Acasă » Știri exclusiv » Scandal de zeci de mii de euro între o influenceriță și furnizorii ei de ”chinezării”. Afacerea care trebuia să-i aducă profit s-a transformat într-un coșmar!

Scandal de zeci de mii de euro între o influenceriță și furnizorii ei de ”chinezării”. Afacerea care trebuia să-i aducă profit s-a transformat într-un coșmar!

De: Keva Iosif 15/07/2026 | 05:50
Scandal de zeci de mii de euro între o influenceriță și furnizorii ei de ”chinezării”. Afacerea care trebuia să-i aducă profit s-a transformat într-un coșmar!
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O afacere cu produse cosmetice aduse cu vaporul din China s-a transformat într-un război purtat cu facturi, plângeri și zeci de materiale incendiare publicate pe social media. În centrul scandalului se află influencerița-antreprenoare Ancuța Cârcu și o companie care intermedia importul mărfurilor comercializate sub brandul acesteia. CANCAN.RO are detalii în exclusivitate despre acest conflict care a ajuns în instanță. 

Ancuța Cârcu este deja un nume cunoscut în spațiul public încă de pe vremea lui Corneliu Vadim Tudor, atunci când, după o colaborare politică de scurtă durată, au început să se atace reciproc. Înainte să intre în afaceri și să se concentreze pe online, aceasta a apărut în presă drept „Fata de la pagina 5”.

În ultimii ani însă, Ancuța și-a construit o comunitate importantă pe rețelele sociale, unde își promovează acum produsele și vorbește direct cu urmăritorii săi. Influencerița are peste 200.000 de urmăritori pe Facebook și câte peste 50.000 pe TikTok și Instagram.

Ea a pus bazele unui business și, începând cu 2024, a început colaborarea cu Jinhua Dianrui Trading Co. Ltd. Compania urma să intermedieze tranzacțiile dintre firma Ancuței Cârcu și fabricile din China, să identifice producătorii, să negocieze ofertele și să verifice marfa. În schimbul serviciilor, intermediarul ar fi primit un comision de 5% din valoarea produselor cumpărate.

Problemele au apărut după ce două loturi de produse au rămas blocate în depozitul vamal din Otopeni.

Reprezentanții companiei susțin că Ancuța Cârcu ar fi achitat doar o parte dintr-o factură de 58.840 de dolari, rămânând cu o restanță de 33.840 de dolari. În lipsa plății integrale, aceștia nu ar fi eliberat documentul necesar pentru ridicarea transportului.

Influencerița a prezentat însă o versiune complet diferită. Ea a susținut că plasase o comandă pentru 4.004 bucăți de gel antibacterian și că achitase 107.310 dolari. Totodată, a afirmat că ar fi descoperit diferențe importante între prețurile reale ale fabricilor și sumele care îi fuseseră cerute.

Ancuța Cârcu

Instanța a rezumat disputa astfel: „Loturile de produse […] au rămas în depozitul vamal din Otopeni, reclamanții învederând imposibilitatea eliberării mărfurilor importate din cauza faptului că nu au fost achitate diferențele de debit […], în timp ce pârâta a invocat existența unor diferențe semnificative între prețurile reale practicate de fabrici și sumele facturate.”

Ancuța Cârcu acuză intermediara: „Hoață”, „penală”, „șarpe”

Cum marfa nu ieșea din vamă, scandalul a bubuit pe internet. Începând din februarie 2026, Ancuța Cârcu ar fi publicat mai multe materiale despre foștii săi parteneri de afaceri. Reclamanții, două femei și un bărbat de origine chineză susțin că ar fi fost vorba despre 41 de postări și filmulețe pe care Ancuța le-a distribuit pe Facebook, Instagram, TikTok și YouTube.

În documentele dosarului apar expresii precum „proastă”, „penală”, „idioată”, „lacomă”, „hoață”, „șarpe”, „manipulatoare” și „mizerabilă”, alături de mai multe cuvinte obscene.

Acuzațiile nu s-ar fi oprit la jigniri. Tribunalul notează că, prin intermediul materialelor video, influencerița ar fi susținut că reclamanții „au constituit un grup infracțional organizat, prin practicarea de tarife de transport frauduloase, fraudă comercială, înșelăciune, șantaj și furt”.

