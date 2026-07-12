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Trebuie sau nu să clătești orezul înainte de a-l găti? Explicațiile bucătarilor

De: Daniel Matei 12/07/2026 | 08:40
Trebuie sau nu să clătești orezul înainte de a-l găti? Explicațiile bucătarilor
Sursa foto: Shutterstock
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Mulți oameni clătesc orezul înainte de a-l pune la fiert, în timp ce alții sar peste acest pas. Dar este, într-adevăr, necesar? Potrivit bucătarilor, răspunsul depinde de tipul de orez și de preparatul pe care vrei să îl gătești.

Experții citați de Real Simple spun că, în cele mai multe cazuri, spălarea orezului este recomandată, deoarece îndepărtează excesul de amidon de la suprafața boabelor, precum și eventualele urme de praf sau alte impurități rezultate în timpul procesării. Rezultatul este un orez mai pufos, cu boabe separate și o textură mai plăcută.

De ce este bine să clătești orezul

În timpul procesării și transportului, boabele de orez se acoperă cu un strat fin de amidon. Dacă acesta nu este îndepărtat, orezul poate deveni mai lipicios și se poate aglomera în timpul fierberii.

Bucătarii recomandă ca orezul să fie clătit sub jet de apă rece, amestecând ușor cu mâna, până când apa devine aproape limpede. Dacă ai timp, îl poți lăsa apoi la înmuiat timp de 20-30 de minute înainte de gătire, pentru o textură și mai uniformă.

Când nu ar trebui să speli orezul

Există însă și situații în care clătirea nu este recomandată. Dacă pregătești preparate precum risotto sau paella, amidonul este cel care oferă textura cremoasă specifică, astfel că spălarea orezului ar reduce efectul dorit.

De asemenea, experții recomandă să nu clătești orezul îmbogățit cu vitamine și minerale, amestecurile de orez condimentat sau produsele etichetate „no-rinse” ori „no-wash”, deoarece apa poate îndepărta nutrienții adăugați sau ingredientele folosite pentru asezonare.

Ce se întâmplă dacă uiți să îl speli

Specialiștii spun că nu este un motiv de îngrijorare dacă ai pus orezul la fiert fără să îl clătești. Preparatul va fi în continuare sigur pentru consum, însă este posibil ca boabele să fie mai lipicioase și să nu rămână la fel de bine separate.

În cele din urmă, alegerea depinde și de preferințele personale. Pentru majoritatea tipurilor de orez servite ca garnitură, clătirea înainte de gătire oferă o textură mai aerată, însă pentru preparatele care se bazează pe amidonul eliberat în timpul fierberii, acest pas poate fi omis.

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