Anca Cîrcu s-a făcut de râs în direct, la România TV! A fost corectată pe loc! „Eu am terminat liceul şi nu am luat BAC-ul”

Unul dintre reprezentanții vocali ai partidului AUR, Anca Cîrcu, cea care în trecut a avut dispute serioase chiar cu liderul PRM, Corneliu Vadim Tudor, a avut, recent, o intervenție la un post de televiziune.

Potrivit imaginilor apărute pe rețelele de socializare, tema discutată avea legătură cu educația, mai exact cu lipsa acesteia în România.

”Aveam oameni plini de greșeli, de poticneli, pentru că nu se investește în educație. Avem peste 90.000 de tineri care nu au luat bacul”, a spus Anca Cîrcu la tv.

Întrebată de moderator care este ultima școală absolvită, Anca Cîrcu a spus că a terminat liceul, însă nu a luat examenul de bacalaureat pentru că… nu știe fizică.

”Eu am terminat liceul și nu am luat bacul, pentru că nu știu fizică. Am luat la limba și literatura română. Nu m-a mai interesat, absolut deloc, pentru că nu o știu fizică niciodată. Și decât să spun că banii merge la plic în stânga și în dreapta…”

La auzul dezacordului grav ”banii merge”, moderatorul a corectat-o imediat, spunându-i că în limba română, corect se spune ”banii merg”.

Întrebată dacă la limba română era ok, Anca Cîrcu a spus la limba și literatura română a luat la BAC 6.30. ”Nu am luat mai mult, dar acolo aș putea reveni. De fapt, era 5.30, dar cu un punct din oficiu”, a mai spus aceasta.

Anca Cîrcu, dispute urâte cu liderul PRM, Corneliu Vadim Tudor

În urmă cu mai mulți ani, Ancuța Cârcu s-a certat luni de zile la TV cu Vadim Tudor, după ce l-a acuzat pe fostul președinte al partidului România Mare de viol.

„Femeia aceasta trebuia să fie dacă nu la pușcărie, la balamuc. A încercat să fie de toate în viață: manechin, cântăreață, purtătoare de cuvânt, femeie de afaceri, femeie fatală. În clasa a 9-a a fost exmatriculată pentru prostituție, de la liceul din Feldru. La 30 de ani, cu nouă clase voia să fie secretar executiv, parlamentar, transmitea cuiva să o facă un fel de consilier pe la Parlamentul European”, o caracteriza Vadim Tudor.

În replică, Anca Cârcu depunea plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. CNCD i-ar fi dat câștig de cauză și l-ar fi obligat pe Vadim Tudor să plătească o amendă de 3.000 de lei.

Sursa foto: Arhiva Cancan