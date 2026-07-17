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Carmen Harra, obligată să plătească 7 milioane de dolari după acuzații grave care i-au adus înfrângerea în instanță. „Profeta vedetelor” nu și-a anticipat propriul dezastru!

De: Keva Iosif 17/07/2026 | 20:24
Carmen Harra, obligată să plătească 7 milioane de dolari după acuzații grave care i-au adus înfrângerea în instanță. „Profeta vedetelor” nu și-a anticipat propriul dezastru!
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Carmen Harra le-a prezis ani întregi vedetelor din România divorțuri și alte pericole care le-ar putea apărea în cale. Numai că, atunci când a venit vorba despre propriul viitor, se pare că celebra clarvăzătoare nu pare să fi văzut la timp semnele. Un film care trebuia să-i transforme viața într-o poveste de Hollywood s-a terminat cu o hotărâre civilă devastatoare pentru ea: Carmen Harra și compania sa au fost obligate, în solidar, la plata a 7 milioane de dolari!

Documentele instanțelor americane, consultate de CANCAN.RO, arată că peste trei milioane de dolari din această sumă reprezentau daune punitive, adică despăgubiri acordate nu doar pentru acoperirea unor pierderi, ci și pentru sancționarea ei pentru conduita din cadrul disputei, considerată ca fiind una gravă.

Totul a pornit de la proiectul unui film biografic inspirat din viața lui Carmen Harra. În dezvoltarea producției au fost implicați Fred Fontana, R.J. Louis, Otmar Sibilo și compania Global Entertainment Movies.

Numai că filmul nu a mai ajuns să fie produs, pentru că proiectul s-a transformat într-un război privind scrierea scenariului, finanțarea și banii investiți.

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Carmen Harra

Carmen Harra și compania sa au formulat propriile pretenții împotriva celor implicați în producție. Adversarii au răspuns însă cu cereri împotriva ei, iar ceea ce începuse ca un proiect despre destinul ei, iată că s-a întors complet împotriva acesteia. O instanță din statul California a considerat-o principală vinovată, acuzând-o că nu și-a respectat obligațiile șia  depus documente considerate chiar frauduloase.

Judecătorul a apreciat că Harra încerca să evite obligațiile procedurale pentru a obține un avantaj tactic și că măsurile mai blânde aplicate anterior nu avuseseră efect. În cele din urmă, acesta i-a respins propriile pretenții, i-a interzis ei și fiicei sale să depună mărturie și i-a aplicat o sancțiune financiară usturătoare.

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Carmen Harra putea totuși să se prezinte la audiere și să se apere împotriva cererilor formulate de ceilalți participanți la proiect. Cu toate astea, se consemnează însă că aceasta nu s-a prezentat personal, nu a chemat martori și nu i-a interogat pe cei ai adversarilor.

Așadar, la finalul procesului, Carmen Harra și Carmen Harra Enterprises Inc. au fost obligate, în solidar, să plătească: 846.329,35 de dolari către R.J. Louis, 811.200,02 dolari către Fred Fontana și … 5.146.336,55 de dolari către Otmar Sibilo.

La aceste sume au fost adăugate dobândă prejudiciară și cheltuieli. Documentul menționează o dobândă calculată la rata legală de 10% pe an pentru perioada cuprinsă între pronunțarea arbitrajului și înscrierea hotărârii. Adunate, despăgubirile ajung la aproape 7 milioane de dolari.

Carmen Harra a solicitat anularea rezultatului arbitrajului, însă instanța superioară i-a respins însă cererea și a confirmat despăgubirile. Ea a mers mai departe, la Curtea de Apel din California, susținând, printre altele, că arbitrul i-ar fi refuzat posibilitatea de a prezenta probe importante.

Judecătorii au respins argumentele și de această dată și au menținut hotărârea.

Așadar, în locul unei producții care să-i glorifice viața, a rămas o ”notă de plată” de aproape șapte milioane de dolari.

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