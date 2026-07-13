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ANM a actualizat prognoza pentru 13-26 iulie. Urmează două săptămâni cu furtuni și temperaturi ridicate

De: Emanuela Cristescu 13/07/2026 | 17:31
ANM a actualizat prognoza pentru 13-26 iulie. Urmează două săptămâni cu furtuni și temperaturi ridicate
ANM a actualizat prognoza pentru 13-26 iulie. Urmează două săptămâni cu furtuni și temperaturi ridicate
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Vremea se va schimba radical în următoarele două săptămâni. Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza valabilă în intervalul 13-26 iulie 2026, iar veștile arată că, după un început mai răcoros în unele regiuni, mercurul din termometre va urca din nou spre valori caniculare. În același timp, episoadele de instabilitate atmosferică nu dispar din peisaj și vor continua să afecteze mare parte din țară.

În vestul țării, Banatul va intra rapid într-un proces de încălzire. După maxime de aproximativ 28-29 de grade la începutul intervalului, temperaturile vor urca până la 32 de grade, iar spre finalul perioadei sunt așteptate chiar valori de 33-34 de grade. Nopțile vor rămâne relativ plăcute, cu temperaturi între 15 și 17 grade, însă ploile și furtunile își vor face simțită prezența pe tot parcursul celor două săptămâni.

Vremea se schimbă radical

Un scenariu asemănător este prognozat și pentru Crișana, unde maximele vor oscila între 28 și 31 de grade, urmând ca în ultimele zile ale intervalului să atingă chiar 32-33 de grade. Minimele vor varia între 15 și 17 grade, iar fenomenele de instabilitate atmosferică vor apărea periodic.

În Transilvania, vremea va fi ceva mai blândă. Temperaturile maxime vor urca treptat de la aproximativ 24 de grade la începutul perioadei până spre 29-30 de grade în ultimele zile. Nopțile vor fi răcoroase, cu valori cuprinse între 12 și 15 grade, iar aversele și descărcările electrice vor apărea în mai multe intervale.

Sursa foto: Freepik

Și în Maramureș se anunță o încălzire treptată. Maximele vor ajunge la 28-29 de grade în cea mai mare parte a perioadei, iar spre final vor atinge în jur de 30 de grade. Minimele vor oscila între 13 și 16 grade, în timp ce furtunile vor rămâne prezente.

În Moldova, vremea va deveni tot mai caldă după debutul săptămânii. Dacă la început sunt estimate în jur de 24 de grade, ulterior maximele vor urca la 27-28 de grade, iar în ultimele zile ale intervalului pot atinge 29-30 de grade. Și aici sunt prognozate perioade cu instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a intervalului.

Ce temperaturi vor fi la munte și la mare

Pe litoral și în Dobrogea, temperaturile vor fi mai suportabile decât în restul țării. Maximele vor varia între 27 și 30 de grade, cu valori mai scăzute pe litoral și mai ridicate în interiorul regiunii. Minimele vor rămâne constante, între 18 și 20 de grade, iar ploile de vară nu vor lipsi.

În Muntenia, vremea va deveni călduroasă încă din primele zile. Temperaturile maxime vor urca rapid spre 30 de grade și vor rămâne în jurul valorilor de 28-30 de grade în cea mai mare parte a intervalului. La finalul perioadei sunt posibile valori de 31-32 de grade, iar cele mai mari șanse de furtuni sunt estimate între 16-18 iulie și 21-24 iulie.

Și Oltenia va avea parte de oscilații termice. După un vârf de 31-32 de grade la mijlocul săptămânii, temperaturile vor coborî ușor, urmând să crească din nou spre 32-33 de grade în ultimele zile ale intervalului. Instabilitatea atmosferică va fi mai accentuată în aceleași intervale prognozate și pentru Muntenia.

La munte, vremea va rămâne plăcută, cu maxime cuprinse între 17 și 20 de grade și minime între 10 și 12 grade. Totuși, turiștii trebuie să fie atenți, deoarece ploile torențiale și descărcările electrice vor apărea frecvent.

Pe lângă prognoza pentru următoarele două săptămâni, meteorologii au emis și o avertizare Cod galben, valabilă luni, 13 iulie, între orele 13:00 și 20:00, pentru mai multe zone ale țării. Sunt așteptate vijelii, descărcări electrice, averse torențiale și căderi de grindină, astfel că specialiștii recomandă prudență în intervalele în care vremea se va manifesta violent.

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Cod galben de instabilitate atmosferică. Meteorologii anunță furtuni, vijelii și grindină în Capitală

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