Din alte materiale ar fi reieșit că reprezentanții companiei și-ar frauda clienții prin facturi fictive și mărci inventate și că ar fi implicați în fals, spălare de bani, amenințări și șantaj.

Într-o postare din 28 martie 2026 ar fi fost prezentat public inclusiv pașaportul uneia dintre reclamante.

”Nu mai există loc pentru povești. Eu sunt partea păgubită”

Influencerița a susținut în fața judecătorilor că postările nu urmăreau denigrarea partenerilor săi, ci informarea clienților despre motivele pentru care anumite produse nu mai puteau fi furnizate.

Aceasta a afirmat că materialele ar fi fost publicate cu bună-credință, pentru protejarea afacerii sale, și că acuzațiile s-ar fi bazat pe fapte și documente. De asemenea, a arătat că formulase o plângere penală și o acțiune civilă.

Tribunalul a considerat însă, în urma analizei provizorii permise în această etapă, că aparența dreptului era în favoarea reclamanților.

„Reclamanții nu au calitatea de inculpați în vreun dosar penal”, au arătat judecătorii, care au apreciat că folosirea termenului „infractori” putea crea impresia că aceștia erau acuzați oficial de comiterea unor fapte penale.

Instanța a mai constatat că materialele nu prezentau „minime dovezi” pentru acuzațiile grave și că repetarea subiectului în mediul online contura „aparența mai degrabă a unei intenții de a afecta imaginea reclamanților decât o preocupare de a informa publicul”.

Tribunalul Ilfov a admis în parte cererea formulată împotriva Ancuței Cârcu și a obligat-o să suspende accesul public la postările indicate în proces, prin dezactivarea linkurilor și restricționarea vizibilității.

Măsura vizează și alte postări cu un conținut similar și rămâne valabilă până la soluționarea definitivă a dosarului de fond.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Ancuța Cârcu anunță că nu va lăsa lucrurile așa și va continua demersurile pentru a-și recupera produsele pe care susține că le-a plătit cu bani grei.

