Acasă » Știri » Nu am scăpat! Meteorologii Accuweather anunță 3 zile de furtuni și vijelie în București, începând cu această dată

Nu am scăpat! Meteorologii Accuweather anunță 3 zile de furtuni și vijelie în București, începând cu această dată

De: Andreea Stăncescu 12/07/2026 | 09:04
Nu am scăpat! Meteorologii Accuweather anunță 3 zile de furtuni și vijelie în București, începând cu această dată
Cum va fi vremea în București
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Trei zile de furtuni și vijelii în București. Deși calendarul arată că este mijlocul verii, vremea pare să aibă alte planuri pentru Capitală. După mai multe zile cu temperaturi ridicate și soare, prognoza meteo indică o schimbare importantă, iar locuitorii Bucureștiului trebuie să se pregătească pentru episoade de instabilitate atmosferică. 

După o perioadă în care vremea s-a menținut în general însorită și călduroasă, prognoza indică o schimbare de scurtă durată. Meteorologii anunță că Bucureștiul va fi afectat de fenomene specifice instabilității atmosferice, cu averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Cu toate acestea, temperautirle vor rămâne ridicate, situându-se între 30-33 de grade Celsius, iar în timpul nopții minima va ajunge la 19 grade Celsius.

Sursa foto: Accuweather

Trei zile de furtuni în București

Potrivit prognozei meteo, în perioada 22-24 iulie, Bucureștiul va fi afectat de trei zile consecutive de furtuni și vijelii, însoțite de descărcări electrice. Simbolurile meteo indică ploi cu tunete și fulgere în fiecare dintre aceste zile, semn că instabilitatea atmosferică va fi accentuată.

Pe 22 iulie, maximele vor ajunge la aproximativ 33 de grade Celsius, iar minima va fi de 19 grade. Deși temperaturile vor rămâne specifice sezonului cald, după-amiaza și seara sunt așteptate averse și furtuni.

Și pe 23 iulie vremea va rămâne instabilă. Temperatura maximă va coborî ușor, până la 31 de grade, în timp ce minima se va menține la 19 grade. Meteorologii anticipează noi episoade de ploi torențiale și descărcări electrice. După aceste trei zile cu vreme capricioasă, prognoza indică o îmbunătățire a condițiilor meteo. Începând cu 25 iulie, soarele revine în Capitală, iar temperaturile se vor menține în jurul valorilor de 29-30 de grade Celsius, oferind din nou condiții specifice unei veri obișnuite.

CITEȘTE ȘI: Prognoza meteo azi, 12 iulie 2026. Furtuni puternice, vijelii și grindină în mai multe regiuni. Unde se vor înregistra cele mai ridicate temperaturi

Plajele din Eforie Nord au fost „măturate” de o furtună de nisip. E cod galben de vijelii în Dobrogea

