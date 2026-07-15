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Băutura naturală care poate îmbunătăți performanța fizică. Ce au descoperit cercetătorii

De: Daniel Matei 15/07/2026 | 06:10
Băutura naturală care poate îmbunătăți performanța fizică. Ce au descoperit cercetătorii
Sursa foto: Shutterstock
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Sucul de sfeclă roșie ar putea îmbunătăți performanța fizică și rezistența în timpul antrenamentelor, potrivit unei noi analize care a evaluat rezultatele mai multor studii dedicate efectelor acestei băuturi asupra organismului.

Potrivit The Independent, cercetătorii au analizat datele disponibile privind consumul de suc de sfeclă înaintea activităților fizice și au concluzionat că acesta poate contribui atât la îmbunătățirea performanțelor în exercițiile aerobice, cât și în cele anaerobice. Efectele au fost observate atât în cazul probelor de anduranță, cât și al exercițiilor care implică efort intens pe perioade scurte.

Explicația ține de conținutul ridicat de nitrați din sfecla roșie. Organismul transformă acești compuși în oxid nitric, o substanță care dilată vasele de sânge, îmbunătățește circulația și ajută mușchii să primească mai mult oxigen în timpul efortului. De asemenea, oxidul nitric poate întârzia apariția oboselii și poate crește forța contracțiilor musculare.

De ce este sucul de sfeclă roșie atât de eficient

Autorii analizei spun că sucul de sfeclă ar putea fi benefic atât pentru alergători și cicliști, cât și pentru sportivii care practică discipline ce presupun explozii repetate de energie, precum fotbalul. Totuși, ei subliniază că efectele pot varia în funcție de tipul exercițiului, doza consumată și caracteristicile fiecărei persoane.

Un alt aspect important este momentul consumului. Potrivit cercetătorilor, cele mai bune rezultate au fost observate atunci când sucul de sfeclă a fost băut cu aproximativ două ore înainte de antrenament. Acest interval oferă organismului timpul necesar pentru a transforma nitrații alimentari în oxid nitric, compusul responsabil pentru efectele asupra performanței fizice. Consumul cu mult mai devreme nu pare să ofere aceleași beneficii în mod constant.

Cu toate acestea, autorii avertizează că sunt necesare studii suplimentare pentru a stabili mai precis condițiile optime de utilizare, inclusiv doza recomandată, momentul administrării și categoriile de sportivi care ar putea beneficia cel mai mult de acest tip de suplimentare.

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