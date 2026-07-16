Mădălina Ghenea și-a ascuns „pușculița” în Popești-Leordeni! Firma modelului internațional, cu un singur angajat, a produs aproape 1 milion de euro

Se pare că Mădălina Ghenea își ține „pușculița” în România, chiar dacă face bani grămadă în Italia de atâția ani. Dincolo de filme, reclame și apariții pe covorul roșu, actrița controlează în Popești-Leordeni o firmă aparent mică, dar extrem de profitabilă. CANCAN.RO are detalii în exclusivitate.

OUMADBRAH SRL a fost înființată în 2018, are sediul în Popești-Leordeni și se ocupă cu producția cinematografică, video și de programe TV. Mădălina Ghenea figurează drept administrator, iar prin această companie au fost fost înregistrate inclusiv contracte cu branduri cunoscute, precum Damiani și Yamamay.

Cifrele arată spectaculos! Între 2019 și 2025, firma a raportat afaceri totale de aproximativ 5,18 milioane de lei (peste 1 milion de euro) și un profit net cumulat de peste 4,23 milioane de lei, adică aproape 850.000 de euro.

Doar în 2025, societatea a avut venituri de peste 1,2 milioane de lei și un profit de aproximativ 947.000 de lei. Cu alte cuvinte, aproape 78% dintre încasări s-au transformat în câștig net. Totul cu un singur angajat trecut în acte.

Și mai interesant este ce s-a întâmplat cu banii strânși în companie. La finalul lui 2024, firma Mădălinei Ghenea avea capitaluri proprii de aproape 2,8 milioane de lei. Un an mai târziu, deși mai produsese încă aproape un milion de lei profit, capitalurile proprii scăzuseră la aproximativ 947.000 de lei. Ceea ce înseamnă că, cel mai probabil, a făcut o investiție de peste jumătate de milion de euro.

Banii vin din toate direcțiile pentru Mădălina Ghenea

Mădălina Ghenea a povestit în presa italiană că și-a dorit să treacă din fața camerei în spatele ei, în rol de producător. Iar mutarea pare să fi fost una inspirată: imaginea ei nu doar vinde, ci și produce profit.

La capitolul proprietăți pe care le deține în România, informațiile nu sunt foarte multe. Se știe doar că în 2014 și-ar fi cumpărat un apartament într-un complex de lux din nordul Bucureștiului, pentru aproximativ 130.000 de euro.

Averea totală a Mădălinei Ghenea nu poate fi calculată exact, mai ales că veniturile sale internaționale nu apar toate în bilanțurile din România.

Pe lângă afaceri, Mădălina Ghenea a dus în ultimii ani și o luptă grea în instanțele din Italia. Ea a reclamat că a fost hărțuită în mod repetat în mediul online de o femeie care ar fi publicat mesaje și materiale îndreptate atât împotriva sa, cât și a familiei sale. Cazul a ajuns în fața judecătorilor, iar presupusa stalkeriță a fost condamnată în primă instanță.

Procesul nu s-a încheiat însă doar cu o pedeapsă. Mădălinei Ghenea i-au fost acordate despăgubiri provizorii de 40.000 de euro, iar mama sa ar urma să primească alți 10.000 de euro. Actrița ceruse, inițial, nu mai puțin de 5 milioane de euro.

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