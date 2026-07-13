Cine erau cei doi români morți în Alpii italieni. Familiile i-au căutat zile întregi

Doi alpiniști români au murit în timp ce se aflau în Alpii italieni. Aceștia fuseseră dați dispăruți, iar după patru zile de căutări ample, autoritățile au găsit trupurile fără viață. Cei doi au căzut de pe masivul Gran Paradiso, într-o crevasă.

Un caz tulburător a șocat opinia publică din România și Italia. Cei doi alpiniști au plecat în data de 9 iulie de la refugiul Vittorio Emanuelle II, spre Gran Paradiso. Aceștia au fost de negăsit, astfel că s-a anunțat dispariția lor. Echipajele de salvare au început o căutare amplă, iar luni, 13 iulie, autoritățile au reușit să îi localizeze. Românii au fost descoperiți fără viață într-o crevasă. Potrivit informațiilor, ar fi căzut de la 20 de metri.

Cine erau alpiniștii români care au fost găsiți decedați

După mai multe zile de căutare, Emil Gheorghe și Cornel Roman, cei doi români alpiniști au fost descoperiți fără viață. Autoritățile au fost alertate imediat după ce familiile lor nu au mai putut să îi contacteze. Emil avea 60 de ani și locuia în municipiul Lupeni. El era cunoscut drept unul dintre cei mai pasionați, dar și experimentați alpiniști din Valea Jiului. Acesta a participat în repetate rânduri la escaladări extrem de dificile.

Nu este singurul român care a avut același sfârșit tragic. Marius Plevan a murit în timpul unei expediții montane pe vulcanul Ojos del Salado, din Chile. Totul s-a petrecut la finalul anului 2025. Acesta avea autorizație din partea Direcției de Frontiere și Limite ale Statului pentru a putea participa la activitate. În timpul coborârii, bărbatului în vârstă de 56 de ani i s-a făcut rău, a leșinat, iar apoi a căzut de la aproximativ trei metri. Cei care se aflau cu el au încercat să îl salveze, însă fără rezultat.

Alpinistă decedată în Bucegi

Și în România a avut loc o tragedie. Antonia, medic stomatolog și pasionată de cățărări montane s-a stins din viață în Bucegi. Aceasta avea doar 36 de ani și era din București. Potrivit informaților, femeia ar fi alunecat și ar fi căzut de la o înălțime de aproximativ 15 metri. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de salvare, însă nu au mai putut face nimic pentru ea. Alte persoane au fost rănite.

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