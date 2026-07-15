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Fostul soț al iubitei lui Brad Pitt s-a recăsătorit. Paul Wesley și modelul Natalie Kuckenburg și-au unit destinele

De: Paul Hangerli 15/07/2026 | 08:10
Fostul soț al iubitei lui Brad Pitt s-a recăsătorit. Paul Wesley și modelul Natalie Kuckenburg și-au unit destinele
Fostul soț al Inei de Ramos s-a căsătorit, sursa-colaj CANCAN.RO
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La doar o săptămână după ce Ines de Ramon și Brad Pitt și-au oficializat relația pe Instagram, fostul soț al acesteia, actorul Paul Wesley, s-a căsătorit cu modelul germano-brazilian Natalie Kuckenburg. Fanii au remarcat imediat asemănarea izbitoare dintre mireasă și Ines de Ramon.

Paul Wesley și Natalie Kuckenburg au spus „Da”

Actorul Paul Wesley, cunoscut din serialul The Vampire Diaries, și modelul Natalie Kuckenburg, în vârstă de 26 de ani, au anunțat că s-au căsătorit printr-o serie de fotografii publicate luni pe Instagram.

Natalie a purtat o rochie lungă din satin ivoire, creată de casa de modă Galia Lahav, cu bretele subțiri, spatele decupat și drapaje elegante.

Printre imaginile publicate s-a aflat și o fotografie alături de câinele lor negru, Greg, descris în glumă drept „Best Boy”, dar și un instantaneu în care cei doi miri râd împreună.

„Mr. and Mrs. and the Best Boy Greg”, a scris Natalie în descrierea postării.

Mesajul a fost urmat de sute de felicitări din partea fanilor și a prietenilor, inclusiv din partea actriței Nina Dobrev, colega lui Paul Wesley din The Vampire Diaries.

Nunta vine la o săptămână după oficializarea relației dintre Brad Pitt și Ines de Ramon

Anunțul căsătoriei a fost făcut la doar o săptămână după ce Ines de Ramon și Brad Pitt și-au făcut relația oficială pe Instagram, după aproape patru ani împreună.

Cei doi au apărut în imagini din culisele nunții lui Taylor Swift și Travis Kelce, organizată pe 3 iulie la Madison Square Garden, eveniment care a reunit aproximativ 1.000 de invitați.

În fotografiile publicate de hairstylistul vedetelor, Laurie Zanoletti, Brad Pitt apare într-un smoking negru clasic, iar Ines de Ramon poartă o rochie mulată din dantelă neagră.

„Cuplul meu preferat, @inesdrmn și Brad Pitt, pentru un moment incredibil în New York”, a scris Laurie Zanoletti în descrierea imaginilor.

Povestea de dragoste dintre Ines de Ramon și Paul Wesley

Ines de Ramon și Paul Wesley au fost văzuți împreună pentru prima dată în iunie 2018, când au fost fotografiați la o întâlnire romantică în New York.

Un an mai târziu, cei doi s-au căsătorit în Montauk, în cadrul unei ceremonii la care au participat mai mulți colegi ai actorului, printre care Nina Dobrev și Jessica Szohr.

Paul Wesley a confirmat public căsătoria în februarie 2019.

Deși și-au ținut relația departe de lumina reflectoarelor, mariajul nu a rezistat.

În septembrie 2022, după trei ani de căsnicie, cei doi s-au despărțit.

La acea vreme, un reprezentant al cuplului declara pentru revista People:

„Decizia de a se despărți a fost luată de comun acord și s-a produs în urmă cu cinci luni. Ei solicită respectarea vieții private în această perioadă.”

Divorțul s-a încheiat în 2024

Paul Wesley a depus actele de divorț în februarie 2023, invocând „diferențe ireconciliabile”.

Divorțul a fost finalizat în februarie 2024 și a fost clasificat drept necontestat.

Documentele depuse la instanță arată că cei doi au încheiat un acord scris privind împărțirea bunurilor și drepturile rezultate din căsătorie.

Totodată, Paul Wesley a renunțat la orice posibilă pensie de întreținere din partea fostei sale soții.

La doar două luni după despărțirea de Paul Wesley, Ines de Ramon a fost văzută pentru prima dată alături de Brad Pitt, la un concert organizat în noiembrie 2022.

De atunci, relația lor a evoluat discret, iar în vara acestui an cei doi au decis să își facă publică povestea de dragoste prin primele fotografii postate pe rețelele sociale.

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