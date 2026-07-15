Răsturnare de situație în cazul lui Emil Gânj. Acuze dure pentru un fermier clujean

La mai bine de un an de la uciderea Andei Maria Gyurca și dispariția lui Emil Gânj, ancheta capătă o nouă direcție. Procurorii au extins cercetările către persoane din anturajul fugarului, iar un fermier din județul Cluj a ajuns în centrul investigațiilor, fiind trimis în judecată în dosare care au legătură directă cu unul dintre cei mai căutați condamnați din România.

Emil Gânj, condamnat definitiv la detenție pe viață pentru uciderea fostei partenere în vara anului 2025, continuă să fie de negăsit. În paralel cu eforturile de localizare a acestuia, anchetatorii încearcă să stabilească dacă persoane apropiate l-au ajutat înainte sau după comiterea faptelor ori dacă au furnizat informații false în timpul investigațiilor.

Un fermier clujean a fos trimis în judecată

Un nou dosar penal deschis pe numele lui Gânj vizează evenimente petrecute cu câteva luni înainte de crimă. Cauza privește infracțiuni precum violare de domiciliu, distrugere, incendiere, lipsire de libertate și furt calificat, toate având legătură cu un episod violent în care victime au fost aceeași femeie, copilul acesteia și membri ai familiei.

Potrivit actului de sesizare a instanței, Emil Gânj ar fi încălcat ordinul de protecție emis împotriva sa și ar fi pătruns în locuința fostei partenere. În continuarea incidentului, femeia ar fi fost luată cu forța și dusă într-o zonă împădurită, unde ar fi fost ținută împotriva voinței sale timp de mai multe zile. În același context, procurorii susțin că a fost sustras un telefon mobil, iar locuința ar fi fost incendiată.

Potrivit Fanatik, noutatea din acest dosar este reprezentată de apariția unui al doilea inculpat. Este vorba despre un fermier din comuna Frata, județul Cluj, acuzat de mărturie mincinoasă. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi oferit informații neconforme cu realitatea în timpul audierilor desfășurate în primăvara anului 2025, când a fost întrebat despre relația sa cu Emil Gânj.

Procurorii susțin că bărbatul ar fi încercat să minimalizeze legăturile pe care le avea cu inculpatul, deși probele administrate în dosar ar indica o relație mult mai apropiată decât cea prezentată în declarațiile oficiale. Printre elementele aflate la dosar se numără depoziții ale persoanelor vătămate, declarații ale unor martori și alte mijloace de probă care, în opinia anchetatorilor, contrazic versiunea oferită în timpul urmăririi penale.

Crima care a șocat România a avut loc în 8 iulie 2025, în localitatea Miheșu de Câmpie, județul Mureș. Emil Gânj și-ar fi atacat fosta parteneră cu un obiect tăietor, provocându-i răni incompatibile cu viața. Ulterior, pentru a distruge urmele, ar fi incendiat corpul victimei și ar fi fugit din zonă.

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