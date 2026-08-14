Lovitură grea pentru Dani Mocanu, direct din sala de judecată! Ultima mutare a manelistului pentru a scăpa din pușcărie a luat o întorsătură neașteptată

Dani Mocanu și fratele său, Nando, au încercat să redeschidă dosarul în care au fost condamnați definitiv pentru tentativă de omor, însă planul lor s-a blocat încă de la primul filtru al instanței. Cei doi au venit în fața judecătorilor cu ceea ce au prezentat drept „probe noi”, sperând că acestea ar putea schimba soarta condamnărilor.

În luna mai, CANCAN.RO dezvăluia că Dani Mocanu și fratele său au pus la bătaie una dintre ultimele variante pe care le mai aveau după condamnarea definitivă: revizuirea.

Altfel spus, cei doi le-au spus judecătorilor că au apărut probe noi, care nu ar fi fost cunoscute atunci când s-a judecat dosarul conflictului violent din benzinăria din Pitești. Speranța lor era simplă: dacă instanța considera că aceste informații sunt suficient de importante, procesul putea fi redeschis, iar ei cercetați în stare de libertate.

Numai că până să ajungă la o eventuală rejudecare, cererea trebuia să treacă de un prim filtru.

Dosarul a ajuns inițial la Tribunalul Argeș, însă magistrații de acolo au decis că nu sunt competenți să-l soluționeze și l-au trimis la Tribunalul Brașov.

Acolo urma să se vadă dacă „noutățile” invocate de cei doi sunt suficient de serioase pentru ca dosarul să fie redeschis.

„Probele noi” s-au oprit la primul filtru

Pe 12 august 2026, judecătorii de la Tribunalul Brașov au luat prima decizie importantă.

După ce au lămurit problema instanței care trebuie să judece cauza, magistrații au trecut la cererea depusă de Dani Mocanu și Nando.

Iar răspunsul nu a fost cel așteptat. Cererea de revizuire le-a fost respinsă ca inadmisibilă!

„În baza art. 459 alin. 2, 3 lit. c, d şi e, alin. 5 Cod de procedură penală, art. 453 alin. 1 lit. a Cod de procedură penală, respinge ca inadmisibilă cererea de revizuire formulată de revizuenţii Mocanu Ionuţ Nando şi Mocanu Daniel”, se arată în soluția instanței.

Practic, judecătorii s-au uitat dacă acele fapte și împrejurări invocate de frații Mocanu sunt de natură să justifice redeschiderea procesului. Ceea ce nu s-a întâmplat.

Mai mult, Dani Mocanu și Nando au fost obligați să achite fiecare câte 500 de lei cheltuieli judiciare către stat.

Povestea nu se termină însă aici. Hotărârea Tribunalului Brașov nu este definitivă, iar frații Mocanu pot declara apel în termen de zece zile de la comunicarea soluției. Până atunci însă, condamnările rămân în picioare.

Dani Mocanu execută o pedeapsă de 4 ani de închisoare, iar fratele său, Nando, una de 7 ani, în dosarul pornit după conflictul din vara anului 2022, când un bărbat a fost atacat într-o benzinărie din Pitești.

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