”Am făcut apel pentru că nu contest doar ștergerea unor linkuri. Contest o soluție care a depășit cererea și a încercat să acopere o dispută contractuală ce trebuie judecată pe fond, prin contracte, facturi, plăți, refacturări, Telex Release și staționarea mărfii. Eu sunt partea păgubită. Banii au fost trimiși, marfa a rămas blocată, costurile au crescut, iar chiar în actele lor au fost recunoscute refacturarea și controlul asupra Telexului. Nu mai există loc pentru povești: există documente și un prejudiciu concret”.
Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cătălin Cazacu a ieșit cu iubita la LOFT, dar fosta i-a stricat liniștea. Blondina n-a acceptat înfrângerea și i-a urmărit toată seara!
Exclusiv
Cătălin Cazacu a ieșit cu iubita la LOFT, dar fosta i-a stricat liniștea. Blondina n-a acceptat înfrângerea și…
Fostul soț al Alinei Sorescu dezvăluie cine i-a fost alături în cele mai dificile momente. Alexandru Ciucu: „M-a salvat tocmai treaba asta”
Exclusiv
Fostul soț al Alinei Sorescu dezvăluie cine i-a fost alături în cele mai dificile momente. Alexandru Ciucu: „M-a…
Lewis Hamilton face pasul pe care fanii îl așteptau. A apărut alături de copiii lui Kim Kardashian
Mediafax
Lewis Hamilton face pasul pe care fanii îl așteptau. A apărut alături de...
Cristian Diaconescu, revoltat de reacția lui Miruță în cazul dronei de la Constanța: Suie-te în avion, du-te la Kiev
Gandul.ro
Cristian Diaconescu, revoltat de reacția lui Miruță în cazul dronei de la Constanța:...
GALERIE FOTO. Imagini incendiare cu Sarah, fiica Anamariei Prodan, în costum de baie!
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Imagini incendiare cu Sarah, fiica Anamariei Prodan, în costum de baie!
Cum trăiesc românii cu credit ipotecar. Între siguranța unui „acasă” și prețul plătit în fiecare lună
Adevarul
Cum trăiesc românii cu credit ipotecar. Între siguranța unui „acasă” și prețul plătit...
Explicațiile lui Dan Dungaciu, după ce George Simion a cerut șefia Senatului în schimbul colaborării cu PSD: Trebuie să existe un gest
Digi24
Explicațiile lui Dan Dungaciu, după ce George Simion a cerut șefia Senatului în...
O tânără din Spania a rămas șocată când a ajuns în România: „Sunt cabluri peste tot!”
Mediafax
O tânără din Spania a rămas șocată când a ajuns în România: „Sunt...
Parteneri
Cum arată Monica Bîrlădeanu în costum de baie la 47 de ani. A făcut furori la piscină! Imaginile sunt incendiare
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Monica Bîrlădeanu în costum de baie la 47 de ani. A făcut furori...
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în doar două cuvinte
Prosport.ro
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în doar...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Carmen Brumă și-a surprins fanii. Ce reușită a bifat la 49 de ani: „Nu e prea târziu”
Click.ro
Carmen Brumă și-a surprins fanii. Ce reușită a bifat la 49 de ani: „Nu e...
Mărturiile unor africani recrutați de Moscova și capturați de Ucraina: „Nu vor să ne lase să ne întoarcem în Rusia. Și toți vrem”
Digi 24
Mărturiile unor africani recrutați de Moscova și capturați de Ucraina: „Nu vor să ne lase...
Momentul în care Rusia lansează o bombă glisantă FAB-3000 „devastatoare”, de trei tone, asupra unui orășel ucrainean
Digi24
Momentul în care Rusia lansează o bombă glisantă FAB-3000 „devastatoare”, de trei tone, asupra unui...
În localitate e legal să circuli cu 50 km/h sau cu 60 km/h? Care e limita de toleranță în 2026
Promotor.ro
În localitate e legal să circuli cu 50 km/h sau cu 60 km/h? Care e...
BANCUL ZILEI. Interviu cu un milionar: – Cum aţi făcut avere?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Interviu cu un milionar: – Cum aţi făcut avere?
Oamenii de știință au aflat cât timp mai are viața pe Pământ
go4it.ro
Oamenii de știință au aflat cât timp mai are viața pe Pământ
Ce s-a găsit pentru prima dată în spațiul interstelar?
Descopera.ro
Ce s-a găsit pentru prima dată în spațiul interstelar?
Sony cedează? Următorul joc God of War va fi lansat pe disc
Go4Games
Sony cedează? Următorul joc God of War va fi lansat pe disc
Cristian Diaconescu, revoltat de reacția lui Miruță în cazul dronei de la Constanța: Suie-te în avion, du-te la Kiev
Gandul.ro
Cristian Diaconescu, revoltat de reacția lui Miruță în cazul dronei de la Constanța: Suie-te în...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Dieta lui Ștefan Bănică Jr. Cum se menține în formă la 58 de ani: „Nu cred în regimuri drastice”
Dieta lui Ștefan Bănică Jr. Cum se menține în formă la 58 de ani: „Nu cred în regimuri drastice”
Băutura naturală care poate îmbunătăți performanța fizică. Ce au descoperit cercetătorii
Băutura naturală care poate îmbunătăți performanța fizică. Ce au descoperit cercetătorii
Horoscop chinezesc azi, 15 iulie 2026. Se deschid porțile abundenței pentru această zodie. Decizia ...
Horoscop chinezesc azi, 15 iulie 2026. Se deschid porțile abundenței pentru această zodie. Decizia pe care trebuie să o ia imediat după ce primește banii
Medicul Mihail Pautov demontează unul dintre cele mai răspândite mituri despre alimentație: „Mâncatul ...
Medicul Mihail Pautov demontează unul dintre cele mai răspândite mituri despre alimentație: „Mâncatul seara târziu nu îngrașă”
Prognoza meteo azi, 15 iulie 2026. Vin cele mai fierbinți ore ale săptămânii! Temperaturile cresc, ...
Prognoza meteo azi, 15 iulie 2026. Vin cele mai fierbinți ore ale săptămânii! Temperaturile cresc, dar vremea rămâne instabilă
Ce a durut-o cel mai tare pe Alexandra Stoica după scandalul cu Toto Dumitrescu. Nu bătaia a fost cel ...
Ce a durut-o cel mai tare pe Alexandra Stoica după scandalul cu Toto Dumitrescu. Nu bătaia a fost cel mai greu moment
Vezi toate știrile