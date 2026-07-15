„Baronul energiei” cere despăgubiri după ce iahtul de 2 milioane de lire a ajuns prea târziu. Culoarea mochetei, motiv de război

Când oamenii obișnuiți se ceartă pentru un loc de parcare, gardul dintre curți sau o mașină lovită, în lumea marilor afaceriști lucrurile stau puțin diferit. Acolo, conflictele ajung în instanță, de exemplu, pentru… un iaht de aproape 2 milioane de lire sterline. CANCAN.RO vă prezintă culisele uneia dintre cele mai spectaculoase dispute comerciale ale anului, iar în centrul ei se află TRADEFLAX LTD., companie controlată de Călin Filimon Costan, unul dintre „baronii energiei”, și UNICOM SA, dealer român de ambarcațiuni premium, administrată de Eugen Florin Vârlan. Și, ca în orice poveste cu foarte mulți bani, fiecare spune că are dreptate.

Povestea pare simplă la prima vedere. Firma controlată de Călin Filimon Costan, înregistrată în Cipru, a comandat un iaht de lux, evaluat la aproape două milioane de lire. Contractul a stabilit un termen clar de livrare: 31 august 2024. Numai că ambarcațiunea a ajuns la proprietar abia pe 15 ianuarie 2025. Din acel moment a început războiul!

Cumpărătorul spune că întârzierea este exclusiv din vina dealerului și a cerut penalități prevăzute în contract, calculate pentru fiecare zi de întârziere, în valoare de 280.562,22 lire sterline! Numai că versiunea adversă schimbă complet filmul poveștii.

UNICOM susține că problema nu a fost nici fabrica, nici transportul și nici distribuitorul. Problema ar fi fost chiar clientul. Potrivit documentelor depuse la dosar, și consultate de CANCAN.RO, după semnarea contractului, reprezentanții firmei cumpărătoare au început să verifice atent situația financiară a distribuitorului și ar fi descoperit că avea circa 100 de procese pe rol, inclusiv o cerere de insolvență.

Ca măsură de precauție, s-a ajuns inclusiv la un act adițional prin care anumite plăți urmau să fie făcute direct către producător, nu către dealerul român. Până aici, nimic ieșit din comun pentru o afacere de milioane. Apoi însă au început negocierile care aveau să transforme achiziția într-un adevărat maraton de dispute.

Piesa de rezistență din dosar este un e-mail trimis în martie 2024. Potrivit reprezentanților UNICOM, reprezentantul TRADEFLAX le-ar fi transmis atât dealerului, cât și producătorului, că ia în calcul anularea comenzii și trecerea la un model mai mare. Cu alte cuvinte, iahtul de aproape două milioane de lire nu mai părea suficient. Firma milionarului Costan ar fi vrut să renunțe la comanda inițială, un Princess F55, și să facă un upgrade la Princess Y72, model mai mare și mai scump.

Dealerul spune că, în acel moment, producătorul a oprit procesul de fabricație. Explicația a fost una cât se poate de logică: un astfel de iaht nu se construiește pe stoc, ci este personalizat până la cele mai mici detalii.

În instanță s-a discutat inclusiv despre… culoarea mochetei. Și nu este o glumă. Distribuitorul susține că firma milionarului Costan nu alesese încă finisajele finale, mobilierul, tapițeria și celelalte elemente de personalizare. Or, se pare, cine plătește aproape două milioane de lire nu vrea să primească un iaht utilat după fenta altui milionar.

Așa că, spune dealerul, fabrica nu putea continua lucrările cât timp clientul transmitea că s-ar putea răzgândi și că își dorește un model superior.

Firma lui Călin Filimon Costan a susținut însă că toate aceste explicații sunt doar încercări de a justifica întârzierea livrării. Avocații lui spun că termenul de livrare nu a fost modificat niciodată prin act adițional și că discuțiile despre un eventual upgrade nu înseamnă renunțarea la contract.

Mai mult, aceștia arată că producătorul a participat la toate negocierile și chiar a acceptat plata directă, ceea ce demonstrează că proiectul a continuat. În opinia lor, un simplu e-mail nu poate anula un contract de milioane.

Ca într-un duel în care nimeni nu voia să lase garda jos, nici UNICOM nu a rămas datoare. Compania a cerut, la rândul ei, penalități, susținând că unele tranșe din contract au fost plătite cu întârziere. Mai exact 36.616,01 lire sterline.

Mai mult, distribuitorul afirmă că tocmai schimbările repetate de plan, lipsa specificațiilor finale și tentativa de a cumpăra prin alt distribuitor au dus la întârzierea livrării.

Pe 19 mai 2026, Tribunalul București a dat primul verdict în războiul iahtului de aproape două milioane de lire sterline. Iar procesul s-a întors complet împotriva firmei lui Călin Filimon Costan!

Judecătorii au respins ca neîntemeiată cererea formulată de firma baronului nemulțumit și nu a primit cele 240.032,22 lire sterline cerute drept penalități pentru întârzierea livrării și nici cele 40.530 de lire solicitate pentru dotările lipsă. Ba chiar a admis cererea reconvențională formulată de dealer.

Firma lui Călin Filimon Costan a fost obligată să plătească UNICOM echivalentul în lei al sumei de 36.616,01 lire sterline, calculat la cursul BNR din ziua plății.

În cele din urmă, firma lui Călin Filimon Costan a preluat Princess F55 și, potrivit documentelor depuse de UNICOM la dosar, l-a vândut mai departe unui alt distribuitor Princess pentru 1.732.060 de lire sterline.

Cine este Călin Filimon Costan

Călin Filimon Costan este un om de afaceri brașovean extrem de discret, cunoscut mai ales ca proprietar al grupului ICCO, cu afaceri dezvoltate de-a lungul anilor în energie, construcții, industrie, infrastructură și sănătate. Presa economică îl indică, între altele, drept unul dintre oamenii care controlează spitalul privat Clinicco din Brașov, iar grupul ICCO continuă să fie implicat în investiții industriale importante. În presa mai veche, averea lui Costan era estimată la aproximativ 60 de milioane de euro.

Eticheta de „baron al energiei” vine în principal din afacerile sale importante din acest sector. Costan a fost asociat cu BEPCO, companie prezentată în presă drept unul dintre marii jucători români din energie și implicată în producția de energie termică și electrică la Brașov. De asemenea, grupul controlat de el include ICCO Energ, companie care a primit în 2022 aproximativ 9,3 milioane de lei de la Ministerul Energiei în cadrul schemei de compensare a prețurilor la energie.

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