Prognoza meteo azi, 15 iulie 2026. Vin cele mai fierbinți ore ale săptămânii! Temperaturile cresc, dar vremea rămâne instabilă

Vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a României. În vestul și sudul țării, disconfortul termic se va accentua, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități. După-amiaza și spre seară, atmosfera va deveni instabilă în multe regiuni, fiind prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, grindină.

Vremea în România

La nivel național, temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în nord-estul Transilvaniei și 34 de grade în Crișana, Banat și în sudul și sud-vestul Olteniei. Minimele vor coborî până la 11–12 grade în depresiunile Carpaților Orientali, în timp ce pe litoral se vor menține ridicate, între 21 și 23 de grade.

Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă în a doua parte a după-amiezii și la începutul nopții înnorările se vor accentua. Vor cădea averse însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu rafale de 40–50 km/h. Ploile vor avea pe alocuri caracter torențial, iar cantitățile de apă vor ajunge la 10–20 l/mp și izolat la 25–35 l/mp. În unele zone există și condiții pentru grindină.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

În Maramureș, Crișana și Banat, vremea va fi călduroasă, cu maxime care vor ajunge la 34 de grade în Crișana și Banat. După-amiaza și seara vor apărea înnorări temporar accentuate, însoțite de averse, descărcări electrice și rafale de vânt. Ploile pot avea caracter torențial pe alocuri.

Vremea în sudul și sud-estul țării

Muntenia și sud-estul țării vor avea parte de o zi călduroasă, iar disconfortul termic va fi accentuat, cu valori ale indicelui temperatură-umezeală care vor atinge pragul critic în unele zone. Spre seară sunt așteptate înnorări, averse și furtuni de vară, însoțite de intensificări ale vântului.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Oltenia se va număra din nou printre cele mai fierbinți regiuni ale țării. În sudul și sud-vestul regiunii, temperaturile vor urca până la 34 de grade. Atmosfera va deveni instabilă în a doua parte a zilei, când sunt posibile averse torențiale, descărcări electrice și rafale de vânt.

Vremea în estul și nord-estul țării

În Moldova, vremea va fi caldă, dar instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența mai ales după-amiaza și seara. Vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, iar pe alocuri cantitățile de apă pot fi însemnate.

Vremea în centrul țării și în zona Carpaților

În Transilvania, maximele vor fi mai temperate, coborând până la 26 de grade în nord-estul regiunii. În zonele montane și submontane sunt prognozate cele mai numeroase fenomene de instabilitate atmosferică, cu averse torențiale, descărcări electrice, rafale de vânt și izolat grindină. În depresiunile Carpaților Orientali, temperaturile minime vor coborî până la 11–12 grade.

Vremea în Dobrogea și pe litoralul Mării Negre

În Dobrogea și pe litoral, vremea va rămâne caldă, cu temperaturi maxime apropiate de 30 de grade și minime cuprinse între 21 și 23 de grade. După-amiaza și seara sunt posibile averse și descărcări electrice pe arii restrânse, iar briza va mai atenua senzația de căldură.

Vremea în București

În Capitală, vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic se va accentua. Indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă va fi de aproximativ 32 de grade, iar minima se va situa între 18 și 19 grade. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă spre după-amiază și seară probabilitatea pentru averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 35–45 km/h, va fi ridicată.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 29 de grade, iar spre seară sunt posibile averse și descărcări electrice.

La Timișoara, vremea va fi foarte caldă, cu o maximă de 34 de grade, iar după-amiaza sunt așteptate furtuni de vară și intensificări ale vântului.

La Iași, temperatura maximă va fi de aproximativ 30 de grade, cu posibilitatea apariției averselor și a descărcărilor electrice în a doua parte a zilei.

La Craiova, termometrele vor indica până la 34 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. Spre seară sunt posibile ploi torențiale și furtuni.

La Constanța, maxima va fi de aproximativ 30 de grade, iar minima se va situa în jurul valorii de 22 de grade. Sunt posibile ploi de scurtă durată în cursul serii.

La Brașov, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 27 de grade, iar după-amiaza și seara sunt prognozate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

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