă poate înmuia resturile întărite și poate reduce timpul și efortul necesare pentru curățare, potrivit experților de la Good Housekeeping.

Când merită să înmoi vasele

Nu toate vasele au nevoie de înmuiere. Pentru farfurii, pahare sau tacâmuri care au doar resturi obișnuite de mâncare, este suficientă spălarea cu apă caldă și detergent.

În schimb, înmuierea este utilă atunci când ai de-a face cu mâncare uscată, sosuri întărite, gălbenuș de ou sau resturi lipite de oale și tigăi. Apa ajută la înmuierea depunerilor, astfel încât acestea să poată fi îndepărtate mai ușor.

Cum înmoi corect vasele foarte murdare

Primul pas este să îndepărtezi resturile mari de mâncare cu o spatulă sau cu un șervețel. Nu este nevoie să freci agresiv vasul în această etapă.

Apoi, umple chiuveta sau vasul cu apă caldă și detergent de vase și lasă obiectele murdare la înmuiat.

Pentru oale și tigăi cu resturi lipite, Real Simple recomandă o perioadă de aproximativ 20-30 de minute în apă fierbinte cu detergent, înainte de a trece la curățarea propriu-zisă.

După înmuiere, resturile ar trebui să se desprindă mult mai ușor. Folosește un burete sau o perie potrivită pentru suprafața respectivă și evită obiectele abrazive pe vasele care se pot zgâria.

Nu toate resturile au nevoie de același timp

Durata înmuierii poate varia în funcție de ceea ce s-a lipit de vas. Pentru sosuri sau gălbenuș uscat, experții Good Housekeeping recomandă aproximativ 5-10 minute. Pentru resturile de amidon, precum pastele sau fulgii de ovăz, poate fi nevoie de 10-20 de minute.

Pentru oale și tigăi cu resturi foarte persistente, o înmuiere de 20-30 de minute poate fi mai potrivită. American Cleaning Institute recomandă, de asemenea, pentru alimentele lipite o înmuiere de aproximativ 15-30 de minute înainte de spălare.

Nu lăsa vasele peste noapte

Poate fi tentant să umpli chiuveta cu apă și detergent și să lași vasele până dimineață, dar înmuierea îndelungată nu înseamnă neapărat și o curățare mai bună.

Experții Good Housekeeping spun că, în general, nu există beneficii importante dacă vasele sunt lăsate la înmuiat mai mult de o oră. Apa se răcește, iar după un anumit punct procesul nu mai ajută la desprinderea resturilor. În plus, pot apărea mirosuri neplăcute.

Așadar, ideea este simplă: înmoaie vasele suficient cât să înmoi resturile, apoi spală-le. Nu transforma chiuveta într-un loc de depozitare peste noapte.

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