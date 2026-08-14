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Ce dietă are Carmen Harra la 71 de ani: „Organismul trebuie ajutat la orice vârstă”

De: Simona Vlad 14/08/2026 | 06:20
Ce dietă are Carmen Harra la 71 de ani: „Organismul trebuie ajutat la orice vârstă”
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Carmen Harra acordă o atenție deosebită stilului de viață și alimentației. La 71 de ani, numerologul spune că a renunțat complet la zahăr, pâine și paste și că își începe fiecare zi cu mișcare. Vedeta susține că schimbările pe care le-a făcut au ajutat-o să își recapete forma fizică și să treacă mai ușor peste perioadele dificile din viața sa.

Harra mărturisește că nu consideră alimentația sa o dietă în adevăratul sens al cuvântului, ci un stil de viață pe care l-a adoptat în urma unor experiențe dificile. Numerologul spune că a făcut schimbări importante în ceea ce consumă și că acordă o atenție sporită mișcării și odihnei.

Carmen Harra a eliminat complet zahărul din alimentație

Vedeta povestește că a reușit să slăbească după ce și-a schimbat radical stilul de viață. Carmen spune că perioada în care a trecut prin suferința provocată de pierderea unei persoane dragi a determinat-o să fie și mai atentă la propria sănătate.

„Dieta mea nu e o dietă, e un stil de viață. Mi-am schimbat complet stilul de viață, am slăbit și am dat jos toate kilogramele pe care le aveam în plus în perioada în care am suferit emoțional cu pierderea unui om pe care l-am iubit atât de mult. Am scos complet zahărul din alimentație, pâinea, pastele, carbohidrații, nu beau nimic care conține zahăr, am eliminat complet tot ce înseamnă complexul de zahăr.”

Ce mănâncă Harra și la ce oră ia ultima masă

Harra spune că este atentă și la intervalul în care ia masa. Potrivit acesteia, nu obișnuiește să mai mănânce după ora 18:00-19:00. Pe lângă alimentație, vedeta spune că folosește și anumite suplimente, printre care zinc, magneziu bisglicinat și potasiu. De asemenea, susține că apelează la produse despre care spune că susțin funcționarea mitocondriilor și că ia vitamina B1. Carmen Harra insistă însă că pentru ea un stil de viață sănătos nu înseamnă doar alimentație.

Carmen Harra face sport în fiecare zi

La 71 de ani, numerologul spune că mișcarea face parte din rutina sa zilnică. Carmen Harra practică Zumba și face exerciții cu greutăți, considerând că activitatea fizică este esențială pentru menținerea unei stări bune.

„Exersez, dorm suficient, mișcarea e esențială pentru starea de sănătate, iau vitamina B1 pentru anxietate, doar lucruri naturale iau pentru a-mi menține în formă organismul. Merg în fiecare zi la sport, fac Zumba, mișcare cu greutăți. Organismul trebuie ajutat la orice vârstă ca să nu ne trezim cu surprize. Trebuie să ne bucurăm de viață, viața este un miracol!”

Carmen Harra, schimbări importante și în plan profesional

În paralel cu preocuparea pentru sănătate, numerologul continuă să lucreze la proiectele sale. Vedeta locuiește în Miami și spune că în ultimii șapte ani a fost extrem de ocupată. Aceasta mărturisește că în această perioadă a lucrat la cinci cărți, mai multe emisiuni și proiecte muzicale și a înregistrat patru melodii noi. Carmen își dorește să revină în România, unde nu a mai ajuns de aproximativ șapte ani.

„Mi-e tare dor să vin acasă, mi-e dor să mă întâlnesc cu toți prietenii mei, să cântăm, să ne simțim bine, să particip la evenimentele din România, care sunt în special în perioada de toamnă-iarnă!”

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