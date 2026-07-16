Doliu la ISU Timiș! A murit plutonierul adjutant Otescu Ioan-Toma

Doliu la ISU Timiș! Plutonierul adjutant Otescu Ioan-Toma s-a stins din viață. În ultima perioadă a vieții, acesta a fost măcinat de o boală nemiloasă, care i-a adus în cele din urmă sfârșitul. Otescu Ioan-Toma lasă în urmă o familie distrusă de durere. Când și unde va avea loc înmormântarea?

Este doliu în rândul pompierilor din Timiș, după ce plutonierul adjutant Otescu Ioan-Toma s-a stins din viață, răpus de o boală nemiloasă. Colegii săi de la ISU Timiș au confirmat vestea tragică. Deși a încercat să lupte împotriva bolii, în cele din urmă trupul acestuia a cedat.

Plutonierul adjutant Otescu Ioan-Toma a murit

Otescu Ioan-Toma și-a dedicat întreaga carieră meseriei de pompier militar. De-a lungul anilor a făcut parte din colectivele Stației de Pompieri Făget și Detașamentului 2 de Pompieri Timișoara, iar din luna mai a acestui an fusese repartizat la Detașamentul de Pompieri Lugoj.

Vestea tristă a decesului a fost făcută de colegii săi din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Banat”, care i-au adus un ultim omagiu. Colegii îl descriu pe Otescu Ioan-Toma drept un om devotat familiei și meseriei sale. Mesajele de condoleanțe au curs în mediul online.

„Colectivul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Banat” al județului Timiș deplânge trecerea la cele veșnice a colegului nostru, plutonier adjutant Otescu Ioan-Toma, răpus de o boală nemiloasă. Tată, frate și coleg devotat, și-a dedicat întreaga carieră serviciului în arma pompierilor militari, activând la Stația de Pompieri Făget, Detașamentul 2 de Pompieri Timișoara, iar din luna mai 2026, la Detașamentul de Pompieri Lugoj. În aceste clipe de grea încercare, transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate, colegilor și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit”, este mesajul transmis de ISU Timiș.

Trupul neînsuflețit al lui Otescu Ioan-Toma a fost depus astăzi, 16 iulie, la Capela Mănăștur, iar înmormântarea va avea loc sâmbătă, de la ora 12:00, la Cimitirul Ortodox Mănăștur.

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