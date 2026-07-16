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Ancuța Cârcu, dezvăluiri despre dosarul care i-a afectat afacerea: ”La ora 6 dimineața au venit mascații”

De: Simona Vlad 16/07/2026 | 21:31
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Ancuța Cârcu rupe tăcerea despre dosarul cu „crema cu mercur”! Aceasta a revenit în atenția publicului cu noi declarații despre dosarul care i-a afectat afacerea. La Dan Capatos Show, Ancuța ne-a explicat cum s-a ajuns la ancheta care a făcut înconjurul țării. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Potrivit acesteia, totul a pornit după ce o clientă ar fi făcut o reacție alergică, iar cazul s-a transformat într-o anchetă penală. Ancuța Cârcu susține că verificările nu au confirmat acuzațiile și că produsele sale erau în regulă. Vezi emisiunea integrală aici!

„O doamnă a cumpărat crema, a folosit-o, iar după două luni a ajuns la urgență. Din câte am înțeles, cineva a reclamat că produsul ar conține mercur. La ora șase dimineața au venit mascații, DSP, ANPC și toate instituțiile. Au verificat tot, au văzut transparența afacerii și trasabilitatea produselor. Nu s-a găsit nimic.”

Antreprenoarea ne-a declarat că descinderea a fost fără precedent și că zeci de mascați au intrat în locuința sa. Cârcu a spus că întreaga operațiune i-a afectat grav familia și activitatea, fără ca anchetatorii să găsească dovezi împotriva ei.

„Au venit cu douăsprezece mașini și aproximativ treizeci de mascați. Mi-au speriat copilul la ora șase dimineața. Au verificat fiecare produs, fiecare cutie și chiar au numărat vibratoarele din depozit. Au căutat inclusiv prin grădină, de parcă aveam un laborator clandestin. Nu au găsit absolut nimic. Afacerea mea a fost sub zero aproape șase luni. Nimeni nu și-a cerut scuze după ce nu s-a găsit nimic. Din cauza dosarului, Banca Transilvania mi-a trimis încetarea relației comerciale. Au invocat riscul de imagine, deși eu lucrasem ani întregi fără probleme.”

Invitata lui Dan Capatos este convinsă că întreaga anchetă a fost construită pe o interpretare greșită a reclamației formulate de clientă. Ea spune că expertizele au arătat existența unei simple alergii și că instanța a ridicat ulterior măsurile preventive dispuse împotriva sa.

„Doctorii legiști au spus că era o alergie atipică ușoară. Judecătorii au ridicat măsurile și au spus că nu există dovezi. Eu am fost criticată și ostracizată, iar produsele și afacerea mea au avut enorm de suferit. Acum nu mai spune nimeni nimic.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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