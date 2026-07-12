Nu am scăpat! Meteorologii Accuweather anunță 3 zile de furtuni și vijelie în București, începând cu această dată

Trei zile de furtuni și vijelii în București. Deși calendarul arată că este mijlocul verii, vremea pare să aibă alte planuri pentru Capitală. După mai multe zile cu temperaturi ridicate și soare, prognoza meteo indică o schimbare importantă, iar locuitorii Bucureștiului trebuie să se pregătească pentru episoade de instabilitate atmosferică.

După o perioadă în care vremea s-a menținut în general însorită și călduroasă, prognoza indică o schimbare de scurtă durată. Meteorologii anunță că Bucureștiul va fi afectat de fenomene specifice instabilității atmosferice, cu averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Cu toate acestea, temperautirle vor rămâne ridicate, situându-se între 30-33 de grade Celsius, iar în timpul nopții minima va ajunge la 19 grade Celsius.

Trei zile de furtuni în București

Potrivit prognozei meteo, în perioada 22-24 iulie, Bucureștiul va fi afectat de trei zile consecutive de furtuni și vijelii, însoțite de descărcări electrice. Simbolurile meteo indică ploi cu tunete și fulgere în fiecare dintre aceste zile, semn că instabilitatea atmosferică va fi accentuată.

Pe 22 iulie, maximele vor ajunge la aproximativ 33 de grade Celsius, iar minima va fi de 19 grade. Deși temperaturile vor rămâne specifice sezonului cald, după-amiaza și seara sunt așteptate averse și furtuni.

Și pe 23 iulie vremea va rămâne instabilă. Temperatura maximă va coborî ușor, până la 31 de grade, în timp ce minima se va menține la 19 grade. Meteorologii anticipează noi episoade de ploi torențiale și descărcări electrice. După aceste trei zile cu vreme capricioasă, prognoza indică o îmbunătățire a condițiilor meteo. Începând cu 25 iulie, soarele revine în Capitală, iar temperaturile se vor menține în jurul valorilor de 29-30 de grade Celsius, oferind din nou condiții specifice unei veri obișnuite.

CITEȘTE ȘI: Prognoza meteo azi, 12 iulie 2026. Furtuni puternice, vijelii și grindină în mai multe regiuni. Unde se vor înregistra cele mai ridicate temperaturi

Plajele din Eforie Nord au fost „măturate” de o furtună de nisip. E cod galben de vijelii în Dobrogea