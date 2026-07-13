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De ce a ajuns apa mării la doar 17 grade în plină vară. Fenomenul care i-a surprins pe turiști

De: Denisa Crăciun 13/07/2026 | 18:51
De ce a ajuns apa mării la doar 17 grade în plină vară. Fenomenul care i-a surprins pe turiști
Temperatura apei mării este scăzută
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Litoralul românesc este plin de turiști. Totuși, pentru cei care sperau că se vor relaxa și vor intra în apă, lucrurile au fost fix pe dos. În plină vară, apa mării a ajuns la nici mai mult, nici mai puțin de 17 grade. În perioada în care ne aflăm temperatura obișnuită ar fi de 25 de grade Celsius.

Weekend-ul trecut nu a fost unul norocos pentru turiștii români. Cei care au ajuns la plajă în speranța că vor avea parte de vreme numai bună pentru bălăceală au rămas dezamăgiți. Puțini s-au încumetat să intre în apa mării și asta pentru că duminică, 12 iulie, în unele zone temperatura maximă a apei a ajuns la 17 grade. Principalul motiv pentru care temperatura a fost mai scăzută decât valorile obișnuite este fenomenul „upwelling”, care i-a surprins pe toți.

De ce apa mării a fost de 17 grade în plină vară

Ultimele zile nu au fost cele mai potrivite pentru plajă. Deși hotelurile au fost ocupate până la refuz, puțini oameni au reușit să intre în apă. Temperatura apei a fost duminică, 12 iulie, de 17 grade Celsius, în timp ce luni, 13 iulie, a ajuns la 19-20 de grade Celsius. Dacă ne uităm la calendar, temperatura este mult prea mică pentru această perioadă.

Fenomenul care a făcut ca turiștii să se bucure doar de nisip, faleză sau restaurante se numește „upwelling”. Acesta face referire la faptul că vântul împinge spre larg apa caldă de la suprafață, iar în locul ei urcă apa rece din adâncuri. Astfel că, față de zilele trecute, oamenii au resimțit cu până la 6 grade mai puțin. Totuși, de zilele următoare temperatura apei va crește cu unul sau două grade Celsius. Salvamarii vin și cu câteva sfaturi importante, în special pentru perioadele în care fenomenul acaparează litoralul. Aceștia spun că este bine ca intrarea în apă să fie una lină, mai ales după expunere îndelungată la soare. Principalul motiv este evitarea șocului termic.

Vestea mai puțin plăcută este că în următoarele zile și vremea se schimbă radical. Pe litoral temperaturile vor fi mai suportabile decât în alte zone ale țării și vor fi cuprinse între 27 și 30 de grade Celsius. Minimile însă vor varia între 18 și 20 de grade Celsius, iar ploile de vară vor fi prezente.

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