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Verifici repetat dacă ai încuiat ușa? Psihologii susțin că ai putea avea această tulburare
Știri
Verifici repetat dacă ai încuiat ușa? Psihologii susțin că ai putea avea această tulburare
Mesajul public transmis de Simona Halep, după ce și-a oficializat relația cu Dorin Mateiu: ”Va avea mereu un loc special în inima mea”
Știri
Mesajul public transmis de Simona Halep, după ce și-a oficializat relația cu Dorin Mateiu: ”Va avea mereu un…
Șoc în lumea politică americană! ALIATUL lui Trump a murit „în urma unei boli scurte și subite”
Mediafax
Șoc în lumea politică americană! ALIATUL lui Trump a murit „în urma unei...
Livrarea avioanelor Boeing Max către Tarom se amână din nou. Compania aeriană românească explică, în exclusivitate pentru Gândul, motivele întârzierii acestui contract. Când ar putea sosi prima aeronavă americană
Gandul.ro
Livrarea avioanelor Boeing Max către Tarom se amână din nou. Compania aeriană românească...
Simona Halep și Dorin Mateiu nu se mai ascund. Avem dovada OFICIALĂ: s-a întâmplat în Anglia. EXCLUSIV
Prosport.ro
Simona Halep și Dorin Mateiu nu se mai ascund. Avem dovada OFICIALĂ: s-a...
Taxa care îi surprinde pe români în vacanță. Ce este „coperto” și de ce apare pe nota de plată
Adevarul
Taxa care îi surprinde pe români în vacanță. Ce este „coperto” și de...
Tensiuni maxime. Americanii au lovit 140 de ținte din Iran. Teheranul atacă Bahrainul, Iordania, Qatarul, Omanul și Kuweitul
Digi24
Tensiuni maxime. Americanii au lovit 140 de ținte din Iran. Teheranul atacă Bahrainul,...
Aici trăiesc BOGAȚII! Care este orașul spaniol care a întrecut Londra și Paris pe piața imobiliară de lux
Mediafax
Aici trăiesc BOGAȚII! Care este orașul spaniol care a întrecut Londra și Paris...
Parteneri
Imagini WOW cu Andreea Bănică într-o rochie complet transparentă. Artista și-a lăsat toate formele la vedere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini WOW cu Andreea Bănică într-o rochie complet transparentă. Artista și-a lăsat toate formele la...
Imagini hot! „Prea frumoasă ca să fie adevărată!”. Faimoasa Paige Spiranac a negat vehement că a folosit AI
Prosport.ro
Imagini hot! „Prea frumoasă ca să fie adevărată!”. Faimoasa Paige Spiranac a negat vehement că...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cum arată livada din gospodăria Danei Nălbaru și a lui Dragoș Bucur: „A fost cea mai bună decizie”
Click.ro
Cum arată livada din gospodăria Danei Nălbaru și a lui Dragoș Bucur: „A fost cea...
VIDEO Pericolul ascuns al mașinilor secondhand. La ce trebuie să fim atenți: „Nu au scapat nici cele hibride, nici cele electrice”
Digi 24
VIDEO Pericolul ascuns al mașinilor secondhand. La ce trebuie să fim atenți: „Nu au scapat...
Un oraș european sufocat de turiști interzice accesul cu mașina în centrul vechi pe timpul verii. Ce amenzi riscă șoferii
Digi24
Un oraș european sufocat de turiști interzice accesul cu mașina în centrul vechi pe timpul...
Schimbări MAJORE în grupul Volkswagen. Ce plănuiesc germanii?
Promotor.ro
Schimbări MAJORE în grupul Volkswagen. Ce plănuiesc germanii?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Am 71 de ani și sunt căsătorit cu o femeie de 30!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Am 71 de ani și sunt căsătorit cu o femeie de...
Război deschis între Apple și creatorii ChatGPT
go4it.ro
Război deschis între Apple și creatorii ChatGPT
Nu timpul petrecut în jocuri video îi afectează pe tineri! Ce au descoperit acum oamenii de știință?
Descopera.ro
Nu timpul petrecut în jocuri video îi afectează pe tineri! Ce au descoperit acum oamenii...
World of Tanks își unește forțele cu universul Far Cry
Go4Games
World of Tanks își unește forțele cu universul Far Cry
Livrarea avioanelor Boeing Max către Tarom se amână din nou. Compania aeriană românească explică, în exclusivitate pentru Gândul, motivele întârzierii acestui contract. Când ar putea sosi prima aeronavă americană
Gandul.ro
Livrarea avioanelor Boeing Max către Tarom se amână din nou. Compania aeriană românească explică, în...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Verifici repetat dacă ai încuiat ușa? Psihologii susțin că ai putea avea această tulburare
Verifici repetat dacă ai încuiat ușa? Psihologii susțin că ai putea avea această tulburare
Test de logică | În maximum 13 secunde, găsiți diamantul ascuns în această imagine!
Test de logică | În maximum 13 secunde, găsiți diamantul ascuns în această imagine!
Mesajul public transmis de Simona Halep, după ce și-a oficializat relația cu Dorin Mateiu: ”Va avea ...
Mesajul public transmis de Simona Halep, după ce și-a oficializat relația cu Dorin Mateiu: ”Va avea mereu un loc special în inima mea”
Câți bani a plătit această turistă pentru o porție cu doar 12 hamsii, în Eforie Nord: „Se ...
Câți bani a plătit această turistă pentru o porție cu doar 12 hamsii, în Eforie Nord: „Se pare că asta-i mâncare de lux”
Trebuie sau nu să clătești orezul înainte de a-l găti? Explicațiile bucătarilor
Trebuie sau nu să clătești orezul înainte de a-l găti? Explicațiile bucătarilor
FIFA vinde bucăți din gazonul finalei Cupei Mondiale 2026. Un singur fragment costă 450 de dolari, ...
FIFA vinde bucăți din gazonul finalei Cupei Mondiale 2026. Un singur fragment costă 450 de dolari, iar ediția de lux ajunge la 3.000 de dolari
Vezi toate știrile