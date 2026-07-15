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A lucrat la The Traitors, Jeopardy! și Who Wants To Be a Millionaire. Kyra Samson a murit la doar 28 de ani

De: Paul Hangerli 15/07/2026 | 06:30
A lucrat la The Traitors, Jeopardy! și Who Wants To Be a Millionaire. Kyra Samson a murit la doar 28 de ani
Cunoscuta producătoare a fost răpusă de boală, sursa-colaj CANCAN.RO
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Kyra Samson, producătoare implicată în realizarea unor emisiuni de succes precum Who Wants To Be a Millionaire, The Traitors, Jeopardy! și Watch What Happens Live with Andy Cohen, a murit la doar 28 de ani, după o luptă de nouă luni cu glioblastomul, una dintre cele mai agresive forme de cancer cerebral. Vestea a fost confirmată de tatăl ei, iar numeroase personalități din televiziune i-au adus un omagiu emoționant.

Tatăl ei a anunțat decesul printr-un mesaj sfâșietor

Kyra Samson s-a stins din viață marți, 23 iunie, după „o luptă de nouă luni și 11 zile” cu cancerul cerebral.

Vestea a fost făcută publică de tatăl ei, podcasterul David Samson, într-o postare emoționantă pe Instagram, în care a anunțat și înființarea unui fond caritabil care îi poartă numele.

Alături de o fotografie în care Kyra zâmbește în timpul unui picnic, acesta a scris:

„Ieri, fiica mea, Kyra, a murit în pace după o luptă de nouă luni și 11 zile cu una dintre cele mai cumplite boli pe care le-am văzut vreodată de aproape. A fost diagnosticată cu cancer cerebral, mai exact glioblastom. În toate aceste luni am simțit grija și dragostea voastră și nu am fost pregătit să ofer mai multe detalii decât am făcut-o până acum.

Kyra era o tânără de 28 de ani care iubea profund și pe care este imposibil să o descrii în doar 280 de caractere. Viața i-a fost furată, însă a înfruntat aceste luni cu curaj, demnitate și hotărâre. Tot ce îmi doresc este ca nicio altă familie să nu simtă ceea ce simțim noi astăzi. Ca niciun alt tânăr să nu sufere așa cum a suferit ea.

În loc de flori, dacă doriți să faceți un gest în memoria ei, vă rugăm să luați în considerare o donație către «The Kyra Fund».”

Carieră în spatele unor dintre cele mai urmărite emisiuni TV

Kyra și-a început cariera ca asistent de producție, iar în timp a ajuns manager de producție pentru emisiunea Watch What Happens Live with Andy Cohen.

Ulterior s-a mutat în Los Angeles, unde a ocupat funcția de coordonator de producție pentru evenimentele live ale celebrului concurs Jeopardy!.

De-a lungul carierei a coordonat producția evenimentului BravoCon, reuniunea primului sezon al emisiunii The Traitors și a lucrat și la alte producții importante, printre care Who Wants To Be a Millionaire.

Diagnosticul a venit după ce un producător i-a observat simptomele

Publicația The Athletic relatează că diagnosticul a fost pus după ce Michael Davies, producătorul executiv al emisiunii Jeopardy!, a observat că tânăra prezenta simptome îngrijorătoare și l-a sunat pe tatăl ei pentru a-i împărtăși suspiciunile.

David Samson a vorbit pentru prima dată despre boala fiicei sale într-un episod al podcastului său din septembrie 2025.

„Am lipsit două săptămâni pentru că familia mea trece printr-o situație critică. Am o fiică grav bolnavă și totul a apărut din senin. În ultimele două săptămâni am încercat doar să fac singurul lucru care contează cu adevărat: să am grijă de ea, de ceilalți copii ai mei și de familia mea”, declara atunci acesta.

Era logodită cu iubitul ei din facultate

La momentul decesului, Kyra Samson era logodită cu William Truesdel.

Cei doi se cunoscuseră în timpul facultății și formau un cuplu de opt ani.

Andy Cohen și echipa Jeopardy! i-au adus un omagiu

Printre primii care au reacționat după aflarea veștii s-a numărat prezentatorul Andy Cohen, care s-a emoționat în timpul emisiunii Watch What Happens Live.

„În cei patru ani minunați petrecuți alături de noi, Kyra era cunoscută pentru zâmbetul ei cald și pentru firea blândă, dar putea fi și un organizator mic de statură, însă extrem de ferm.

Să o vezi cu portavocea în mână coordonând mulțimile uriașe de la BravoCon era cu adevărat impresionant. Ne va lipsi enorm tuturor celor de aici și, fără îndoială, tuturor celor care au avut norocul să o cunoască”, a spus Cohen, încercând cu greu să-și stăpânească lacrimile.

Și echipa Jeopardy! a transmis un mesaj de rămas-bun pe Facebook.

„Suntem devastați de pierderea tragică a Kyrei Samson, un membru iubit al echipei Jeopardy!. Gândurile noastre se îndreaptă către familia și cei dragi ei în aceste momente extrem de dificile.”

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